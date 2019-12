Διακεκριμένοι ομιλητές στα foroum της 6ης Athens International Tourism Expo 2019

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πλαισιώσουν τα ενδιαφέροντα Forum και θα αναλύσουν τις επερχόμενες τάσεις και εξελίξεις στον τουρισμό στην 6η Athens International Tourism Expo 2019 που θα διοργανωθεί από τις 6-8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Expo.

Δείτε το πρόγραμμα:

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

(ώρα έναρξης 12.00)

FORUM ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

«NΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ONLINE TRAVEL»

Tην Ημερίδα για τα τουριστικά γραφεία θα ανοίξει η κα Hany Sobol, Πρόεδρος του Ισραηλινού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών γραφείων που θα παρουσιάσει στοιχεία για αυτήν την ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά!

Ο κος Απόστολος Παραδέλλης, της Google θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν online οι ταξιδιώτες τον προορισμό Ελλάδα (The way we travel) ενώ θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από τις δύο μεγαλύτερες παγκοσμίως πλατφόρμες για tours, από τον κο Marc Bolan του TripAdvisor Experiences (Viator) και τον κο Κωνσταντίνο Παπαγιανόπουλο του GetYourGuide!

H ημερίδα θα συμπληρωθεί με Ομιλητές από τις εταιρείες travel software Travelotopos ( κα Μαρία Αϊβαλιώτη) , Onetourismo (κ. Γιώργος Μπουντούνης) NetSemantics (κ. Βασίλης Γκανάς)

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

(ώρα έναρξης 12.30)

FORUM ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

«Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Οι επενδυτικές προοπτικές του Ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα και οι προοπτικές ανάπτυξής του, ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα θα πλαισιώσουν το Forum για τον ιαματικό τουρισμό. Ομιλητές ο κος Μάρκος Δανάς / ΓΓ Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών, ο κος Γρηγόρης Σαμπάνης / Μέλος ΔΣ ΕΟΠΥΥ, ο κος Πέτρος Λυμπερίδης / Πρόεδρος Παν/νιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών και ο κος Στέργιος Καραμανλής / Biactive.gr.

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

(ώρα έναρξης 15.00)

FORUM ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

«Τάσεις στον τουρισμό Αναψυχής και MICE»

Την Ημερίδα για τους ξενοδόχους, θα ανοίξει η κα Άντζελα Γκερέκου (έχει προσκληθεί), Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. ενώ κατόπιν η κα Ελίζα Τσολάκου από το Athens Convention Bureau θα μιλήσει για τον Συνεδριακό Τουρισμό.

Αμέσως μετά δύο ειδικοί θα αναλύσουν δύο πολύ σημαντικές τάσεις του εισερχόμενου τουρισμού.

Ο κος Stephan Merkenhof της GBR Consulting θα αναλύσει την τάση του silver hair τουρισμού. Η μεγαλύτερη αγορά του εισερχόμενου τουρισμού μας, η Ευρώπη, γνωρίζει μεγάλες δημογραφικές αλλαγές και τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε σε αυτές, δημιουργώντας τις αναγκαίες υποδομές ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες τους.

Ο κος Πανταζής Πάστρας της εταιρείας Toposophy θα επικεντρωθεί στο destination marketing, αλλά και τις τάσεις των νεότερων γενιών ταξιδιωτών, (Millenials και Genereation Z) που έχουν πολύ διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά από κάθε προηγούμενη.

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παίκτης στο distribution, o κος Reinhard Gangelmayer της GIATA, της μεγαλύτερης εταιρίας του χώρου του online b2b, θα αναλύσει τις δυνατότητες διείσδυσης των ξενοδοχείων που προσφέρει η πλατφόρμα της στην παγκόσμια αγορά των travel agents και tour operators (με 21.000 πελάτες).

Θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την παρακολούθηση των direct κρατήσεων από τον κο Daniel Slobodskoy της Booking Analytics. Ο κος Νίκος Πιτσούλης της Bee Group θα ρίξει φώς στο σημαντικό θέμα των προσωπικών δεδομένων, αναλύοντας τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR από τους ξενοδόχους. Τέλος, η κα Lisa Adams της HelmsBriscoe θα μιλήσει για τα κριτήρια που διέπουν την επιλογή συνεδριακών χώρων ενώ ο κος Νίκος Τσάμης, θα κάνει παρουσίαση της πρωτοποριακής πλατφόρμας Eventora.

ΤΟ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟ EVENT ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & OPEN LIVE KITCHEN COOKING

Το School of Tourism & Culinary Arts του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, αποκλειστικός χορηγός της Έκθεσης με τους ταλαντούχους σπουδαστές του, των ειδικοτήτων του Τομέα Τουρισμού & Επισιτισμού, θα δώσουν το στίγμα τους και θα επιμεληθούν και πάλι τα γεύματα όλων των Hosted Buyers, οργανώνοντας αυτή τη φορά ένα εντυπωσιακό Open Live Kitchen Cooking, ώστε να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρακολουθούν ζωντανά τη δημιουργική διαδικασία της παρασκευής των γευμάτων.

Με πρωταγωνιστές προϊόντα της Ελληνικής γης, οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, με την καθοδήγηση των καθηγητών - Chef, θα παρουσιάσουν κορυφαία πιάτα και ευφάνταστες δημιουργίες που απογειώνουν την Ελληνική γαστρονομία.

Η είσοδος στις Παράλληλες Εκδηλώσεις είναι δωρεάν.