6.700 επισκέπτες στην έκθεση Greek Panorama για τον εναλλακτικό τουρισμό στο Ζάππειο

H πρώτη έκθεση GREEK PANORAMA για τον εναλλακτικό τουρισμό στο Ζάππειο Μέγαρο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 6.700 επισκεπτών (15-16 Νοεμβρίου). Στην έκθεση παρουσιάστηκε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών υπηρεσιών αλλά και ιδιαίτερων προορισμών από όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα στην έκθεση συμμετείχαν οι προορισμοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Καλύμνου, ο Δήμος Ανάφης, ο Δήμος Κάσου, ο Δήμος Λέσβου, ο Δήμος Μετεώρων, ο Δήμος Νισύρου, o Δήμος Χίου, ο Δήμος Σερρών, το Επιμελητήριο Λάρισας, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας, και η Ένωση Επαγγελματιών Μεθάνων.

Σημαντική παρουσία είχαν επίσης με περίπτερο ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος για τον ιαματικό τουρισμό της χώρας μας ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων της έκθεσης.

Μεταξύ των ιδιαίτερων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αναδείχθηκαν αναφέρουμε τον ποδηλατικό τουρισμό από την «Γειτονιά του Ποδηλάτου» από την Bike Friendly Hotels, τον πεζοπορικό τουρισμό από την Paths of Greece και την Hikers Friendly Hotels, τον χειμερινό τουρισμό από την Snowreport, και τον οινοτουρισμό από την Attika Wine & Food Experience. Για τον αειφόρο τουρισμό αξίζει να σημειώσουμε την συμμετοχή και παρουσία του Παγκόσμιου Συμβούλιου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) το οποίο ενημέρωσε κοινό και επαγγελματίες για τις ήπιες τουριστικές πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες. Στην έκθεση συμμετείχαν με ειδικό περίπτερο επιχειρήσεις μέλη της FedHATTA με σκοπό την διάθεση μεγάλων προσφορών στο κοινό ειδικά για τις ημέρες της έκθεσης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Τίτλος Παρουσίασης: Volos Pelion και Χριστούγεννα στον Βόλο

Ομιλητής: Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Αναστάσιος Μπατζιάκας

Μπουφές (καφές – χριστουγεννιάτικα γλυκά – Ένωση Ξενοδόχων / Εσπερίδες)

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Τίτλος Παρουσίασης: Προορισμός Δράμα - 4SEASONS

Ομιλητής: Άγγελος Καλλίας, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων

AEGEAN TRAILS

Τίτλος Παρουσίασης: Ανάπτυξη προορισμών ορεινής ποδηλασίας στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Ομιλητής: Νάνος Γιώργος, Outline Tourism

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

Τίτλος Παρουσίασης: «Εναλλακτικός τουρισμός στην νήσο Κάσο: μια ολιστική προσέγγιση»

Ομιλήτριες: Κατερίνη Χειμωνέτου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφίας ΕΚΠΑ – Δημοτική σύμβουλος Δήμου Ηρωικής νήσου Κάσου

Αννα Μαυρολέων, διδάσκουσα Πολιτιστικού Τουρισμού προγραμμάτων e-learning ΕΚΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Τίτλος Παρουσίασης: Η Αναρρίχηση στη Κάλυμνο

Ομιλητής: Δημήτρης Γεωργούλης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης

Τίτλος Παρουσίασης: Θαλάσσια Σπήλαια

Ομιλητής: Γιώργος Αβαγιανός, Σπηλαιοδύτης

Τίτλος Παρουσίασης: Kατάδυση από Παράδοση

Ομιλητής: Δημήτρης Νυστάζος, Kalymnos Diving Club

BNB NEWS

Τίτλος Παρουσίασης: Πώς θα προσεγγίσετε την αγορά Airbnb*

Ομιλητής: Βίκυ Τρύφωνα, Αρχισυντάκτρια BnB News

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Τίτλος Παρουσίασης: Αξιοθέατα του Δήμου Σερρών

Ομιλητής: Γάτσιος Ιωάννης- Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

Τίτλος Παρουσίασης: Περπατώντας στην Ανάφη

Ομιλήτρια: Σοφία Κολυδά

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Τίτλος Παρουσίασης: Θρησκευτικά μνημεία και γνωριμία με τη φύση του βουνού των Κενταύρων.

Παρουσίαση θεματικών μορφών τουρισμού στο Πήλιο.

Ομιλητές: ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος - Τμήμα Τουρισμού Δήμου Βόλου

Κεντρικός Ομιλητής: Γιώργος Παπαμακάριος

Μπουφές (καφές –γλυκά – Ένωση Ξενοδόχων / Εσπερίδες)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τίτλος Παρουσίασης: Οι επενδυτικές προοπτικές στις Ελληνικές Ιαματικές Πηγές

Ομιλητής: Δανάς Μάρκος - Γενικός Γραμματέας

Τίτλος Παρουσίασης: Προοπτικές Ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα

Ομιλητής: Γρηγόρης Σαμπάνης -Μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΠΥ Οικονομολόγος

Τίτλος Παρουσίασης: Ιαματικός Τουρισμός - ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή

Ομιλητής: Πέτρος Λυμπερίδης - Πρόεδρος Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών Ελλάδος

Τίτλος Παρουσίασης: Ιαματικός Τουρισμός και Σπα

Ομιλητής: Καραμανλής Στέργιος - Bi ACTIVE

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Τίτλος Παρουσίασης: Η Καλύμνικη Γαστρονομία

Ομιλητής: Γιάννης Καράμαλης, Τεχνολόγος Γεωπόνος – Γεωπονική Καλύμνου

BNB NEWS

Τίτλος Παρουσίασης: Πώς θα προσεγγίσετε την αγορά Airbnb*

Ομιλητής: Βίκυ Τρύφωνα, Αρχισυντάκτρια BnB News

Στις 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρηματικές συναντήσεις στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens, με προσκεκλημένες επιχειρήσεις του εξωτερικού, με επίσημο συνεργάτη την Argo Travel και στρατηγικό συνεργάτη την Alpha Marketing, ενώ την ίδια ημέρα ακολούθησε Forum της GREEK PANORAMA με θέμα «Εναλλακτικός Τουρισμός ή Εποχικότητα;». Χαιρετισμούς στο Forum απεύθυναν οι κα Δάφνη Μιχαλοπούλου, Μέλος Δ.Σ. ΕΟΤ, ο κος Λύσανδρος Τσιλίδης, Πρόεδρος της FedHATTA και ο κος Βασίλης Σταματάρης, Πρόεδρος της ACTA (Association of Cyprus Travel Agents).

Ομιλίες και Παρουσιάσεις στο Forum:

Αειφόρος Τουρισμός, Διαχείριση Προορισμών και Πιστοποίηση τους.

Ομιλητής: Δρ Ιωάννης Παππάς, Διευθυντής Μεσογείου, Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού

Είναι η Ελλάδα Πεζοπορικός Προορισμός?

Ομιλητής: Φοίβος Τσαραβόπουλος, Manager @ Paths of Greece, PATHS OF GREECE & HIKERS FRIENDLY HOTELS

Ποδηλατικός τουρισμός: μια φιλική προς το περιβάλλον πρόταση.

Ομιλήτρια: Βίκυ Καραντζαβέλου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της NatTour, BIKE FRIENDLY HOTELS

Γαστρονομικές Κοινότητες - Γαστρονομικοί Προορισμοί. Κι η ανάπτυξη στο πιάτο μας. Από την θεωρία στην πράξη.

Ομιλητής: Γιώργος Πίττας, ξενοδόχος, συγγραφέας, δημιουργός του Greek Gastronomy Guide

Βιωματικός Τουρισμός – ο δυνητικά πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στην παγκόσμια Τουριστική Βιομηχανία.

Ομιλητής: Στρατής Βουρσούκης, Group Director of Sales & Marketing, ARGO TRAVEL GROUP

Η σημαντικότητα των πρωτογενών εμπειρικών δεδομένων στο σχεδιασμό και παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών.

Ομιλητής: Δρ. Θεόδωρος Μεταξάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

H Δικτύωση ως εργαλείο Marketing & Branding προορισμού.

Ομιλήτρια: Μίνα Τολίδου, Msc Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Manager Thessaloniki Branch, ALPHA MARKETING

Κάλυμνος – Η Μέκκα του Εναλλακτικού Τουρισμού στο Αιγαίο.

Ομιλητής: Νικόλαος Τσαγκάρης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Καλύμνου, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που συμμετείχαν στην διοργάνωση και στις συναντήσεις επαγγελματιών ήταν οι:

1DAYSAILING TRIPS, AKTI STUDIOS METHENA, ANA-DRASI SPORT, ANASSA YACHTING CRUISES,ARACHOVITIKA KALIVIA,ARGO TRAVEL GROUP,ATHENS WALKING TOURS,ATON TRAVEL EXPERTS, ATTICA WINE & FOOD EXPERIENCE, AUTO TRITI TOURING, BIKE FRIENDLY HOTELS, BNB NEWS, CAMPING GYTHION BAY, CYCLING CRETA, CYCLING HELLAS, DESPOTIKO HOTEL, DIGI - PAST BY MOPTIL, DISCOVERY SAFARIS, DNA TRAVEL, ECOTOURISM KARPATHOS, ELEONAS AGROTOURISTIC HOTEL, EXTREME TOURS, FEDHATTA, FOOD PHILOSOPHY BY KALAMATA TOURS, GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL, GOAT TRAILS, LEPANTO CRUISES, LIVE LIKE LOCAL, MARGO WINE ROUTES, MAVRODIMOS GUESTHOUSE, MENALON TRAIL, NINEMIA, PATHS OF GREECE & HIKERS FRIENDLY, PELOPONESE TOURISM ORGANIZATION, PETASSOS TRAVEL, PETRINO HOTEL, RODOS CYCLING, SAIL IN GREECE, SAIL MED AEGEAN CARGO SAILING, SNOWREPORT, STRATA TOURS, SUNFOS ALESSIA YACHTING, TRAILS BEYOND, TRAVEL AND Do, VAGONETTO - FOKIS MINING PARK, VISIT DRAMA, VR VISIT GREECE, XTREME GREECE,ZELIOS GARDENS, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΙΝΑΛΟΥ, κ.α.

Η GREEK PANORAMA τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Παγκόσμιου Συμβούλιου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ). Σημαντική επίσης είναι η στρατηγική συμμετοχή του εγνωσμένης αξίας Ταξιδιωτικού Οργανισμού ARGO TRAVEL ως Επίσημο Συνεργάτη και συνδιοργανωτή για το Forum και την ενότητα Β2Β με Hosted Buyers από το εξωτερικό, αλλά και ως επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο υπεύθυνο για την έκθεση. Στρατηγικός συνεργάτης του Forum και των B2B Συναντήσεων είναι και η Alpha Marketing. Η εταιρεία North Events διαθέτει δεκαετή και πλέον εμπειρία στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και της γαστρονομίας στο εξωτερικό, μέσα από τις εκθέσεις και Roadshow, στις σκανδιναβικές χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διοργάνωση North Events.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας North Events για την Ελλάδα: 210 9713 281

Email: info@greekpanorama.gr, Website: www.greekpanorama.gr