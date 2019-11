Στις 21 Νοεμβρίου ανοίγει η 4η Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair

Η Art Thessaloniki Fair έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο καλλιτεχνικό γεγονός στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, η οποία μεταξύ άλλων παρουσιάζει σημαντικές γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεγάλο μέρος της έκθεσης, είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό με εκθέσεις υψηλού κύρους. Η φετινή Art Θεσσαλονίκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου, φιλοδοξεί να ξεπεράσει τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις.

Για πρώτη φορά, το φιλότεχνο κοινό της πόλης θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί την έκθεση “Unexpected Dialogue”-Picasso & Jankulovski με κεραμικά έργα του Pablo Picasso και ζωγραφικά έργα του Mice Jankulovski.

Η έκθεση παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Museum of Drawing Skopje με επιμελητή της τον κ. Μάνο Στεφανίδη.

Τιμώμενος καλλιτέχνης έχει επιλεγεί ο Έλληνο-Αμερικάνος Billy Zane.

Ο Billy Zane γεννήθηκε το 1966 στο Σικάγο από Έλληνες προγόνους. Σπούδασε στο Harand Camp of the Theater Arts στο Elkhart Lake, Wisconsin. Σε πολύ μικρή ηλικία ανακάλυψε την αγάπη του όχι μόνο για την υποκριτική αλλά και για την ζωγραφική. Έχει παίξει σε διάσημες ταινίες όπως στο Back to the future (1985) και στον Τιτανικό (1997). Έχει δική του εταιρία παραγωγής ταινιών και θα είναι παραγωγός και πρωταγωνιστής στην ταινία “Waltzing With Brando”.

Οι γκαλερί που συμμετέχουν είναι: ArtShot-Sophia Gaitani-Athens, KAPLANON 5 GALLERIES-Athens, KAROUZOU-Zurich, ROMA GALLERY-Athens, NINA TORRES-Miami, CHILI ART GALLERY-Athens, DELLA ROCCA-Naxos, CHALKOS GALLERY, Thessaloniki, BINYIL ART GALLERY-Istanbul, BAHARIYE SANAL-Istanbul, PRILER-Skopje, MULIER-MULIER-Brussels, IKASTIKOS KIKLOS- Athens, ILEANA TOUNTA-Athens, A.ANTONOPOULOU.ART-Athens, GOVEDAROU-Thessaloniki, KIVO GALLERY-Skiathos, EPSILON ART GALLERY-Loutraki, IKIA GARIPIS-Mykonos, PAPATZIKOU GALLERY-Veria, S.D GALLERY- Thessaloniki, TAXIDEVOUSA-Agrinio, UFOFABRIK-Moena (Trento), PTE FINE ARTS-New York, GURUSHOTS GALLERY-Israel, ARTFORUM-Thessaloniki, ART & SHOCK GALLERY-Pafos, ARTANKARA-Ankara, ARTE CON. PIANCENZA-Piancenza, ARTE CONT. ROMA-Roma, LOLA NIKOLAOU-Thessaloniki, MIHALARIAS GALLERY-Athens, IAGA GALLERY-Romania, DEGEN GALLERY-Basel, AGATHI KARTALOS-Athens, LOTUS GALLERY-Athens, PINELO GALLERY-Istanbul, KAPUDAG GALLERY-Istanbul.

Για 1η φορά η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair καθιερώνουν το βραβείο “MATAROA”. 10 επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν την δουλειά τους σε ατομικά περίπτερα και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 θα ανακοινωθούν και θα δοθούν τα 3 χρηματικά βραβεία. Το κοινό με το εισιτήριο ή την πρόσκληση εισόδου θα έχει δικαίωμα ενός ψήφου.

Επίσης η WAVA (World Association of Visual Arts) μετά από την απαραίτητη διαδικασία που θα κάνουν τα μέλη της θα δοθούν τα εξής βραβεία: Για την καλύτερη γκαλερί, για τον καλύτερο επιμελητή και για τον καλύτερο καλλιτέχνη.

Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση ενός μέρους από το σημαντικό Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη – Κέντρο Έρευνας Μάσκας του δημοσιογράφου Γ. Μελίκη, καθώς και αφιέρωμα στην αίθουσα τέχνης «ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ» με έργα του Θανάση Μπακογιώργου.

Τέλος, Art Director της έκθεσης είναι ο Παντελής Τσάτσης και υπεύθυνη χορηγιών η ζωγράφος Εμμανουέλα Λιάγκου, έργα της οποίας πωλούνται στο Art Shop.