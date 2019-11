542 εκθέτες, συμμετοχές από 21 χώρες και όλη η εγχώρια τουριστική βιομηχανία στη Philoxenia-Hotelia

Με περισσότερους από 540 εκθέτες, συμμετοχές από 21 χώρες, εκπροσώπηση από όλη την εγχώρια τουριστική βιομηχανία, δυναμικό «παρών» από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, 142 hosted buyers, 4.300 προγραμματισμένες συναντήσεις και δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις ξεκινά αύριο, 8 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το εκθεσιακό «δίδυμο» Philoxenia-Hotelia. Η μεγάλη «γιορτή» του τουρισμού θα διαρκέσει έως την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου και είναι ανοιχτή το Σαββατοκύριακο και για το κοινό.

Αναλυτικά, οι εκθέτες της Philoxenia ανέρχονται σε 382 και της Hotelia σε 160. Προέρχονται δε, εκτός από την Ελλάδα, από Πολωνία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν, Φιλιππίνες, Κύπρο, Ουζμπεκιστάν, Μ. Βρετανία, Νεπάλ, Περού, Βοσνία, Τουρκία, Σλοβακία, Σερβία, Αρμενία, Κένυα, Ρωσία, Αλβανία, Τσεχία και Γαλλία. Μάλιστα, στην Philoxenia εκπροσωπούνται για πρώτη φορά κάποιοι διεθνείς προορισμοί, όπως η Πολωνία και το Νεπάλ.

Το σύνολο των hosted buyers για τις δύο εκθέσεις φτάνει τους 142. Στη μεν Philoxenia είναι 100 κορυφαίοι tour operators από 37 χώρες (1/3 των Hosted Buyers είναι MICE και 2/3 Tour Operators και Travel Agents), στη δε Hotelia 42 hosted buyers από 19 χώρες. Οι ομαδικές επισκέψεις από το εξωτερικό για την Philoxenia είναι τουλάχιστον 160 άτομα από Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία και για τη Hotelia 120 επισκέπτες από Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία.

Στη Philoxenia τα προγραμματισμένα ραντεβού επισκεπτών και εκθετών ανέρχονται σε 3.800, ρεκόρ πενταετίας για την έκθεση, ενώ ξεπερνούν τα 500 για τη Hotelia.

Στην 35η Philoxenia Τιμώμενη Χώρα είναι η Πολωνία, Τιμώμενος Δήμος η Τρίπολη και Τιμώμενη Περιφέρεια η Θεσσαλία. Επίσης στην φετινή διοργάνωση εκπροσωπούνται όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, καθώς παρούσες είναι και οι 13 Περιφέρειες της χώρας και πολλοί Δήμοι, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα του τουριστικού επιχειρείν. Στους εκθέτες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ (που έχει υπό την αιγίδα του τις δύο εκθέσεις), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με τουριστικές start-ups, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις δόμησης, τεχνολογίας, επίπλων, κατασκευών, εξοπλισμού και ανακαίνισης, που απευθύνονται στον κλάδο του τουρισμού από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΣΕΤΕ, ΠΟΞ, ΞΕΕ, ΗΑΤΤΑ κα.

Στη Philoxenia θα παρουσιαστούν επίσης 35 τουριστικές start-ups μέσω δύο φορέων: του Digital Greece, πρότζεκτ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, του πρώτου ελληνικού startup επιταχυντή αποκλειστικά για τον τουρισμό, που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Μεταξύ των πολλών παράλληλων εκδηλώσεων της Philoxenia ξεχωρίζει το Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Dark Tourism», που φέτος θα διερευνήσει το ρόλο που παίζει το «σκοτεινό παρελθόν» ενός τόπου-προορισμού στη δημιουργία ελκυστικών αφηγημάτων και στην τουριστική εκμετάλλευση αυτών, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, προσκαλώντας αξιόλογους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη Hotelia οι βασικές θεματικές ενότητες είναι η All About Gastronomy, η All About Café και η Unique VR accommodation experience. Στην ενότητα All About Gastronomy περιλαμβάνονται οι δράσεις: α.Nutritious reservation β.Nutritious Reservations bar και Nutritious Reservations’ Speeches, ενώ η ενότητα All About Café αποτελείται από τις υποενότητες: α. All About Café - The Workshops, β. All About Café - The Cup Tasting Spot & γ. All About Café - Latte Art ThrowDown competition.

Τέλος, η θεματική ενότητα της Hotelia «A unique VR accommodation experience» θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία εικονικής διαμονής σε ένα ξενοδοχείο.

Ως τις σημαντικότερες εκθέσεις του τουριστικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη χαρακτήρισε τις Philoxenia και Hotelia ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει των εγκαινίων του εκθεσιακού αυτού «διδύμου», ενώ καλωσόρισε τις Τιμώμενες Περιοχές της Philoxenia, Πολωνία, Θεσσαλία και Τρίπολη.

Με τη σειρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, τόνισε πως η Philoxenia είναι ένας κορυφαίος θεσμός, καθώς για περισσότερες από τρεις δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την τουριστική αγορά, ενώ καθιστά τη Θεσσαλονίκη σημείο αναφοράς, αφού στην «καρδιά» της πόλης χτυπά η «καρδιά» του τουρισμού.

Την ικανοποίηση του για την επιλογή της Πολωνίας ως Τιμώμενης Χώρας της Philoxenia εξέφρασε ο Επιτετραμμένος της πολωνικής Πρεσβείας, κ. Tomasz Wisniewski, υπογραμμίζοντας τον επετειακό χαρακτήρα αυτής της συμμετοχής, αφού φέτος γιορτάζονται τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Τόνισε δε πως στο πλαίσιο της παρουσίας της στην έκθεση η Πολωνία θα παρουσιαστεί όχι μόνο ως ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, αλλά και ως ένας τόπος πολιτισμού και Ιστορίας.

Ένα βήμα μπροστά από τις προηγούμενες διοργανώσεις βρίσκονται Philoxenia και Hotelia, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-Helexpo κ. Κυριάκο Ποζρικίδη, που αναφέρθηκε στην πληθώρα εκθετών, hosted buyers, αλλά και εκδηλώσεων.

Εξαιρετική τιμή χαρακτήρισε ο δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κωνσταντίνος Τζιούμης, την επιλογή του δήμου Τρίπολης ως Τιμώμενου Δήμου σε μια έκθεση-θεσμό για τα τουριστικά δρώμενα της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως χαρακτήρισε τη Philoxenia. Τόνισε μάλιστα πως σε μεγάλο βαθμό το σκεπτικό πίσω από την επιλογή ήταν ο επικείμενος εορτασμός της επετείου των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 και ο ρόλος της Τρίπολης σε αυτή. Τέλος σημείωσε πως προσδοκά περαιτέρω συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo για την προβολή της περιοχής.

«Γιορτή» του τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε τη Philoxenia ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας, κ. Αλέξανδρος Θάνος, ενώ υπογράμμισε την συμμετοχή της Κεντρικής Μακεδονίας σε διάφορες εκδηλώσεις της έκθεσης.

Σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα υπογράψει στο πλαίσιο της Philoxenia ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, για την διενέργεια μελέτης που θα αφορά τον στρατηγικό, τουριστικό σχεδιασμό της πόλης, όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου. Ευχήθηκε δε να γίνει η Philoxenia εφαλτήριο για συνεργασίες στο διεθνές στερέωμα.

Κάλεσμα στον κόσμο να συμμετάσχει στις δύο εκθέσεις απηύθυνε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Ανδρέας Μανδρίνος, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη «γιορτή» του κόσμου του τουρισμού.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, κ. Βύρων Θεολόγης, σημείωσε πως φαίνεται μέσα από τη Philoxenia ότι όλοι έχουν καταλάβει την αξία του τουρισμού, ενώ υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία των επαγγελματικών ραντεβού που θα γίνουν κατά τη διάρκειά της.

Για τη σημαντική εξέλιξη της Philoxenia μέσα στις τρεις και πλέον δεκαετίες της ιστορίας της μίλησε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Αλέξης Τσαξιρλής.

Τέλος, στη χαρά και την τιμή που αισθάνεται για την παρουσία του Νεπάλ στη Philoxenia αναφέρθηκε η διευθύντρια του Nepal Tourism Board, κα Nandini Lahe-Thapa. Τόνισε δε πως το Νεπάλ είναι πολλά περισσότερα από βουνά, αφού διαθέτει πολιτισμό, ιστορία και παράδοση.