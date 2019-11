Μπόρις Τζόνσον: "Άνοιξε" τις εργασίες της WTM με το "success story" του βρετανικού τουρισμού

Με τα επιτεύγματα της χώρας του στον τουρισμό άνοιξε τις εργασίες της έκθεσης World Travel Market, χθες, 4 Νοεμβρίου ο βρετανός πρωθυπουργός Boris Johnson.

Ο κ. Johnson μίλησε για το “success story” του Ην. Βασιλείου τη δεκαετία από την πρώτη φορά που άνοιξε ο ίδιος τις εργασίες της έκθεσης, από τη θέση του δημάρχου Λονδίνου. Έκτοτε, είπε, ο τουρισμός έχει εκτιναχθεί στα ύψη.

Πρόσθεσε δε ότι το Λονδίνο έχει γίνει ο νούμερο 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο και οτι το Βρετανικό Μουσείο προσελκύει περισσότερους επισκέπτες από μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χωρα την οποία δεν αποκάλυψε.

Η υπουργός Ψηφιακής πολιτικής, Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, κ. Nicky Morgan, η οποία μίλησε ακολούθως, ανέδειξε τη συμβολή ύψους 68 δις. λιρών του τουρισμού στην οικονομία του Ην. Βασιλείου και, όπως είπε, η βιομηχανία αντιπροσωπεύει 1,6 εκατ. θέσεις εργασίας, ενώ πέρυσι το Ην. Βασίλειο προσέλκυσε 38 εκατ. επισκέπτες με δαπάνες που έφτασαν τα 22,7 δισ. λίρες.

Η κ. Morgan αναγνώρισε ότι το Brexit αποτελεί σοβαρό ζήτημα για τη βιομηχανία, δηλώνοντας οτι με την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ δεν είναι στόχος να υψωθούν σύνορα που θα αποτρέπουν τα ταξίδια στο εξωτερικό αλλά και τον εισερχόμενο τουρισμό. Θέλουμε τα ταξίδια αυτά να γίνουν όσο πιο ομαλά γίνεται, τόνισε.

O βρετανός πρωθυπουργός έχει λανσάρει τη καμπάνια "Get Brexit Done" στην οποία καλεί για τερματισμό των αντιδράσεων για το Brexit. Όπως αναφέρει η καμπάνια "ήρθε η ώρα για ηγεσία και αυτό παρέχει αυτή η κυβέρνηση".

