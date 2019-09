Οι experts του digital hoteling στο Digi Hotel της έκθεσης Xenia 2019

Το Digi Hotel παρουσιάζεται στην έκθεση Xenia 2019 (23-25 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo) με ανανεωμένη θεματολογία, που απαντά σε όλα τα καίρια ερωτήματα του Έλληνα ξενοδόχου.

Καταξιωμένα στελέχη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και ειδικοί της αγοράς του digital marketing, θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν το μπουκέτο των θεμάτων του Digi Hotel μέσα από ένα πολύωρο πρόγραμμα, στο ειδικά διαμορφωμένο stage της εκδήλωσης. Τα θέματα, χωρισμένα σε ενότητες, θα δώσουν το στίγμα των εξελίξεων της παγκόσμιας αγοράς. Μέσα από πάνελς και εξειδικευμένες ομιλίες και παραδείγματα θα πραγματοποιηθεί η χαρτογράφηση της digital αγοράς της βιομηχανίας της φιλοξενίας.

Με τα πιο επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον Έλληνα ξενοδόχο, μέσα από το Digi Hotel θα δοθούν λύσεις και απαντήσεις, για τη Digital Στρατηγική του ξενοδοχείου σε περιόδους μειωμένης τουριστικής κίνησης, ενώ θα αναλυθεί με μεγάλη λεπτομέρεια όλο το θέμα των ψηφιακών πωλήσεων.

Θεματολογία που απαντά στα ερωτήματα του σύγχρονου ξενοδόχου

Μια μεγάλη ενότητα θα καλύψει τη σύγχρονη πραγματικότητα του 2020 για τα Κανάλια Διανομής, τους OTAs και τις Απευθείας Κρατήσεις, όπου θα απαντηθούν τα ερωτήματα για το πως επιτυγχάνονται: Μεγιστοποίηση Κερδών από τα Κανάλια Διανομής, Ανάλυση συμπεριφοράς καναλιών, Ποιο κανάλι φέρνει το μεγαλύτερο κέρδος: Έσοδο ανά πελάτη, Στρατηγική διανομής πωλήσεων, Τιμές Δωματίων και πώς προστατεύεται το Parity, Τεχνικές τιμολόγησης: Δυναμική τιμολόγηση, Μeta Search, Τελευταίες τάσεις στις Μηχανές Κρατήσεων, Up-sales τεχνικές κ.α. Στην ενότητα της Προβολής, Προώθησης και Διαφήμισης θα απαντηθούν τα ερωτήματα: Πως γίνεται η αναζήτηση ενός ξενοδοχείου σήμερα, Ποια μορφή πρέπει να έχει το Website ενός ξενοδοχείου για να είναι χρηστικό και σύγχρονο, Sales Teams: Ποιος ο ψηφιακός ρόλος, Social Media κ.α. Η δημιουργία εμπειριών από τους ξενοδόχους για τους πελάτες τους, είναι ένα ακόμη θέμα που θα αναλυθεί από τους ομιλητές οι οποίοι θα εξηγήσουν το πως οι ξενοδόχοι μπορούν να δημιουργούν και να πωλούν εμπειρίες. Ξεχωριστή θέση στη θεματολογία θα έχει ο Κόσμος των Social Media, όπου κορυφαίες εταιρείες Social Media θα παρουσιάσουν την ιδανική παρουσία ενός ξενοδοχείου Resort και ενός City στα Social Media, βήμα βήμα. Θα απαντήσουν στα ερωτήματα: Η δύναμη του TripAdvisor και πως το διαχειριζόμαστε, Google Travel, Instagram: Stories, posts, Lives, Facebook και Περιεχόμενο πελατών και πως αξιοποιείται κ.α.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Main Topic - Strategy Online Sales & Distribution

11:30

Introduction

11:45 - 13:30

Στρατηγικές online πωλήσεων σε χρονιές χαμηλών προκρατήσεων - Το παράδειγμα του 2019

13:30 - 13:40

Στρατηγική online πωλήσεων 2019 -Case study: City Hotel

13:40 - 13:50

Στρατηγική online πωλήσεων 2019 - Case study: Resort Hotel

13:50 - 14:00

Στρατηγική online πωλήσεων 2019 - Case study: Boutique Hotel

14:00 - 15:30

Δημιουργώντας ζήτηση online για προσέλκυση μεμονωμένων κρατήσεων

15:30 - 15:50

Μελέτη: Τα 2/3 των εσόδων στην Ελλάδα προέρχονται από μεμονωμένους τουρίστες

15:50 - 16:10

Καθορισμός personas και στρατηγικές online στόχευσης για προσέλκυση μεμονωμένων κρατήσεων

16:10 - 16:30

Δυναμική τιμολόγηση και Yield management για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας

16:30 - 17:30

Κατανομή Καναλιών πωλήσεων - Προφίλ πελατών - Ποσοστό ακυρώσεων

17:30 - 18:00

Think out of the box - There is another way

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Main Topic - Προβολή, Προώθηση, Εμπειρίες

11:30

Introduction

11:45 - 13:30

Hotel Digital Marketing latest trends

13:30 - 13:50

Search Marketing (SEO, Google Ads)

13:50 - 14:10

Content strategy - Blogging, Email marketing

14:10 - 14:30

Σύγχρονες πλατφόρμες ψηφιακής διαφήμισης

14:30- 14:50

Digital marketing funnel optimisation

14:50 - 16:20

Από την εμπειρία της κράτησης στην εμπειρία του ταξιδιώτη

16:20 - 16:40

Η εμπειρία του ταξιδιώτη

17:00 - 17:20

Δημιουργία υπεραξίας μέσα από την πώληση εμπειριών

17:20 - 17:40

Digital PR - Influencers και Aξιολόγηση

17:40 - 18:10

A pin in the map - Digital Destination Marketing

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μain Topic - Social Media & Reviews Management

11:30

Introduction

11:45 - 13:30

Social Media Latest Trends

13:30 - 13:50

Inhouse management of your social media profiles

13:50 - 14:10

Social stories the new era

14:10 - 14:30

Social ads targeting and strategies

14:30 - 15:30

Online Reviews Management - Trip Advisor, Google My Business, OTA's, Facebook & more

15:30 - 17:30

Απαντήστε σωστά στις online κριτικές

17:30 - 18:00

eTourism Dream

