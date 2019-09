Επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και ψηφιακή οικονομία σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου

Ανταγωνιστικότητα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, Έξυπνες πόλεις, Κατασκευές, Digital Economy και πολλά άλλα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος με στόχο την καινοτομία, την ανάπτυξη και φυσικά την προώθηση των συμφερόντων της ελληνικής επιχειρηματικότητας και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Η.Π.Α. βρέθηκαν στο επίκεντρο τoυ προγράμματος εκδηλώσεων των USA@TIF 2019|Talks and Events που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Η.Π.Α. και το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της 84ης ΔΕΘ.

Στα «Talks and Events» της 84ης ΔΕΘ πρωταγωνιστές ήταν εταιρείες/οργανισμοί κολοσσοί όπως οι ΟΝΕΧ SHIPYARDS, THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE, MICROSOFT, JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL S.A.C.I., CISCO, COMPETEGR, GOOGLE, NEW AGRICULTURE FOR A NEW GENERATION - RUTGERS UNIVERSITY, PAPASTRATOS, IBM, PwC, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, DELOITTE, STANLEY BLACK & DECKER, ORACLE, ANATOLIA COLLEGE, GS1 ASSOCIATION GREECE, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από κορυφαία στελέχη τους. Σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Talks and Events» στο τραπέζι διαλόγου βρέθηκαν μέλη της κυβέρνησης και σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής κοινότητας της χώρας μας.

Η ανακοίνωση των επενδύσεων της CISCO και της Pfizer, αλλά και η παρουσίαση των νέων προγραμμάτων της Google για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναδεικνύουν πλέον τη στρατηγική επιλογή των αμερικανικών εταιριών να ενισχύσουν την προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι με την επιτυχημένη παρουσία των Η.Π.Α. στην 83η ΔΕΘ και να επιβεβαιώσουν τη συνέχεια και την προοπτική όχι μόνο της ΔΕΘ αλλά κυρίως της ανάπτυξης της έρευνας και καινοτομίας στην χώρα.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε για τη φετινή παρουσία των Η.Π.Α στην 84η ΔΕΘ: «Γίνεται σαφές πλέον και με τη φετινή συμμετοχή μας στη ΔΕΘ, ο ρόλος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου ως του θεσμικού εκείνου φορέα που λειτουργεί με τρόπο ουσιαστικό στην κατεύθυνση ουσιαστικής ενίσχυσης του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και διασύνδεσης του με τις βέλτιστες πρακτικές. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες για μια σταθερή και συνεπή παρουσία της Αμερικής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».