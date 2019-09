Ο Σάκης Ρουβάς βάζει σήμερα «φωτιά» στην κεντρική σκηνή της 84ης ΔΕΘ

Ανεβαίνουν οι ρυθμοί στην 84η ΔΕΘ που εισέρχεται στην τελική ευθεία προς το δεύτερο και πιο συναρπαστικό Σαββατοκύριακο της διοργάνωσής της.

Σήμερα, στην κεντρική σκηνή της ΔΕΘ στις 21:30 ανεβαίνει ο «εκρηκτικός» Σάκης Ρουβάς, που αναμένεται να προσελκύσει πολλές χιλιάδες θαυμαστές του.

Χθες η 84η ΔΕΘ και η ΔΕΘ-Helexpo απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του εκλιπόντα Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, διοργανώνοντας μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του. Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν αρχικά προγραμματισμένο να εμφανιστεί χθες με το Νίκο Πορτοκάλογλου και τα Κίτρινα Ποδήλατα, στο πλαίσιο του συναυλιακού προγράμματος της έκθεσης.

Την 84η ΔΕΘ θα επισκεφτεί σήμερα στις 20:00 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμος, ο οποίος θα τιμηθεί από τη διοίκηση του εθνικού εκθεσιακού φορέα για τη διαχρονική στήριξη του στο θεσμό της ΔΕΘ.

Την ίδια στιγμή, οι πολλές εκπλήξεις της έκθεσης συνεχίζονται, καθώς σήμερα ξεκινάει την λειτουργία της η Salonica Cannabis Expo.

H Salonica Cannabis Expo 2019 φιλοξενείται στον πρώτο όροφο του Περιπτέρου 2 μέχρι και την λήξη της έκθεσης, την ερχόμενη Κυριακή.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενημερωθεί το κοινό για όλα τα προιόντα και τις καινοτομίες που υπάρχουν στον τομέα αυτό σε όλο τον κόσμο, καθώς και τα τελευταία επιτεύγματα όσον αφορά την ιατρική, φαρμακευτική και βιομηχανική χρήση της κάνναβης. Παρέχει και πολλές επενδυτικές ευκαιρίες για όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, αφού συμμετέχουν και πολλές ξένες εταιρείες με πολυετή πείρα σε αυτό τον τομέα.

Παράλληλα, η Ινδία εξακολουθεί να έχει την…τιμητική της και στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται και σήμερα τα δημοφιλή Bollywood νούμερα από το Rang Bahar στην υπαίθρια σκηνή δίπλα στο περίπτερο 13, στις 19:00, αλλά και το εορταστικό show ενόψει των καλλιστείων Mrs India από την ομάδα της Haute Monde, στις 20:00.

Οι επισκέπτες της 84ης ΔΕΘ έχουν επίσης τη δυνατότητα να δουν την εικαστική έκθεση Ινδών καλλιτεχνών «Brief Parables of Dystopia/Σύντομες Παραβολές της Δυστοπίας» από το MOMus Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο ισόγειο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Ακόμη, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η εταιρεία PwC διοργανώνουν εκδήλωση από τις 16:00-18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (αίθουσα Ολυμπιάς) με θέμα: «Ενίσχυση της Ανάπτυξης και Επίλυση Πραγματικών Επιχειρησιακών Προβλημάτων μέσω Λήψης Αποφάσεων Υποστηριζόμενης από Δεδομένα» και ομιλητή τον κ. Iosif Beloukas, Director Data & Analytics, PwC Greece. To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο μαζί με την Hewlett Packard Enterprise διοργανώνει και άλλη εκδήλωση σήμερα (από τις 19:00-21:00) με θέμα «Βελτιώνοντας την Ανθρωπότητα με Έξυπνο Τρόπο» και ομιλητή τον κ. Αθανάσιο Λιακόπουλο, Business Development Manager for Enterprise IoT, Global Practice for Network, Workplace & Edge, HPE.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του ΕΕΘ) από τις 17:00-21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός (αίθουσα Β) πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα: «Θεσσαλονίκη-Τουρισμός: Η επόμενη μέρα».

Από τις 17:30-18:30 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα παρουσιάσει στο περίπτερο 14 (αίθουσα Akademia) το «Ευρωπαϊκό έργο COSMOS, τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης με το Υπολογιστικό Νέφος».

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος INTERREG πραγματοποιεί παρουσίαση (στο περίπτερο 14, αίθουσα Akademia από τις 19:00-20:00) με θέμα: «Προστασία του πληθυσμού των προβάτων της αυτόχθονης φυλής Πελαγονίας στη διασυνοριακή περιοχή – PAPESHE» με ομιλητή τον κ. Αλέξανδρο Θεοδωρίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ.

Η βιομηχανία Παπαστράτος υποστηρίζει την πρωτοβουλία Smoke Free ΔΕΘ, Επίσημο Ποτό της 84ης ΔΕΘ είναι η Coca-Cola, Επίσημος Αερομεταφορέας η Qatar Airways, Επίσημος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος η WIND, Επίσημη Τράπεζα η Εθνική Τράπεζα, Επίσημος Πάροχος Ενέργειας η ΔΕΗ, Μπύρα της 84ης ΔΕΘ είναι η «ΝΥΜΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και Ιατρικός Υποστηρικτής της 84ης ΔΕΘ είναι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Επίσημα ξενοδοχεία των Music Events είναι τα Capsis και Capsis Bristol. Επίσης στα Music Events Χορηγός Catering είναι η εταιρεία Σαμιωτάκης, ενώ VIP Transfers Sponsor είναι ο όμιλος Παχούμη και η θυγατρική του Limousines Greece.

Η ΔΕΘ διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).

Το σημερινό ωράριο της 84ης ΔΕΘ είναι 16:00 με 22:00.