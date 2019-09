Συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας Μυοσκελετικής Ογκολογίας στην Αθήνα με 1.000 διεθνείς συνέδρους

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 συνέδρων από 65 χώρες, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας Μυοσκελετικής Ογκολογίας και Διάσωσης Μελών (ISOLS), «20th General Meeting of the International Society of Limb Salvage».

Το συνέδριο που θα λάβει χώρα στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.).

Πρόεδρος του Συνεδρίου είναι ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής κ. Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος, Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής, στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και Προέδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Διάσωσης των Mελών (ISOLS).

Με περισσότερες από 800 παρουσιάσεις, οι διακεκριμένοι ξένοι ομιλητές αλλά και οι Έλληνες επιστήμονες θα θίξουν τα πλέον τρέχοντα θέματα στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών όγκων. Μεταξύ των ξένων ομιλητών θα βρίσκονται στην Αθήνα ο Franklin Sim, από τη Mayo Clinic των Η.Π.Α., ο John Healey από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center των Η.Π.Α., η Mary O’ Connor από το Πανεπιστήμιο Yale των Η.Π.Α., ο Pietro Ruggieri από το Πανεπιστήμιο της Padova στην Ιταλία, ο Akira Kawai από το Εθνικό Κέντρο για τον Καρκίνο στην Ιαπωνία, η Valerae Lewis από το MD Anderson Cancer Center των Η.Π.Α., ο George Douglas Letson από το Moffitt Cancer Center των Η.Π.Α. και ο Peter Choong από το St. Vincent’s Hospital της Αυστραλίας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα καλύψει όλα τα καίρια θέματα και τις νεότερες εξελίξεις στη Μυοσκελετική Ογκολογία και στη Χειρουργική Διάσωσης των Άκρων. Θα παρουσιαστούν εξελιγμένες χειρουργικές τεχνικές, νέες προθέσεις και εμφυτεύματα, σύγχρονα φάρμακα χημειοθεραπείας και μέθοδοι ακτινοθεραπείας. Συμπόσια, διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, αντιπαραθέσεις αλλά και πρακτικές ασκήσεις θα εστιάσουν σε επίπεδο έρευνας και κλινικής πρακτικής στη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με μυοσκελετικά νεοπλάσματα. Θα αναπτυχθούν θέματα για νέες τεχνολογίες όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση μεταλλικών εμφυτευμάτων για την αντικατάσταση οστών, η ρομποτική χειρουργική καθώς και η τεχνητή νοημοσύνη στην μυοσκελετική ογκολογία. Σήμερα το 80-90% των ασθενών με κακοήθεις όγκους-σαρκώματα των άκρων αποφεύγουν τον ακρωτηριασμό, ενώ τα ποσοστά επιβίωσης και πλήρους ίασης των ασθενών αυτών είναι πολύ ενθαρρυντικά.