"Ιδού η Ρόδος, ιδού και η ποιότητα"- αύριο Σάββατο η ημερίδα

Την 6η ημερίδα ποιότητας, με τίτλο "Ιδού η Ρόδος, ιδού και η ποιότητα", οργανώνει αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Sendido Apollo Blue ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου.

Η ημερίδα αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που ασχολούνται με τον τουρισμό και όλους τους πολίτες της Ρόδου με ευαισθησία και όραμα. Στόχος και σκοπός, όπως τονίζει ο Σύλλογος, "να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, να βελτιώσουμε την ποιότητα, αναδεικνύοντας όλες τις ομορφιές και βελτιώνοντας τις υποδομές του τόπου καθώς και τις παροχές υπηρεσιών μας. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την αρμονική συνεργασία αρχών, φορέων και επιχειρήσεων. Μήνυμα μας η προσήλωση στην ποιότητα".

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:

09:00-09:30 Προσέλευση – Πρωινός καφές

09:30-09:50 Χαιρετισμοί φορέων και αρχών

09:50-10:00 Έναρξη ημερίδας – Γεώργιος Ματσίγκος – Πρόεδρος Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου

«Παγκόσμιες τάσεις της αγοράς ποιότητας και απαιτήσεις»

Συντονιστής: Γεώργιος Ματσίγκος

10:00-10:15 Thomas Cook Austria – Ioannis Afukatudis – CEO Thomas Cook Austria – “Thomas Cook Quality Management Approach and Customer Orientation”

10:15-10:30 TUI – Barbara Kirchner - Head of North & East Greece, TUI Destination Experiences - “See, what the customer sees” - Quality results of international TUI guest surveys”

10:30-10:45 Odeon Tours DMC – Koray Cavdir - Product Purchasing Director – «OTI Holding & Development in Its Source Markets”

10:45-11:00 American College of Thessaloniki – Ανέστης Αναστασίου – Coordinator Hospitality & Tourism – Assistant Professor:

«Η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών στην υπηρεσία της ποιότητας. Αποτελέσματα προορισμού 2018»

11:00-11:15 InSete – Άρης Ίκκος – Research Director:

“Πόσο πιστοί είναι οι τουρίστες της Ρόδου; Ποιοι είναι οι ανταγωνιστικοί προορισμοί; Εκτιμήσεις βάσει ανάλυσης big data»

11:15-11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

«Ποιότητα ικανοποίησης και ανταγωνιστικότητα »

Συντονιστής: Γεώργιος Ματσίγκος

11:45-12:00 Bournemouth University – Professor Δημήτρης Μπούχαλης – “Smart and Real Time Tourism: A New Paradigm”

12:00-12:15 Miguel Major – Author – «My happy customer. Clever solutions for happier customers in hotels and resorts»

12:15-12:30 Sani/Ikos Group – Αντώνης Αβδελάς – Chief Sales & Marketing Officer:

«Εκλεκτική φιλοξενία. Έξυπνη. Διαφοροποιημένη. Ποιοτική.»

12:30-12:45 Fraport – Κατερίνα Πολλάτου – Airline Marketing & Development Manager/Commercial &

Business Development – Γεώργιος Γκινάλας – Διευθυντής Έργου Cluster B/Τεχνικό Τμήμα - «Rodos Airport: Market Evolution and Project Overview / Αεροδρόμιο Ρόδου: Εξέλιξη της κίνησης και επισκόπηση του έργου»

12:45-13:00 Eurobank – Αθανάσιος Νέλλας – Επικεφαλής Business Center Ρόδου:

«Ποιότητα και Ανταγωνιστικότητα μέσα από την Τραπεζική Συναλλακτική»

13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:30-14:00 Τιμητικές Βραβεύσεις:

Μηναίδης Βασίλειος

Γεωργάς Γεώργιος

Μοσχάτος Τσαμπίκος

Σκουμνιός Νικόλαος

«Ποιότητα και πιστοποιήσεις»

Συντονιστής: Γεώργιος Ματσίγκος

14:00-14:15 TUV Austria Hellas – Θεανώ Μπάκα - Επικεφαλής του Τμήματος Τουριστικών Επιθεωρήσεων και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - «Πιστοποιημένη ποιότητα: «ό,τι αξίζει να κάνεις, αξίζει να το κάνεις καλά»

14:15-14:30 Agrospecom – Κωνσταντίνα Σιγαλού – Υπεύθυνη Ανάπτυξης Agrospecom:

«Πόσο κοστίζει η έλλειψη ποιότητας;”

14:30-14:45 Μυλωνάς Σωτήρης - Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ, Σύμβουλος αειφορικής διαχείρισης:

«Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας - Παρουσίαση της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ»

14:45-…. Ανοιχτή συζήτηση – Ερωτήσεις – Προτάσεις – Συμπεράσματα - Στρογγυλό τραπέζι – Συντονιστής Δημήτρης Μπούχαλης