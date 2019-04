Συνέδριο: Οι νέες τάσεις της αγοράς Tax Free Shopping στην Ελλάδα

Η άνοδος της μεσαίας και ανώτερης τάξης στην Κίνα έχει μετατρέψει τον Κινέζο ταξιδιώτη στον πιο μεγάλο globe shopper. Ταυτόχρονα, την τελευταία 7ετία έχει 10πλασιαστεί ο αριθμός των κινέζων επισκεπτών στην Ελλάδα, με την χώρα μας να αποτελεί για τους κινέζους τον τρίτο δημοφιλέστερο Wedding & Honeymoon προορισμό παγκοσμίως.

Το TOURISM & TAX FREE SHOPPING: the Challenge of the Chinese Tourist Market που διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Global Blue υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΣΕΤΕ, του Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου Επιχειρηματικότητας και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, επιχειρεί να αναδείξει τις νέες τάσεις της αγοράς Tax Free Shopping στην Ελλάδα, τις ευκαιρίες ανάπτυξης του τουρισμού με την άνοδο νεών εθνικοτήτων και την ανάπτυξη της κινέζικης τουριστικής αγοράς. Το Tornos News είναι Tourism Media Partner.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στο NEW Hotel και απευθύνεται σε εμπόρους, ξενοδόχους, μέλη επιμελητηρίων, στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρηματίες του κλάδου του τουρισμού και του λιανεμπορίου.

Ανάμεσα στους ομιλητές, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους οι κ.κ.:

- Ding Yonghua, Counselor της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

- Κωνσταντίνος Τσέγας, Γενικός Γραμματέας, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (EOT)

- Γιάννης Γιαννακάκης, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, City Contact

- Σοφία Κωνσταντούρου, Finance & Administration Director, Richmont Hellas S.A.

- Νεκτάριος Νώτης, Εκδότης - Διευθυντής, BnB Daily / FnB Daily

- Μάκης Σαββίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

- Laurent Delmas, COO South Europe, Global Blue

- Mathieu Grac, VP Intelligence Strategy, Global Blue

- Νίκος Μουμούρης, Sales Manager, Global Blue Hellas

Η θεματολογία θα διαμορφωθεί ως εξής:

- Ανάλυση και τμηματοποίηση (segmentation) του Globe shopper

- Οι τελευταίες εξελίξεις στο κλάδο του Tax Free Shopping για την Ελλάδα

- Πολιτιστικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των κινέζων επισκεπτών

- Η αγοραστική δύναμη και το καταναλωτικό προφίλ των κινέζων επισκεπτών