Συνέδριο στην Αθήνα για επενδύσεις σε τουριστικά θέρετρα και ξενοδοχεία στη Μεσόγειο

Το πέμπτο συνέδριο MR&H θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, για δεύτερη φορά, τον Οκτώβριο του 2019. Το συνέδριο, που διοργανώνεται από την Questex, είναι αφιερωμένο σε επενδύσεις ανάπτυξης και λειτουργίας σύνθετων τουριστικών θέρετρων και ξενοδοχείων στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτή η εξειδικευμένη αγορά περιλαμβάνει διάφορους τομείς (πχ. ξενοδοχεία, μαρίνες, αθλητικές δραστηριότητες, τρόφιμα και ποτά), οι οποίοι όταν συνεργάζονται αρμονικά έχουν ως αποτέλεσμα επιτυχημένα σύνθετα τουριστικά θέρετρα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Athens Hilton από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2019, όπου θα φιλοξενηθεί ο εορτασμός των 100 χρόνων από την ίδρυση του Hilton και την καθιέρωση του οράματος του ομίλου: " travel can make the world a better place".

Η δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει την επενδυτική δραστηριότητα όχι μόνο στη χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Μιλώντας στην έκθεση MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier), μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις ακινήτων στον κόσμο που διεξήχθη στις Κάννες τον Μάρτιο, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τζιάλλας δήλωσε ότι "Το ήμισυ του συνόλου των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου της Ελλάδας για το 2016, διοχετεύθηκε σε τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ περισσότερα από 400 επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί για έγκριση τα τελευταία τρία χρόνια στο Υπουργείο Τουρισμού". Η δήλωση αυτή στηρίζεται σε στοιχεία (data) που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τη Horwath HTL κατά τη διάρκεια του International Hotel Investment Forum (IHIF) 2019 στο Βερολίνο, τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για τις διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, καθώς μόνο το 1,7% των μονάδων λειτουργούν υπό διεθνή ονομασία (brand). Τα αποτελέσματα έρευνας (Tranio & IHIF) επενδυτικού κλίματος έδειξαν ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι εξαιρετικά ελκυστική για την υλοποίηση επενδύσεων σε ξενοδοχειακά ακίνητα (survey). Το συνέδριο παρακολουθούν κάθε χρόνο εκπρόσωποι κορυφαίων εταιρειών της τουριστικής βιομηχανίας (όπως Thomas Cook, Club Med και Nobu) και επενδυτικών ομίλων (όπως KSL, Starwood Capital Group και Dolphin Capital), οι οποίοι με την παρουσία τους αναγνωρίζουν τη σημασία της συνδιάσκεψης και του διαλόγου.

Οι εγγραφές για το MR & H 2019 έχουν ξεκινήσει και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα σε μειωμένη τιμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης μπορεί να εξασφαλιστεί και διαμονή στο ξενοδοχείο διεξαγωγής του συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.mrandh.com

Ο οργανισμός Enterprise Greece συνεχίζει να υποστηρίζει το συνέδριο MR & H. Ο κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, δήλωσε σχετικά με τη συνεχιζόμενη συνεργασία: "Βασιζόμενοι στην περσινή επιτυχία του συνεδρίου, της αποτελεσματικής συνεργασίας με την Questex και των σημαντικών ευκαιριών που υπάρχουν για τους επενδυτές στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, είμαστε ενθουσιασμένοι που για μια ακόμα φορά συνεργαζόμαστε με τους διοργανωτές του MR & H προκειμένου αυτό να διεξαχθεί για δεύτερη φορά στην Ελλάδα".

Ο Alexi Khajavi, Διευθύνων Σύμβουλος της EMEA Hospitality + Travel Group, Questex δήλωσε ότι "Οι προοπτικές της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας οδηγούν σε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο ρόλος μας ως οικοδεσπότες του συνεδρίου είναι να διευκολύνουμε τις συναντήσεις, τις επαφές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών μέσα σε ένα ενεργητικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η συνεχής υποστήριξη του Οργανισμού Enterprise Greece, οι εγκαταστάσεις που παρέχονται από το Hilton, καθώς και τα πολύ ενθαρρυντικά δεδομένα του κλάδου, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το συνέδριο MR & H θα αποτελέσει ένα γεγονός που δεν πρέπει να χαθεί από όσους δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην τουριστική βιομηχανία στο χώρο της Μεσογείου".