HORECA 2019 - Beer and Spirits Show: Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος φιλοξενούνται το Σάββατο (9/2), την Κυριακή (10/2) και την Δευτέρα (11/2), στο stage του Beer and Spirits Show, της HORECA. Συγκεκριμένα, ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικού Cocktail θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 17:15, ο 24ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Classic Cocktail και ο 15oς Πανελλήνιος Διαγωνισμός Flair Tending θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 15:30 και ο 9ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Non Alcohol Cocktail θα πραγματοποιηθεί τη Δευτερα στις 17:10.

Ομιλίες και interactive παρουσιάσεις

Με τα πιο θετικά vibes εξελίσσεται από χθες το Beer and Spirits Show της 14ης HORECA, με χιλιάδες επισκεπτών επαγγελματιών του κλάδου της καφεστίασης και του bar, να δίνουν το ηχηρό “παρών”. Νέες εξελίξεις, καινοτόμα προϊόντα και trends πρωταγωνίστησαν, δίνοντας λύσεις και συμβουλές στους πολλά υποσχόμενους νέους επιχειρηματίες αλλά και στους παλαιότερους φυσικά. Κορυφαίοι Bartenders από την Ελλάδα μετέδωσαν τη γνώση και την τέχνη τους, αποκαλύπτοντας νέες τεχνικές και προτάσεις που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στον παγκόσμιο κλάδο του bartending.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής ξεκίνησε με την ομιλία του Ambassador of Responsible Drinking, Στέλιου Μαγουλά για την υπεύθυνη κατανάλωση και την ασφαλή οδήγηση, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε και η ομιλία του Γιώργου Παπαδογούλα για το προφίλ ενός σωστού bar manager. Αξιοσημείωτο γεγονός της ημέρας αποτέλεσε αναμφισβήτητα και η εκδήλωση Beer Day, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά, υπό την αιγίδα και την οργανωτική επίβλεψη της ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα με στοχευμένη θεματολογία, καλύφθηκε κάθε πτυχή της μπύρας, από την παραγωγή της μέχρι και τους τρόπους σερβιρίσματος της.

Το Σάββατο, το πρόγραμμα στο stage του Beer and Spirits Show ξεκίνησε με τον Κωνσταντίνο Στεφανακίδη (Εκπαιδευτικός Επισιτισμού & Φιλοξενίας – Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού) και τον Νικόλα Μπίρη (HR Manager Hotel- Titania Athens) που έδωσαν συμβουλές για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να βρει το κατάλληλο προσωπικό στο F&B Department .

Ακολούθησε η παρουσίαση του Στέφανου Παρασκευούδη από το The Bar Institute, ο οποίος αναφέρθηκε στους ανεξάρτηρους εμφιαλωτές ουίσκι ενώ ο Γρηγόρης Μητράκος σύστησε στο κοινό τους «Dreaters». Οι Νίκος Τριαντααφύλλου και Θάνος Κριμπούρας από την Granikal παρουσίασαν τις νέες τάσεις των bars.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

15:30-16:15

Η πολυπλοκότητα των Τζαμαϊκανών ρουμιών

Αλέξανδρος Γκικόπουλος – Tsaknakis Bros

16:20-17:05

H νέα τάση του aperitivo και πώς επιδρά στην επιχείρηση και στον καταναλωτή

Κωνσταντίνος Τσάτσος – Coca Cola 3E

17:15-19:00

7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικού Cocktail

Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος





ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

11:30-12:15

Πώς ένα ελληνικό προϊόν Vermood μπορεί να συνδυαστεί τέλεια σε κλασικά & Unique cocktails

Αργύρης Οικονομάκος – BM Fine Beverages

12:30-13:15

Whiskey science: Peat & Terroir

Σπυρόπουλος Τεό – Tsaknakis Bros

13:30-14:15

Let’s talk about Tiki Culture

Oriol Elias – Rum & Tiki expert, Le Bon Gourmet

14:30-15:15

The Clumsies: Our clumsy adventure

Η ομάδα του Νο7 στον κόσμο bar, έρχεται στην HORECA και μας μιλάει για την πορεία στην κορυφή (Τιμητική βράβευση)

15:30-19:00

24ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Classic Coktail & 15ος Flairtenting / Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

11:30-12:15

Techniques to improve the perfection of taste

Παπαϊωάννου Δημήτρης – The Bar Lab

12:30-13:15

H χρήση του C02 στα ποτά

Στέλιος Μαγουλάς – Δυναμική ΑΕ

13:30-14:15

Πάγος: το πιο σημαντικό συστατικό

Λορέττα Τόσκα, Αλέξης Συμωνίδης, Αντώνης Μαντζαρίδης – Ice up

14:30–15:15

Πως ένα bar της επαρχίας καταφέρνει να διακριθεί πανελλήνια και παγκόσμια

Κωνσταντίνος Ριστάνης – Spitaki Cocktail Bar

15:30–16:15

Rum & chocolate: Όταν η σοκολάτα συναντά το ρούμι

Παναγιώτης Καναβέτας – Sky Spirits, Αλέξανδρος Παβλώφ – Pavlov’s Lab

16:20–17:05

100 Χρόνια Negroni και ο καλός σκοπός πίσω από το πιο διαχρονικό cocktail

Διονυσία Σακελλαρίου – Coca Cola 3E

17:10-18:30

9ος Πανελλήνιος διαγωνισμός Non alcoholic cocktail

Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος