HORECA 2019: Ανανεωμένη παρουσία του Ελληνικού Πρωινού

Ξεχωριστή παρουσία στη φετινή HORECA έχει το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Στο Hall 4 (A18-B18) οι επαγγελματίες επισκέπτες του ξενοδοχειακού κλάδου έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τοπικές συνταγές και προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να γνωρίσουν τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας που μπορούν να προσφέρουν στα μενού των πρωινών των ξενοδοχείων τους.

Υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου και πολυβραβευμένου Chef Μιχάλη Μάρθα, που μεταξύ άλλων έχει κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου πρεσβευτή σεφ της Ελλάδας (the Best Chef Ambassador for Greece 2016) και τον τίτλο του ενός εκ των καλυτέρων νέων σεφ της Mediteranean Sea (San Pellegrino Young Chef 2015 και 2016), στο περίπτερο του «Ελληνικού Πρωινού» μαγειρεύονται παραδοσιακές συνταγές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα

Φέτος το ΞΕΕ αποφάσισε να εξηγήσει στην πράξη τι είναι το «Ελληνικό Πρωινό» και γιατί πρέπει να καθιερωθεί στα τραπέζια όλων των ξενοδοχείων της χώρας, ανεξάρτητα από την κατηγορία τους. Και τις τέσσερις μέρες της έκθεσης (8 – 11/02/2019) ανά δύο ώρες θα λαμβάνουν χώρα διάφορα events, ενώ θα παρουσιαστούν πολλές τοπικές συνταγές.

Συγκεκριμένα, 12.00 – 14.00 θα ετοιμάζονται γλυκές και αλμυρές τηγανίτες και λουκουμάδες, 14.00 – 17.00 θα παρουσιάζεται άνοιγμα παραδοσιακού φύλλου με διάφορες γεμίσεις και 17.00 – 19.00 θα γίνονται παρασκευές αυγών με τυριά και αλλαντικά διαφόρων τόπων.

Παράλληλα με το πρόγραμμα των events, στο περίπτερο του «Ελληνικό Πρωινό» φιλοξενούνται τοπικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Κάλυμνος, η Ρόδος, η Κως, η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, η Ζάκυνθος, η Φωκίδα, η Ήπειρος, η Θεσσαλία κ.ά., με σκοπό να μπορέσουν οι επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τις γεύσεις και τα αρώματα της πατρίδας μας.

Σήμερα Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας, το «Ελληνικό Πρωινό» θα αναλύσει τη δομή και τη φιλοσοφία του προγράμματος στο stage του Chef’s Club στο Hall 4, θα κάνει απολογισμό της δράσης του και θα παρουσιάσει ένα από τα Πρότυπα Τοπικά Πρωινά του, το βραβευμένο Πρότυπο Πρωινό της Φωκίδας από το ξενοδοχείο «Γανυμήδης» στο Γαλαξίδι.

Σκοπός των δράσεων του «Ελληνικού Πρωινού» στη HO.RE.CA. 2019, πέρα από τη γνωριμία του κοινού με τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα κάθε προορισμού, είναι να ενημερωθούν οι ξενοδόχοι για το πρόγραμμα, να συμπεριλάβουν όσο περισσότερα ελληνικά προϊόντα γίνεται στο πρωινό του ξενοδοχείου τους και να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΞΕΕ, προσφέροντας στους επισκέπτες του καταλύματός τους μία διαφορετική εμπειρία γαστρονομίας.

Το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» έχει καταγράψει τα τοπικά προϊόντα αλλά και τις συνταγές από διάφορες περιοχές της χώρας που έχουν θέση σε ένα πρωινό και έχει δημιουργήσει 41 Πρότυπα Τοπικά Πρωινά, τα οποία προσφέρουν ήδη 1.100 ξενοδοχεία. Το «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελεί το μοναδικό γαστρονομικό προϊόν που συνδέει το γευστικό πλούτο της χώρας μας με την εμπειρία του επισκέπτη των ξενοδοχείων. Στόχος του είναι να προωθήσει τη γαστρονομική κληρονομιά του κάθε τόπου μέσα από ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να ξεχωρίσει προϊόντα και σπεσιαλιτέ από την κάθε περιοχή, να φέρει σε επαφή ξενοδόχους και παραγωγούς και να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν.