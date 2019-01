Την Πέμπτη το συνέδριο BnB Guest Conference για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πλήθος καταξιωμένων στελεχών που ασχολούνται με τον κλάδο της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και εκπρόσωποι φορέων που επηρεάζονται έμμεσα ή άμεσα, θα συμμετέχουν στο BnB Guest Conference που πραγματοποιείται την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, από τη Smart Press. Την ίδια ώρα, οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, αποδεικνύοντας την ανάγκη της αγοράς για έγκυρη ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Στόχος του BnB Guest Conference είναι να αναζητηθούν οι απαντήσεις και να δοθούν λύσεις, προκειμένου όλοι όσοι ασχολούνται με αυτήν την πλέον αναπτυσσόμενη αγορά του τουρισμού να επωφεληθούν προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον keynote speaker Thomas Caton, Chief Revenue Officer της AirDNA, την κορυφαία εταιρεία-πάροχο δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων για τις βραυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο κ. Caton θα παρουσιάσει στατιστικά και στοιχεία αναφορικά με τη θέση της Αθήνας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της Οικονομίας Διαμοιρασμού, ενώ θα αναφερθεί στα εργαλεία που παρέχει η AirDNA στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική η δραστηριοποίησή τους στον κλάδο.

Το συνέδριο περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

1η ενότητα: Case study Αθήνα. Μία πόλη μαγική!

Μέσα από δύο ξεχωριστά πάνελ συζήτησης αλλά και από παρουσιάσεις, θα εξεταστεί η επιρροή της Οικονομίας Διαμοιρασμού στην Αθήνα, στην εμπορικότητα, τη λειτουργία της, τον υγιή ανταγωνισμό και σε διάφορες άλλες πτυχές με σημαντικές παρουσίες και ομιλητές.

Στο πρώτο πάνελ συζήτησης με τίτλο: Η πορεία της οικονομίας διαμοιρασμού στην Αθήνα: ευκαιρίες και προκλήσεις, θα συμμετέχουν ο Tomas Caton της AirDNA, o Γιώργος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων – Κατοικιών, o Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Αγνή Χρηστίδου, Διευθύντρια ΞΕΕ, ο Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και ο Βαγγέλης Κτενιάδης, CEO, της εταιρείας real estate V2 Development (Συντονίστρια: Μαρία Θεοφανοπούλου, CEO, GTP NEWS).

Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής διαδικτυακής έρευνας «Επιδράσεις της πλατφόρμας Airbnb - η γνώμη των ιδιοκτητών» που πραγματοποιήθηκε σε ιδιοκτήτες κατοικιών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Airbnb, από τους ερευνητές Αλέξιο-Πατάπιο Κόντη, Άννα Κυριακάκη και Σοφοκλή Σκούλτσο που διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την επίκουρη καθηγήτρια στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα Σδράλη.

Στο δεύτερο πάνελ συζήτησης, με τίτλο Επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία-οικονομία θα συμμετέχουν ο Δρ. Πάρις Τσάρτας, καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος Ιντζιάδης, Ταμίας ΔΣ Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, ο Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Ιωάννης Παππάς, Διευθυντής & Εκπρόσωπος Global Sustainable Tourism Council (GSTC) και η Έλενα Βαρελά, Partner, Smartbnb (Συντονίστρια: Βίκη Τρύφωνα, Δημοσιογράφος, Tornos News)

Η ενότητα θα κλείσει με την παρουσίαση της Booking.com, μίαw από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως με ισχυρή παρουσία στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η εταιρεία θα παρουσίασει την εξέλιξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα της όπως και δεδομένα που αφορούν τον κλάδο.

2η ενότητα: Tax & Law, Όλοι γνωρίζουν τους κανόνες, αλλά λίγοι τις εξαιρέσεις!

Θα εξεταστούν όλα τα ζητήματα των ιδιοκτητών και εταιρειών σε φορολογικό και νομικό επίπεδο και θα δοθούν πολύτιμες συμβουλές που αφορούν το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο Βαγγέλης Μιχελινάκης, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Taxheaven, ο Τάσος Βάππας, Δικηγόρος της Παραδιάς & Συνεργάτες και ο Κωνσταντίνος Ράικος, CEO & Founder της KRS θα παρουσιάσουν στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τη σωστή και δομημένη φορολογική συμπεριφορά και θα δώσουν νομικές συμβουλές και σωστές πρακτικές για συμβόλαια και όρους, παρουσιάζοντας τι προβλέπει η νομοθεσία. Θα ακολουθήσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν θέσει εκ των προτέρων οι συμμετέχοντες (Συντονιστής Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, Εκδότης Money & Tourism).

3η ενότητα: Το «biribi» του BnB: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά

Καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου δίνουν απαντήσεις σε πρακτικά ερωτήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία ενός καταλύματος με τρόπο τέτοιο ώστε ο επισκέπτης να απολαύσει μια αξέχαστη και ταυτόχρονα ασφαλή εμπειρία. Θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των εταιρειών αλλά και πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή των SmartBnB: Έλενα Βαρελά, Partner, All in One: Ανδρέας Στεφανής, CEO, Synbnb: Αλέξανδρος Καραβίτης, CEO, Rentability: Θανάσης Αθανασόπουλος, CEO, Airbnb Greece – Greek Hosts: Στράτος Ζαφειριάδης, διαχειριστής της Facebook page, V2 Development: Βαγγέλης Κτενιάδης, President, Pennie: Γιώργος Μπόθος, CEO, Istikbal: Ελένη Κουρούμπαλη, Airbnb Dept, Welcome Pickups: Σάββας Γεωργίου, Product Manager, United Cleaning: Στάθης Τσαουσίδης, General Manager, Nespresso Hellas S.A.: Αγγελική Χύτα, Business Developer, City Contact / Athens Walking Tours, Ανθούλα Γιολδάση, Marketing Manager και ο Ευάγγελος Χατζηκέλης, φωτογράφος ξενοδοχείων (Συντονιστής Στάθης Καρόπουλος, Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής BnB Guest Conference).

Παράλληλα με την τρίτη ενότητα, σε ξεχωριστή αίθουσα, η Booking.com θα διοργανώσει ένα workshop μέσα από το οποίο οι επαγγελματίες του χώρου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τα εργαλεία και τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει.

Το συνέδριο θα κλείσουν ο Ανδρέας Χίου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων και η Ρομίνα Τσίτου, Γραμματέας του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται, ιδιώτες ή εταιρείες, στην Οικονομία Διαμοιρασμού και τη Βραχυχρόνια Μίσθωση, σε όσους μισθώνουν ή σκοπεύουν να μισθώσουν τα ακίνητά τους και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες, αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις.

Απευθύνεται επίσης στους θεσμικούς παράγοντες, τους επαγγελματίες του τουρισμού, του εμπορίου και της αγοράς real estate, επενδυτικές και κατασκευαστικές εταιρείες, τους ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχείων και ξενώνων, τους προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών και γενικά σε όσους έχουν αντιληφθεί τα οφέλη από τη διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Smart Press κος Κώστας Νόστης δήλωσε σχετικά:

«Το BnB Guest Conference θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρέχοντας πληροφορίες για όλο το φάσμα της αγοράς και τις προοπτικές ανάπτυξής της προκειμένου να σχεδιάσουν καλύτερα το μέλλον των επενδύσεών τους. Φιλοδοξεί δε να γίνει το ετήσιο ραντεβού επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών στο πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο τμήμα της τουριστικής αγοράς».

Πώς μπορώ να το παρακολουθήσω;

Η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η συμμετοχή σας προΰποθέτει τη συμπλήρωση της αίτησης που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο. Η αίτησή σας θα επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετοχών.

