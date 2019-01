Η παγκόσμια βιομηχανία MICE στην έκθεση ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines

Η 6η έκθεση ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines πρόκειται να λάβει χώρα στις 20-22 Φεβρουαρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Istanbul Congress Center (ICC) στην Κωνσταντινούπολη. Η έκθεση ετοιμάζεται να καλωσορίσει περίπου 300 εκθέτες αλλά και 500 local buyers που θα συμμετέχουν σε B2B συναντήσεις.

Η έκθεση ACE of M.I.C.E. έχει ανανεώσει το προφίλ της και θα φιλοξενήσει την παγκόσμια βιομηχανία MICE με νέο σχεδιασμό υπό το σλόγκαν ‘Connecting Dots’.

Ως η μεγαλύτερη πλατφόρμα B2B της MICE βιομηχανίας της περιοχής, θα συγκεντρώσει επαγγελματίες του κλάδου σε πρόγραμμα 3 ημερών, πλούσιο από επιχειρηματικές δραστηριότητες και δράσεις εταιρικής δικτύωσης. Εκτός από τις χιλιάδες B2B συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις και ποικίλες εκδηλώσεις δικτύωσης.

Μέσω του διεθνούς προγράμματος Hosted Buyer της ACE of M.I.C.E., οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με περισσότερους από 750 εκπροσώπους της MICE βιομηχανίας σε ένα καλοσχεδιασμένο B2B online σύστημα καθορισμού συναντήσεων. Η επέκταση της συνεργασίας μας με την Turkish Airlines αλλά και η νέα συνεργασία μας με την TURSAB δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης του προγράμματος International Hosted Buyer the 2019 ACE of M.I.C.E. τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα φιλοξενηθούν 250 Hosted Buyers από 41 χώρες και 400 local buyers. Ο ετήσιος προϋπολογισμός των διοργανωτριών εταιρειών για τις συναντήσεις και τις δράσεις ξεπερνάει τα 6 δισ. ευρώ. Ενώ το 75% των συμμετοχών είναι νέες συμμετοχές στο ACE of M.I.C.E.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα hosted buyer είναι ανοιχτή σε διοργανωτές εκδηλώσεων, εταιρείες εύρεσης χώρων, incentive houses, συλλόγους, εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων, διαχείρισης προορισμών, φιλανθρωπικές οργανώσεις, κυβερνητικούς και εταιρικούς οργανισμούς.

Η ACE of M.I.C.E. στο διάρκειας 3 ημερών πρόγραμμά της φιλοξενεί ποικίλες δραστηριότητες. Το Gala Δείπνο, η κρουαζιέρα στο Βόσπορο και το AMEzing Party αποτελούν μοναδική ευκαιρία εταιρικής δικτύωσης για τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες στην ACE of M.I.C.E. θα έχουν το προνόμιο να παρακολουθήσουν συνεδριάσεις στα πλαίσια του προγράμματος Speakers’ Corner. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι: experiential marketing & experience design, destination marketing, event technologies and e-sports.