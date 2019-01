Το τουριστικό προφίλ της Ρόδου και Χαλκιδικής σε συνέδριο του Κολεγίου Ανατόλια

Με στόχο να καταγράψει τις τάσεις και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τουρισμός στο άμεσο και απώτερο μέλλον, το πρόγραμμα Τουρισμού και Φιλοξενίας του ACT - American College of Thessaloniki διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά την ημερίδα «The Tourism of Tomorrow». Η ημερίδα πραγματοποιείται την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, (Κτίριο Μ2, αίθουσα «Μωρίς Σαλτιέλ»), είναι ανοιχτή για το κοινό και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Συνδέοντας τον ακαδημαϊκό χώρο με την αγορά και τους επαγγελματίες του κλάδου, η ημερίδα του ACT επικεντρώνεται στην εξέλιξη του τουριστικού κλάδου σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση του τουριστών, την ανάδυση νέων ταξιδιωτικών αγορών και της αναγκαίας ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες του χώρου, καλές πρακτικές, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και σημαντικές επενδύσεις που γίνονται από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που διεξάγει το ACT για τους τουριστικούς προορισμούς της Ρόδου και της Χαλκιδικής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου και τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής, αντίστοιχα.

Κεντρική ομιλήτρια της φετινής Ημερίδας είναι η Sarah Duignan, Director of Clients Relationships της πολυεθνικής εταιρίας STR. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν με εισηγήσεις και παρουσιάσεις οι: Γιώργος Σπανός, CEO, Domes Resorts, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, CEO, Tor Hotel Group, Χάρης Σιγανός, CEO, Zeus International, Γρηγόρης Μαλιάσας, Senior Vice President of Luxury Brands, Accor Hotels (Central & Eastern Europe), Μάριος Τριβιζάς, Principal Consultant Deloitte, Γεωργία Δώδου, PR Manager for Greece, Sani Resorts – Ikos Resorts, Σοφία Παναγιωτάκη, Managing Director, PRMEDIACO & NEEDaFIXER, Άλκης Σωτηρίου, Γενικός Διευθυντής, Makedonia Palace Hotel, Κατερίνα Πολάτου, Marketing & Development Manager, Fraport, Αλεξάνδρα Ευσταθιάδου, Ekies Resorts.