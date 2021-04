Greek Maritime Golf Event: Το Γκολφ συναντά τη Ναυτιλία 

Το Greek Maritime Golf Event, το απόλυτα επιτυχημένο τουρνουά γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα, επιστρέφει για 7η χρονιά δίνοντας το ετήσιο ραντεβού του με την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Η διακεκριμένη με Gold βραβείο, καλύτερη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως αναδείχτηκε στα Sports Marketing Awards 2020, αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που θα σχηματίσουν 20 ομάδες, των τεσσάρων ατόμων. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο, σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου. Οι γκολφέρ θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν τις σπουδαίες διακρίσεις για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Δείτε εδώ το teaser video της διοργάνωσης: https://youtu.be/RgI-8tQBt9c

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του φετινού Greek Maritime Golf Event, ο διοργανωτής του τουρνουά κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε σχετικά: «Μετά και την άκρως επιτυχημένη και ασφαλή υλοποίηση της διοργάνωσης μας το 2020, στο Γκολφ της Γλυφάδας, με την εφαρμογή των αυστηρών υγειονομικών μέτρων που είχαμε ορίσει και εφαρμόσει κατά της πανδημίας, ξεκινάμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό μας τον Σεπτέμβριο, στην Costa Navarino με το Greek Maritime Golf Event».

Το τουρνουά θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα, το γκολφ, σε έναν απόλυτα ασφαλή προορισμό, με τις απαραίτητες πάντα εγκρίσεις της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ.