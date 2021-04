Run Messinia: Στις 5-14 Ιουνίου 2021 - "Τρέχουμε 10 συνολικά μαραθώνιους σε 10 ημέρες για την ελευθερία"

Πριν από 200 χρόνια, ο ξεσηκωμός των Ελλήνων απέναντι στην οθωμανική αυτοκρατορία σήμανε το τέλος της σκλαβιάς, δίνοντας πίσω στους Έλληνες το πολυτιμότερο αγαθό, την ελευθέρια.

Ιστορικές μάχες του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα δόθηκαν στη μεσσηνιακή γη και καθοριστικές ναυμαχίες επισφράγισαν ουσιαστικά τη λήξη της Επανάστασης και οδήγησαν στην ελευθερία της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την εθνική παλιγγενεσία και την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Το Run Messinia αποτελεί έναν υπερμαραθώνιο αγώνα δρόμου, συνολικής απόστασης περίπου 421 χιλιομέτρων, φόρο τιμής στα σημαντικά γεγονότα και στους αλησμόνητους αγώνες των ηρώων του 1821. Μέσω της έκδοσης του “Run for Freedom”, 10 αθλητές ανά διαδρομή θα επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν 10 συνολικά μαραθώνιους, μέσα σε 10 συνεχόμενες ημέρες, στις 5-14 Ιουνίου 2021, διασχίζοντας ιστορικά μέρη και μνημεία της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας, τα οποία σχετίζονται με την ελληνική επανάσταση.

Η διοργάνωση του Run Messinia δεσμεύεται ότι δε θα ξεχάσει ποτέ όλους όσους θυσιάστηκαν κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821 και υπόσχεται να διαδώσει τις ιστορίες των ηρώων που τίμησαν και υπερασπίστηκαν το δικαίωμα όλων να ζουν με αξιοπρέπεια σε έναν δίκαιο και ειρηνικό κόσμο.

Οι 10 ιστορικές διαδρομές του Run For Freedom

Η μεσσηνιακή γη κατέχει μια ξεχωριστή και ιστορική θέση για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Για αυτό τον λόγο, η διοργάνωση έχει ως στόχο να αναδείξει ιστορικά και τουριστικά τις περιοχές που συνδέθηκαν με την Ελληνική Επανάσταση στη Μεσσηνία.

Το “Run for Freedom” θα ξεκινήσει την 1η διαδρομή του από την Αρεόπολη του Δήμου Ανατολικής Μάνης, θα περάσει από τη Στούπα του Δήμου Δυτικής Μάνης και θα τερματίσει στην Καρδαμύλη. Η 2η διαδρομή με εκκίνηση την Καρδαμύλη, θα περάσει από τη Βέργα του Δήμου Καλαμάτας και θα καταλήξει στην πόλη της Καλαμάτας. Στην 3η διαδρομή, οι αθλητές ξεκινώντας από την Καλαμάτα θα διασχίσουν τη Νέδουσα και θα τερματίσουν στην Αλαγονία. Κατά την 4η διαδρομή του Run Messinia, οι δρομείς με εκκίνηση από την Αλαγονία θα περάσουν από το Δυρράχιο και το Νεοχώρι του Δήμου Μεγαλόπολης και θα ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους στην Πολιανή του Δήμου Καλαμάτας. Από την Πολιανή, κατά την 5η διαδρομή, οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν τη Σκάλα και θα καταλήξουν στην Παλουκόραχη του Δήμου Οιχαλίας.

Η 6η διαδρομή θα αναδείξει ιστορικά σημεία του Δήμου Οιχαλίας, καθώς με εκκίνηση από την Παλουκόραχη οι αθλητές θα διασχίσουν την Κατσαρού, το Σολάκι, τη Μερόπη, το Λουτρό, το Διαβολίτσι, το Άνω Ψάρι, το Δώριο και θα καταλήξουν στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στο Ραμοβούνι.

Στην 7η διαδρομή με εκκίνηση από το Ραμοβούνι, οι δρομείς θα περάσουν από τα Ζερμπίσια του Δήμου Μεσσήνης, το Καλογερέσι, τον Άγιο Νικήτα Σελλά και την Τριπύλα του Δήμου Τριφυλίας, ενώ θα καταλήξουν στο Μανιάκι του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Στην 8η διαδρομή οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν από το Μανιάκι, θα περάσουν από τον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Μεσσήνης και τα Κάτω Μηνάγια τερματίζοντας στην Κορώνη. Η 9η διαδρομή θα κινηθεί αποκλειστικά εντός του Δήμου Πύλου-Νέστορος από την Κορώνη, στη Μεθώνη και από εκεί στην Πύλο. Η τελευταία διαδρομή του Run For Freedom, η 10η, με εκκίνηση από την Πύλο, θα τους δώσει την ευκαιρία να περάσουν από το Νεόκαστρο, να ατενίσουν τη Σφακτηρία και το Παλαιόκαστρο, ενώ θα διασχίσουν τα Κρεμμύδια και τη Σχινόλακκα.

Οι συμμετέχοντες δρομείς

Καθημερινά, 10 συνολικά αθλητές θα συμμετέχουν σε κάθε αγώνα. Στους επιβεβαιωμένους, μέχρι στιγμής, δρομείς, που θα αναβιώσουν τις ιστορικές διαδρομές και θα τρέξουν για την ελευθερία περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι, κατά αλφαβητική σειρά:

· Μάριος Γιαννάκου, Al Marmoum Desert Ultramarathon Finisher (270km)

· Ιωάννης Δημόπουλος, Spartathlon Ultra Race Finisher (246km), Running Coach, Σύλλογος Σπαρτιατών Δρομέων

· Κωνσταντίνος Dean Καρνάζης, The Ultra Marathon Runner, 50 Μαραθώνιοι - 50 Πολιτείες των Η.Π.Α. - 50 Ημέρες, ένας από τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, σύμφωνα με το περιοδικό ΤΙΜΕ

· Βασιλική Καρπούζα, Ultra Marathon Runner

· Βασίλης Κουμανάκος, Marathon des Sables Finisher (Sahara 250km), Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας

· Τζο Μαντά, Spartathlon Ultra Race Finisher (246km)

· Χρήστος Μαυρίκιος, Spartathlon Ultra Race Finisher (246km)

· Γεωργία Μήτσιου, Badwater Ultramarathon Finisher (217km), Spartathlon Ultra Race Finisher (246km)

· Αθανάσιος Μίχας, Ultra Marathon Runner

· Κατερίνα Σάπαρη, Χάλκινο μετάλλιο ITU Aquabike World Championship, Τριαθλήτρια

· Άντζελα Τερζή, Spartathlon Ultra Race Finisher (246km)

· Κριστιάν Τσαντούλας, 1ος νικητής του The Road Between the 2 Towers (595km - 14 Μαραθώνιοι σε 24 ημέρες)

· Δημήτρης Τρουπής, Pyrenees Stage Run Finisher (240km)

· Δρομείς του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας

· Δρομείς του Συλλόγου Σπαρτιάτες Δρομείς

Προτεραιότητα στην Ασφάλεια

Η διοργάνωση σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί με βάση το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΥΕΕ-ΓΓΑ), σεβόμενη τις συνθήκες της πανδημίας. Με σκοπό την αποφυγή τυχόν συγχρωτισμού, σε κάθε διαδρομή θα αγωνίζονται μέχρι 10 δρομείς, ενώ θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ Covid-19 για όλους. Σε περίπτωση που βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, εξετάζεται η περίπτωση αύξησης του αριθμού των συμμετεχόντων δρομέων. Σε περίπτωση επιδείνωσης της υγειονομικής κατάστασης, η διοργάνωση θα μεταφερθεί στα τέλη Ιουνίου.

Η πολύτιμη στήριξη των Δήμων

Οι συνεργαζόμενοι Δήμοι που υποστηρίζουν το Run Messinia και συμβάλλουν στην ομαλότερη τέλεση της διοργάνωσης είναι κατά αλφαβητική σειρά οι: Δήμος Ανατολικής Μάνης, Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Μεσσήνης, Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Δήμος Τριφυλίας.

Το Run Messinia θα αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει να αναδεικνύει και να προβάλει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του, τα ιστορικά μέρη, τις μάχες και όλα τα μνημεία, που βρίσκονται στους τρεις νομούς και από τα οποία θα περάσουν οι δρομείς του.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Το δύσκολο έργο σχεδιασμού και υλοποίησης της διοργάνωσης έχει αναλάβει μέσω του Sports Production η πολυβραβευμένη ActiveMedia Group.