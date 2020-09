Via Eurasia – Η πεζοπορική διαδρομή που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία

Νέα υποψήφια διαδρομή για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η διαδρομή πεζοπορίας μήκους 4000 χιλιομέτρων «Via Eurasia» που ξεκινάει από τη Ρώμη, περνάει από τη Θεσσαλονίκη και καταλήγει στο Ντεμρέ της Τουρκίας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Via Eurasia υπέβαλε αίτηση για να λάβει πιστοποίηση ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή στη σειρά αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το 2020. Εάν εγκριθεί η αίτηση της Via Eurasia, θα ενταχθεί στις υπόλοιπες 38 πιστοποιημένες διαδρομές.

Η Via Eurasia (VEa) υποστηρίζει τον αειφόρο τουρισμό:

Το δίκτυο της Via Eurasia περιλαμβάνει τη Via Francigena del Sud, (την πιο γνωστή διαδρομή πεζοπορίας της Ιταλίας), την Εγνατία Οδό, (που διασχίζει τα Βαλκάνια) και πολλές διαδρομές στην Τουρκία. Όλες αυτές οι διαδρομές συνδέουν ελκυστικά χωριά μέσω παλιών δρόμων στην ορεινή ή παράκτια εξοχή, δίνοντας την ευκαιρία στους περιπατητές να δοκιμάσουν τοπικά φαγητά και κρασιά και να μείνουν σε γοητευτικά χωριάτικα σπίτια.

Μια εφαρμογή για smartphones («Via Eurasia») καθοδηγεί τους περιπατητές στη διαδρομή και τους δείχνει σημεία ενδιαφέροντος στην πορεία. Η διαδρομή υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη πολύγλωσση ιστοσελίδα και οδηγούς.

Η Via Eurasia αναδεικνύει τους παλιούς δρόμους:

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων βρίσκονται μερικά από τα πιο πολύτιμα αρχαία οδικά δίκτυα στον κόσμο, που αντιπροσωπεύουν πολλές κουλτούρες και πολιτισμούς, αλλά που βασίζονται σε τεχνικές που χρησιμοποιούσαν Ρωμαίοι μηχανικοί. Η Via Eurasia, μια διασυνοριακή πολιτιστική διαδρομή που διασχίζει πέντε χώρες, συνδέει την Ευρώπη από την Ιταλία μέσω των Βαλκανίων με τη Μικρά Ασία, για να επιτρέψει στους χρήστες να περιπλανηθούν σε αυτούς τους παλιούς δρόμους, να θαυμάσουν τις δεξιότητες μηχανικής των κατασκευαστών τους και να ζήσουν ταξίδια αναψυχής ανάμεσα σε αγροτικές περιοχές.

Η Via Eurasia δείχνει ότι οι δρόμοι είναι η βασική χερσαία υποδομή σύνδεσης τόσο εντός όσο και μεταξύ των εθνών. Περιλαμβάνει τμήματα του Βασιλικού Δρόμου των Περσών, προ-ρωμαϊκά τοπικά οδικά δίκτυα, κύριες ρωμαϊκές αρτηρίες και άλλους ρωμαϊκούς δρόμους, οι περισσότεροι από τους οποίους αργότερα υιοθετήθηκαν από διαδοχικούς πολιτισμούς (Βυζαντινοί, Οθωμανοί κτλ.). Αν και οι Ρωμαίοι θεωρούνται σωστά ως οι κατ 'εξοχήν, κατασκευαστές δρόμων, η Via Eurasia δείχνει ότι η ρωμαϊκή οδική μηχανική δεν ξεκίνησε από έναν άγραφο πίνακα, ότι οι ρωμαϊκές τεχνικές οικοδόμησης βελτιώθηκαν όσο η αυτοκρατορία επεκτεινόταν και ότι οι δρόμοι ρωμαϊκής μηχανικής αποτέλεσαν τη βάση του βυζαντινού και στη συνέχεια του οθωμανικού οδικού συστήματος.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του δικτύου της Via Eurasia (CAVEa) σχηματίστηκε για την προώθηση, έρευνα, συντήρηση και υποστήριξη της διαδρομής Via Eurasia.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του δικτύου της Via Eurasia (CAVEa) περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδρομές στη Via Eurasia:

Από τη Ρώμη στο Μπάριουμ (Μπάρι) (περίπου 900 χλμ.), η VEa ακολουθεί τη Via Francigena del sud, η οποία ιχνηλατεί τους κύριους ρωμαϊκούς δρόμους Via Appia και Via Traiana. Στο Μπάρι βρίσκεται ο μεγάλος καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου.

Από το Δυρράχιο (Dürres), η VEa συνεχίζει στην Εγνατία Οδό διαμέσου της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας μέχρι τα τουρκικά σύνορα (περίπου 900 χλμ).

Από τα σύνορα, ακολουθεί το Μονοπάτι του Σουλτάνου (με βάση τη Διαγώνια Οδό) από την Αδριανούπολη (Edirne), μέχρι το Βόσπορο βόρεια της Κωνσταντινούπολης (200 χλμ).

Στη συνέχεια, ακολουθεί την ακτή της Μαύρης Θάλασσας προς τη Χηλή και στρίβει νότια μέσω της Νικομήδειας (Izmit), στη Νίκαια (Iznik), στον Δρόμο της Ανοχής, με βάση τη διαδρομή που διένυσε το Διάταγμα της Ανοχής (320μΧ) (320 χλμ).

Συνδέεται με τους Δρόμους της Μυσίας, ένα οθωμανικό εμπορικό δίκτυο μεταξύ της Προύσας (Bursa) και της θάλασσας του Μαρμαρά (περίπου 320 χλμ).

Από το Μαρμαρά, η VEa ακολουθεί την Οδό του Εβλιγιά Τσελεμπή, τη διαδρομή που περιγράφεται στο «Βιβλίο των Ταξιδιών» αυτού του Οθωμανού τυχοδιώκτη. (416 χλμ).

Από το Κοτύαιον (Κιουτάχεια), ακολουθεί τη Φρυγική Οδό πάνω από τους Φρυγικούς δρόμους και τον Βασιλικό Δρόμο των Περσών (260 χλμ.) προς το Ακροϊνόν (Αφιόν).

Εδώ συνδέεται με την Αντιόχεια (Γιαλβάτς) και διασχίζει τα βουνά του Ταύρου στο Μονοπάτι του Αγίου Παύλου, στους δρόμους της Πισιδίας προς την Αττάλεια (Αντάλια), διασχίζοντας την Οδό της Σεβαστής (που πήρε το όνομά της από τον Αυτοκράτορα Αύγουστο). (500 χλμ).

Από την Αττάλεια, η VEa ακολουθεί τη Λυκία Οδό, χρησιμοποιώντας δρόμους που αναφέρονται σε ένα μνημείο αφιερωμένο στον Αυτοκράτορα Κλαύδιο, στη Μύρα (Ντέμρε) (περίπου 300 χλμ). Έδρα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, η Μύρα φιλοξενεί επίσης το Μουσείο των Λυκίων Πολιτισμών.

Κάθε τμήμα της διαδρομής αναπτύχθηκε ξεχωριστά. Οι κατασκευαστές κάθε τμήματος αναφέρονται εδώ.

Πώς ανέπτυξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του δικτύου της Via Eurasia (CAVEa) τη Via Eurasia.

Μέσα προβολής και πληροφόρησης για τη Via Eurasia:

Η διαδρομή παρουσιάζεται με τους εξής τρόπους:

Η ολοκληρωμένη ιστοσελίδα παρουσιάζεται στα Αγγλικά, στα Τουρκικά και στα Ελληνικά και σύντομα θα προστεθούν τα Ιταλικά και τα Αλβανικά. Οι χρήστες της διαδρομής μπορούν να ανακαλύψουν ποια τμήματα θα ήθελαν να εξερευνήσουν και να σχεδιάσουν το δρομολόγιο τους.

Οι δήμοι κατά μήκος της διαδρομής μπορούν να παρουσιάσουν τα τοπικά αξιοθέατα και τις εγκαταστάσεις τους προσθέτοντας πληροφορίες στη δική τους σελίδα. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας σημαντικός τρόπος σύνδεσης του Πολιτιστικού Συλλόγου του δικτύου της Via Eurasia (CAVEa) με τους Δήμους κατά μήκος της διαδρομής. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες ολόκληρης της διαδρομής, με χάρτες, σχέδια ανύψωσης, περιγραφές διαδρομών και σημειώσεις για διαμονή ή υπηρεσίες. Επιπλέον, η ιστοσελίδα περιγράφει λεπτομερώς το έργο της Via Eurasia, με περιγραφές για κάθε τύπου οδικού δικτύου, επιστημονικών και διαχειριστικών εργασιών και το έργο των δήμων.

Η εφαρμογή μας για τα smartphones (Via Eurasia, διαθέσιμη δωρεάν στο Appstore και το Google Play) καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή από το Δυρράχιο στην Αλβανία έως το Ντεμρέ στην Τουρκία, και χωρίζεται σε τμήματα που παίρνουν το όνομά τους από τα εννέα διαφορετικά στοιχεία της διαδρομής. (Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος της Via Francigena έχει μια παρόμοια εφαρμογή για τη Via Francigena del Sud.) Για το κάθε ημερήσιο προτεινόμενο τμήμα πεζοπορίας, η εφαρμογή παρέχει: περιγραφή, διάγραμμα υψομέτρου, σημεία ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει μέρη διαμονής, ιστορικές τοποθεσίες, υπηρεσίες μεταφοράς, κτλ). Η εφαρμογή υποστηρίζεται από υπηρεσίες τοποθεσίας, οπότε λειτουργεί και εκτός σύνδεσης. Οι χρήστες μπορούν να δουν έναν χάρτη, τα ίχνη τους κατά μήκος της διαδρομής, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος κτλ. Όλη η εφαρμογή περιέχει περίπου 2.500 σημεία ενδιαφέροντος και 3.100 χλμ. πεζοπορίας. Συντηρείται από το γραφείο της Culture Routes Society στην Αττάλεια με την υποστήριξη μεμονωμένων μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου του δικτύου της Via Eurasia (CAVEa).

Οδηγοί για τη διαδρομή διατίθενται στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Τουρκικά και Ελληνικά στην ιστοσελίδα www.trekkinginturkey.com.

Οι Άνθρωποι πίσω από την Εγνατία Οδό:

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του δικτύου της Via Eurasia (CAVEa): Holger de Bruin, ιδρυτής της Εγνατίας Οδού.

Διευθυντής: Kate Clow, Ιδρύτρια της Λυκίας Οδού και του Μονοπατιού του Αγίου Παύλου.

Ταμίας: Max Smits, συντονιστής του Μονοπατιού του Σουλτάνου.

Νομικός Αντιπρόσωπος: Φοίβος Τσαραβόπουλος, Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας (Paths of Greece).

Γραμματέας: Luca Bruschi, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου της Via Francigena.