Γαστρονομικός τουρισμός: Ένα ελληνικό εστιατόριο στους φιναλίστ για τα FoodTrekking Awards

Ένα ελληνικό εστιατόριο είναι ανάμεσα στους φιναλίστ για το διαγωνισμό FoodTrekking Awards 2019 για την καινοτομία και την αριστείας στον τουρισμό φαγητού και ποτού, που διοργανώνει η Παγκόσμια Ένωση Γαστρονομικού Τουρισμού, World Food Travel Association.

Πρόκειται για το εστιατόριο Μαϊάμι στην Καλαμαριά, το οποίο ειδικεύεται στα θαλασσινά διαθέτοντας μεγάλη συλλογή κρασιών. Εκτός από το α λα κάρτ μενού, το εστιατόριο προσφέρει μενού θαλασσινών και κρεατικών.

Οι φιναλίστ επιλέχθηκαν για τις 7 κατηγορίες βραβείων. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 3 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, στο FoodTreX London | Food Travel Innovation Summit, όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής των βραβείων.

Τα βραβεία FoodTrekking Awards είναι το πρώτο, μεγαλύτερο και πιο αναγνωρίσιμο πρόγραμμα που αναγνωρίζει την καινοτομία και την αριστεία στον γαστρονομικό τουρισμό.

Οι αιτήσεις για τον επόμενο γύρο των βραβείων ξεκινούν την 1η Μαρτίου 2020.

Οι φιναλίστ είναι οι ακόλουθοι...

The Peranakan Restaurant (Σιγκαπούρη)

Time Out Market Lisboa (Πορτογαλία)

Heirloom Fire (ΗΠΑ)

javara indonesia (Ινδονησία)

Jamaica Food and Drink Festival (Τζαμάικα)

Destination Bristol (Ην. Βασίλειο)

Sudamala Suites & Villas Senggigi (Ινδονησία)

Discover San Sebastian (Ισπανία)

Portuguese Table (Πορτογαλία)

African Relish Recreational Cooking School (Ν. Αφρική)

Oldways (ΗΠΑ)

Zingerman's Food Tours (ΗΠΑ)

Good Indonesian Food (Ινδονησία)

Maine Food for Thought (ΗΠΑ)

Pipiltin Cocoa (Ινδονησία)

Local Aromas (Ιταλία)

The Cadushy Distillery (Bonaire)

The Original Taste Of Hoi An (Βιετνάμ)

Food Market Gypsy (ΗΠΑ)

Food Playground (Σιγκαπούρη)

NUSA Indonesian Gastronomy (Ινδονησία)

Esperienza (Ιταλία)

Bike Food Stories (Ιταλία)

Maiami Seafood Restaurant (Ελλάδα)

LEBONPICNIC Made in France (Γαλλία)

Georgia National Tourism Administration (Γεωργία)

PT. Berkah Ukhuwah Bertiga (Ινδονησία)

Discover Boyne Valley Flavour (Ιρλανδία)

Visit St. Pete/Clearwater (ΗΠΑ)