Ποιά είναι τα 2 πιο ισχυρά εργαλεία στο hotel digital marketing;

Ο χώρος του digital marketing μεταβάλεται συνεχώς. Πλατφόρμες οι οποίες θεωρούσαμε ότι θα κυριαρχούσαν για πάντα, διαφαίνεται ότι καταλαμβάνουν όλο και μικρότερη σημασία στη digital marketing στρατηγική μας. Το Facebook ενώ μέχρι πρότεινος αποτελούσε ένα κύριο συστατικό στην digital marketing στρατηγική σιγά σιγά χάνει τη ισχυρή θέση του. Ποιά είναι τα 2 εργαλεία που το τελευταίο διάστημα κατέχουν ηγετικό ρόλο στη digital marketing στρατηγική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων;

1. Google My Business

H Google μετά την ανακοίνωση της διακοπής λειτουργίας του Google + έδωσε μεγάλη βαρύτητα στο Google My Business. To Google My Business είναι ένα δωρεάν εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει στο digital marketing του ξενοδοχείου μας. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που ανεβάζουμε καθώς και το περιεχόμενο που ανανεώνουμε εμφανίζεται στις σχετικές αναζητήσεις των χρηστών (google images) καθώς και στα google maps.Επίσης όταν κάποιος χρήστης αναζητά το ξενοδοχείο μας, απευθείας με την ονομασία του θα εμφανίζεται στη σχετική καταχώρηση. Οι πιθανοί επισκέπτες μπορούν εύκολα να κάνουν κλικ στην επιλογή "επισκεφθείτε την ιστοσελίδα" ή "καλέστε" απευθείας από την Αναζήτηση. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα αυτών των επισκεπτών να πραγματοποιήσουν απευθείας κράτηση αντί μέσω ενός ΟΤΑ.

2. Instagram

Η άνοδος της πλατφόρμας είναι κάθετη και αποτελεί το αγαπημένο εργαλείο των hotel digital marketers. Ο κυριότερος λόγος είναι διότι μπορεί να βελτιώσουμε το engagement της ξενοδοχειακής επιχείρησης με τους δυνητικούς πελάτες μας.

Αυτά είναι τα 2 ισχυρότερα εργαλεία του σύγχρονου hotel digital marketing και βέβαια μέχρι νεωτέρας...

Ο Κύρος Ασφής είναι ο Managing Director της Nea Mesa Hotel and Digital Marketing Agency η οποία εξειδικεύεται στην παροχή digital marketing υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αύξηση των απευθείας πωλήσεων και την καλύτερη δυνατή επικοινωνία τους.