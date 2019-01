ΠΑΣΥΞΕ: Σχέση αξίας-τιμής στον τουρισμό στο ετήσιο συνέδριο

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 41ου Ετήσιου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019, στο Ξενοδοχείο HILTON PARK στη Λευκωσία (ώρες 09.00-16.00).

Το γενικό θέμα του Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική και ελληνική γλώσσα (με αυτόματη μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική για τους ξένους σύνεδρους), είναι: "VALUE FOR MONEY FROM A SLOGAN TO WORD OF MOUTH" | "ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ" και υποδιαιρείται στις ακόλουθες έξι παρουσιάσεις:

1. Prospects and challenges of the UK Market.

Προοπτικές και προκλήσεις της Αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

2. Air connectivity strategy.

Στρατηγική εναέριας προσβασιμότητας.

3. MELCO’s vision in taking Cyprus Tourism to new/elevated dimensions.

Το όραμα της MELCO ανάγοντας τον Κυπριακό Τουρισμό

σε νέες/αναβαθμισμένες διαστάσεις.

4. Securing our businesses by creating our own water resources.

Διασφαλίζοντας τις επιχειρήσεις μας με τη δημιουργία

δικών μας υδάτινων πόρων.

5. Energy efficiency challenges.

Προκλήσεις για ενεργειακή απόδοση.

6. Our vision of Cyprus Tourism and immediate priorities.

Το όραμα μας για τον Κυπριακό Τουρισμό και οι άμεσες προτεραιότητες.

Συναφώς είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που ο Σύνδεσμος ανακοινώνει ότι κey-note Εισηγητής του Συνεδρίου θα είναι ο Υφυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω, κ. Σ. Περδίος, ο οποίος ευγενώς αποδέχθηκε την πρόσκληση μας.

Με επίσης μεγάλη ευχαρίστηση ο Σύνδεσμος πληροφορεί και για τη συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου, ως Εισηγητών, του κ. St. Heapy, Chief Executive Officer, JET2/JET2 HOLIDAYS, του κ. Cr. Ballantyne, Property President, CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN & CYPRUS CASINOS, του κ. E. Parnass, Director General, GREEN ENERGY ASSOCIATION OF ISRAEL, του κ. Ν. Κουγιάλη, τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Συμβούλου ΠΑΣΥΞΕ και της κας Μ. Κουρούπη, Ανώτερης Διευθύντριας Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, HERMES AIRPORTS. Συντονιστής της συζήτησης/debate με τη συμμετοχή όλων των Ομιλητών θα είναι ο κ. Φ. Σώσειλος, Συνέταιρος-Επικεφαλής Υπηρεσιών Τουριστικών Επιχειρήσεων της PwC CYPRUS. Για πληρέστερη ενημέρωση σας επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Ενόψει των ευοίωνων προοπτικών στον τομέα του τουρισμού παγκόσμια, αλλά και της αυξανόμενης αβεβαιότητας που τον χαρακτηρίζει τόσο σε σχέση με το Brexit, όσο και σε σχέση με τη γύρω περιοχή μας, των νέων προοπτικών που διανοίγονται για την τουριστική μας βιομηχανία, μετά και από τις θεαματικές επιδόσεις των προηγούμενων χρόνων και του ολοένα και πιο έντονου ανταγωνιστικού πεδίου που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε, τόσο οι διακεκριμένοι Ομιλητές, όσο και η ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία που θα καλύψει το Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό συνέδρων. Το Συνέδριο απευθύνεται στους Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντικά Στελέχη των Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελών του ΠΑΣΥΞΕ, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες-ανώτατα στελέχη από τον ευρύτερο οικονομικό και εμπορικό τομέα του τόπου.

Το τελετουργικό μέρος του Συνεδρίου θα προσφωνήσουν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, κ. Γ. Λακκοτρύπης, ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος του Οίκου PwC Cyprus, κ. Ευγ. Ευγενίου, και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, κ. Χ. Λοϊζίδης, ενώ τα εγκαίνια της Έκθεσης Προϊόντων & Υπηρεσιών θα τελέσουν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας και ο Υφυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω.

Παράλληλα με το Συνέδριο, θα λειτουργεί σε διπλανή Αίθουσα και η καθιερωμένη Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών, που επίσης διοργανώνεται από τον ΠΑΣΥΞΕ για 27η κατά συνέχεια χρονιά, τα εγκαίνια της οποίας θα τελέσει επίσης ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και της Έκθεσης, ο Σύνδεσμος εκδίδει επίσης "Οδηγό Προϊόντων & Υπηρεσιών" με προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους ξενοδόχους και γενικά όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις.