Τοrnos News Webinars: Tην Τρίτη ζωντανά 4:00 μ.μ. συζήτηση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των τουρ και δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της κρίσης

Την Τρίτη 26 Μαΐου ζωντανά στις 4:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Τοrnos News Webinar με θέμα: "In-Destination Leaders Roundtable Re:Thinking Today - Re:Opening Tomorrow".

To Webinar διοργανώνεται από τη City Contact με τη συμμετοχή της Τravelotopos. Στο Webinar εκπρόσωποι από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των τουρ και των δραστηριοτήτων, θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση της κρίσης και για τους τρόπους ανάκαμψης. Στο Webinar θα μιλήσουν η κ. Ανθούλα Γιολδάση (Athens Walking Tours), o κ. Γιώργος Γεωργούλας (Sunset Oia) και ο κ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος (Dinner In the Sky).

Tον συντονισμό του Webinar θα κάνει ο εκδότης του Tornos News κ. Γιάννης Γιαννακάκης με τη συμμετοχή της κας. Μαρίας Αιβαλιώτη από την Travelotopos. Κατά τη διάρκεια του Webinar θα υπάρχει δυνατότητα από το κοινό να στείλει τα σχόλια του και να απευθύνει σχετικά με το θέμα ερωτήματα.

Το Webinar θα μεταδωθεί από το ZOOM και από τη σελίδα μας στο FACEBOOK. Για να παρακολουθήσετε ζωντανά το Webinar θα μπείτε εδώ https://us02web.zoom.us/j/88916078114

Η City Contact, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Tornos News, στο πλαίσιο της συνεισφοράς της στον δημόσιο διάλογο σε αυτή την κρίσιμη εποχή, πραγματοποιεί μέσω της πλατφόρμας Ζoom, μία σειρά ζωντανών εβδομαδιαίων συζητήσεων οι οποίες έχουν δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα, Tornos News Live, αφορά σε εκπομπές για θέματα τουρισμού και η δεύτερη ενότητα Τοrnos News Webinars, αφορά σε χρηστικά θέματα, υπό μορφή Webinars.

Σκοπός της νέας πρωτοβουλίας της City Contact, είναι ο δημόσιος διάλογος να παραμείνει ζωντανός, ώστε να παρέχεται έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση όλων των επαγγελματιών του τουρισμού για τα θέματα της επικαιρότητας, να απαντώνται τα ερωτήματα που τους απασχολούν, να αναλύονται τα γεγονότα και να αναδεικνύονται όλα τα εμπόδια, οι ευκαιρίες και οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης κατάστασης.