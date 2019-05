Τελευταία σεζόν χωρίς υδροπλάνα!

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, απ' αυτήν ακριβώς εδώ την στήλη, το Tornos News επισημαίνει ότι χάνεται άλλη μια χρονιά για τη λειτουργία υδροπλάνων στην Ελλάδα, καθώς η γραφειοκρατία συνεχίζει να αποτελεί βασικό λόγο για την καθυστέρηση υλοποίησης σοβαρών τουριστικών υποδομών στη χώρα όπως για παράδειγμα τα υδατοδρόμια.

Κάθε χρόνο υπενθυμίζουμε, ότι τα υδροπλάνα δεν είναι άγνωστο μεταφορικό μέσο για κάποια από τα νησιά μας κι αναφέρουμε ότι, για παράδειγμα, τη δεκαετία του ΄30 το λιμάνι του Καστελόριζου ήταν γεμάτο από υδροπλάνα καθώς ήταν η εποχή που το νησί αποτελούσε βάση για τα υδροπλάνα της Air France, ως ενδιάμεσος σταθμός για τις πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Και οι Γερμανοί όμως, χρησιμοποίησαν εκτενώς τα υδροπλάνα για να διασυνδέονται με τα ελληνικά νησιά κατά την περίοδο που τα είχαν στην κατοχή τους, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή πάνω από 70 χρόνια πριν...

Σημειώνουμε επιπλέον, ότι άλλοι προορισμοί με μεγάλη νησιωτικότητα όπως π.χ. οι Μαλδίβες αξιοποιούν εδώ και χρόνια τα υδροπλάνα για τις μεταφορικές μετακινήσεις των επισκεπτών τους, προβάλλοντας μάλιστα το εν λόγω μέσο ως τουριστική ατραξιόν.

Προσθέτουμε ότι, όπως επισημαίνουν οι επαίοντες του χώρου, ο συγκεκριμένος τουριστικός προορισμός, με μόνο 185 μικρά νησάκια, πληθυσμό 328.000 και τουρισμό που δεν ξεπερνά τις 600.000 έχει αναπτύξει ένα δίκτυο που ξεπερνάει τα 60 αεροσκάφη.

Στις Παρθένες Νήσους δε με πληθυσμό 130,000, τουρίστες με διανυκτέρευση 800,000 και 2 εκατομμύρια επισκέπτες κρουαζιερόπλοιων το χρόνο, μια εταιρεία μόνο έχει 6 υδροπλάνα και 15 βάσεις σε μια αγορά η οποία, συγκριτικά, είναι μικρότερη της Κέρκυρας.

Αν κάποιος αναλογιστεί λοιπόν την τεράστια ζήτηση για σύνδεση με τα νησιά σε συνδυασμό με το ότι η Ελλάδα είναι μια πολυνησιακή χώρα της Ευρώπης με την μεγαλύτερη ακτογραμμή σε ολόκληρη την Γηραιά Ήπειρο, πληθυσμό 12 εκατομμυρίων και τουρισμό που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια και συνεχώς αυξάνεται, τότε δεν είναι παράλογο να περιμένουμε την ανάπτυξη ακόμη και 100 υδροπλάνων στα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων αεροσκαφών σε σχέση με τα άλλα θαλάσσια μέσα μετακίνησης και στις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν στην χώρα μας, οι ίδιοι εμπειρογνώμονες αναφέρουν:

• Τα υδροπλάνα μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως: Προγραμματισμένες πτήσεις, ναυλωμένες πτήσεις, περιηγητικές πτήσεις, υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων, αεροδιακομιδές, μεταφορές σε θέρετρα, κρουαζιερόπλοια κοκ.

• Είναι αμφίβια. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα απογείωσης και προσγείωσης τόσο σε χερσαίο αεροδιάδρομο όσο και σε υδάτινη επιφάνεια (πχ. Λίμνες, θάλασσα). Με σύνηθες ύψος πτήσης από 500 με 800 μ. το υδροπλάνο παρέχει υψηλή ορατότητα του φυσικού κάλους κάνοντας την περιήγηση και τη διαδρομή μια συναρπαστική εμπειρία.

• Eco Friendly: Οι ρύποι ενός υδροπλάνου είναι μικρότεροι ενός θαλάσσιου jet-Ski μέσης ισχύος

• Ταχύτερο ταξίδι. Ο χρόνος που απαιτείται για το check in, τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις είναι πολύ πιο σύντομος από τον αντίστοιχο μιας πτήσης στο αεροδρόμιο και χωρίς την ταλαιπωρία των μετακινήσεων, ενώ στις πλείστες περιπτώσεις μέχρι και 8 φορές πιο γρήγορος από το αντίστοιχο ταξίδι με καράβι.

Συνεπώς, η λειτουργία των υδροπλάνων μπορεί να αποτελέσει λύση στα προβλήματα της σύνδεσης των παράκτιων περιοχών της χώρας μας, και να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα και τα νησιά μας, καθώς τα οφέλη από τη λειτουργία τους είναι πολλαπλασιαστικά και οι προοπτικές ανάπτυξης τεράστιες.

Επιπλέον, η επίδρασή τους εκτείνεται σε ευρύ φάσμα κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων (ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και της ποιότητας των μετακινήσεων των κατοίκων των νησιών και παραθαλάσσιων οικισμών, σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με δύσκολους συγκοινωνιακά προορισμούς, αξιοποίηση και ανάπτυξη πολλών αξιόλογων περιοχών που έως τώρα ήταν δυσπρόσιτες και δύσκολα επισκέψιμες, δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας κλπ)

Και καταλήγουμε επισημαίνοντας ότι για άλλη μια χρονιά θα καταμετρήσουμε και πάλι διαφυγόντα κέρδη και χαμένες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό...

Ωστόσο, φέτος, ένας άνθρωπος φιλοδοξεί να τα αλλάξει όλα αυτά!

Το όνομα του είναι Ρικάρντο Φαρία-Νικολόπουλος και πρόκειται για Ελληνο-Μεξικάνο επενδυτή, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην κατασκευή και άλλων αεροδρομίων σε άλλες χώρες, διαθέτει αεροπορική εταιρεία με μικρά ολιγοθέσια αεροπλάνα κι όταν επισκέφθηκε πρόσφατα την Πάτμο, την ερωτεύθηκε κι ορκίστηκε να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις ώστε να αναπτυχθεί το νησί.

Ο κ. Νικολόπουλος μίλησε αποκλειστικά στο Tornos News στο νησί της Πάτμου και μας διαβεβαίωσε για την απόφαση του να συμμετάσχει στο επενδυτικό σχέδιο του τοπικού υδατοδρομίου, ενώ αποκάλυψε ότι αναζητεί και άλλους τρόπους συνεργασίας με το Δήμο Πάτμου.

Μάλιστα, σε προηγειθήσα συνάντηση του στην Αθήνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Seaplanes Νικόλα Χαραλάμπους και τον δήμαρχο Πάτμου Γρηγόρη Στόϊκο συζητήθηκε η επόμενη ημέρα της λειτουργίας των υδροπλάνων, η έναρξη της κατασκευής του υδατοδρομίου Πάτμου από τη θυγατρική εταιρεία της Hellenic Seaplanes Υδατοδρόμιο Πάτμου ΙΚΕ, καθώς και η πρόθεση του Ελληνο-μεξικανού επιχειρηματία να συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα, εξετάζοντας παράλληλα να χρηματοδοτήσει και το υπόλοιπο δίκτυο υδατοδρομίων.

Από αριστερά, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους, ο δήμαρχος Πάτμου Γρηγόρης Στόϊκος και ο Ελληνο-μεξικανός επιχειρηματίας Ρικάρδο Φαρία-Νικολόπουλος στην πρόσφατη συνάντηση τους στην Αθήνα

Μετά τη συνάντηση αυτή, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε: “Έχουμε βάλει στόχο τον Ιούλιο του 2019 να είναι έτοιμο το υδατοδρόμιο έτσι ώστε να πετάξουν τα πρώτα αμφίβια… δεδομένου ότι όλες οι αναγκαίες ΚΥΑ (Κοινές υπουργικές αποφάσεις) θα υπογραφούν γρήγορα, παρά τις όποιες καθυστερήσεις... Τα υδροπλάνα θα εκτελούν πολλαπλές και διαφορετικές πτήσεις όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις, έκτακτες επιβατικές (Charter), περιηγητικές (sightseeing), φορτίου (φάρμακα, τρόφιμα, Τύπος, δέματα, κ.λπ.), νοσοκομειακές, Έρευνας και Διάσωσης κ.λπ. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες θα ενισχύσουμε πολλούς τομείς της οικονομίας και θα ενισχύσουμε τις δραστηριότητες της ευρύτερης νησιώτικης περιοχής”.

Μέχρι σήμερα πάνω από 60 υδατοδρόμια σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης και υλοποίησης και πρόσφατα αναρτήθηκε ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το διεθνή διαγωνισμό που αφορά στο έργο της αδειοδότησης ακόμη 20 υδατοδρομίων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.

O κ. Χαραλάμπους εμφανίζεται αισιόδοξος, καθώς, όπως λέει, “μετά από πέντε χρόνια προσπάθειας υπάρχει στο τραπέζι η θέληση της ελληνικής κοινωνίας, των επενδυτών μας, αλλά και η δικιά μας, τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά”.

Συνεπώς, ο Ελληνομεξικανός επιχειρηματίας Ρικάρντο Φαρία-Νικολόπουλος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που έχουν αναλάβει την αδειοδότηση των υδατοδρομίων και θα επιφορτιστούν στο μέλλον με το πτητικό έργο των υδροπλάνων, όντας πρόθυμος να επενδύσει και στο κομμάτι των υποδομών.

Στην ουσία, πρόθεση του δραστήριου επιχειρηματία, ο οποίος αγόρασε πρόσφατα και κατοικία στο Καβούρι Αττικής, είναι να μπει πρώτος στην αγορά των υδατοδρομίων, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό μερίδιο της πίτας που θα του επιτρέψει να εδραιωθεί στον χώρο και να αναπτυχθεί περαιτέρω επιχειρηματικά. Αλλωστε, η πολυετής εμπειρία του στον χώρο των logistics και των αερομεταφορών τού δίνει σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων επίδοξων επενδυτών, καθώς ακόμη και τα αε­ ροσκάφη της εταιρείας του, τύπου Beechcraft, είναι μικρά και ολιγοθέσια και μοιάζουν αρκετά με τα υδροπλάνα.

Όπως επισημαίνουν δε αναλυτές του χώρου σε πρόσφατα σχετικά δημοσιεύματα, το γεγονός ότι οι υπόλοιπες εταιρείες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να μπουν στην αγορά των υδροπλάνων κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία του πρώτου εκτενούς και βιώσιμου δικτύου, τοποθετώντας, την έναρξη τακτικών πτήσεων υδροπλάνων το καλοκαίρι του 2020, επιτρέπει στον κ. Νικολόπουλο να αξιοποίησει τον χρόνο υπέρ του, ώστε να χαράξει τη δική του αυτόνομη πορεία.

Οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι ο Ελληνομεξικανός διαθέτει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στον εφοπλισμό και τις αερομεταφορές και μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι ευρέως γνωστός, ωστόσο στις ΗΠΑ το όνομά του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στους επιχειρηματικούς κύκλους, αφού έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων Μεξικού – ΗΠΑ, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αερομεταφορών Bi-National Air.

Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν, είναι αποφασισμένος να ξεκινήσει τις πρώτες πτήσεις ακόμη και το καλοκαίρι ή φθινόπωρο του 2019.

Ο κ.Ρικάρδο Φαρία-Νικολόπουλος μιλάει αποκλειστικά στο Tornos News και τον Πάνο Θωμάκο στην Πάτμο

Προς τούτο, δε, όπως εκμυστηρεύθηκε στο Tornos News, έχει ήδη παραγγείλει το πρώτο υδροπλάνο από τα νησιά Φίτζι, το οποίο θα δρομολογηθεί μεταξύ του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και της Πάτμου, ενώ στην πλήρη ανάπτυξη του, το δίκτυο φιλοδοξεί να περιλαμβάνει έως και 100 υδροπλάνα, διασυνδέοντας τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου με την πρωτεύουσα, μεταξύ τους αλλά και με την γειτονική αχανή τουριστική αγορά της Τουρκίας.

Πέρα από τους επισκέπτες, τα υδροπλάνα θα εξυπηρετούν πρώτιστα τους κατοίκους των νησιών με μεταφορά φορτίων, ταχυμεταφορές, αεροδιακομιδές και άλλες απαραίτητες δραστηριότητες.

Τι μπορεί λοιπόν να σταματήσει μια τέτοια μεγαλεπίβολη και λίαν επωφελή πρωτοβουλία για τον ελληνικό τουρισμό και την εγχώρια οικονομία;

Τι άλλο από την επάρατη ελληνική γραφειοκρατία και την εμμονική αντίθεση σε κάθε μορφής υγιή επιχειρηματικότητα με τις γνωστές ιδεολογικές αγκυλώσεις και τον πατροπαράδοτο φθόνο;

Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό δεν φαίνεται να φοβίζει τον κ. Νικολόπουλο, έναν βετεράνο επενδυτή, που δραστηριοποιείται με επιτυχία, εδώ και δεκαετίες, ένθεν κακείθεν των συνόρων μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, τα οποία δεν αποτελούν το ευκολότερο κι ομαλότερο επιχειρηματικό πεδίο της Γης, εδώ που τα λέμε...

Ο ίδιος άλλωστε νιώθει μαγεμένος από τον μυσταγωγικό χαρακτήρα της Πάτμου και φέρεται να είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον ακόμη και για να κατασκευάσει αεροδρόμιο στο νησί των Δωδεκανήσων, ενώ έχει κάνει ήδη την πρώτη τοπική επένδυση, αγοράζοντας έκταση 16 στρεμμάτων για ανέγερση αγροτοτουριστικής μονάδας με πρότυπα οικολογικά καταλύματα στην παραλία Κάμπος του νησιού.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι σύντομα το πρώτο υδατοδρόμιο στο Αιγαίο θα κατασκευασθεί στην ιστορική Πάτμο, όπως μας διαβεβαίωσε, λίαν ικανοποιημένος και περιχαρής ο δήμαρχος του νησιού Γρηγόρης Στόϊκος.

«Σε 45’ λεπτά θα πετάς από την Αθήνα στην Πάτμο, με ασφάλεια, άνεση και εισητήριο της τάξης των 150 ευρώ one way, κάθως με 9 από τις 19 θέσεις γεμάτες, επιτυγχάνεται το break even. Ο κύβος ερρίφθη και το πρώτο υδατοδρόμιο στην Ελλάδα θα είναι σύντομα γεγονός...» απεφάνθη ο οραματιστής ομογενής Ρικάρντο Φαρία-Νικολόπουλος, με το βλέμμα του να λάμπει από την ευστροφία και αποφασιστικότητα, που έκανε τους Έλληνες επιχειρηματίες διάσημους στα πέρατα του πλανήτη.

Ας του ευχηθούμε λοιπόν «ώρα καλή στα πλάνα του και αέρα στα φτερά του»...