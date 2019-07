Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων

Σαράντα πολιτιστικοί οργανισμοί και ομάδες, με πλούσια δράση στις γειτονιές της μητροπολιτικής Αθήνας, συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση της νέας ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων που δημιουργεί το Δίκτυο Πολιτισμού δήμου Αθηναίων Athens Culture Net. Επιδίωξη αποτελεί η διεύρυνση του διαλόγου για τον πολιτισμό, η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, οι συνέργειες και οι συνεργασίες και με τα μέλη του Δικτύου, τους 56 μεγαλύτερους ιδιωτικούς και δημόσιους πολιτιστικούς οργανισμούς της Αθήνας.

Μια δυναμική που αναδεικνύει τον πολιτισμό σε κρίσιμο παράγοντα της ζωής στην πόλη, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την εξωστρέφεια, καθιστώντας παράλληλα την Αθήνα έναν ελκυστικό προορισμό, σύγχρονου πολιτισμού για τον ξένο επισκέπτη.

Στη συνάντηση, ομάδες και οργανισμοί από διαφορετικές περιοχές της πόλης, αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές και συμφώνησαν ότι μόνον με τη δικτύωση και τις συνεργασίες βρίσκει πεδίο έκφρασης η δημιουργικότητα και η δυναμική που αναπτύσσεται ήδη στον Κολωνό και το Μεταξουργείο, στην Ομόνοια και το Εμπορικό τρίγωνο, και στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ομάδες και νέοι που βρίσκουν έκφραση μέσα από τον χορό, τα θεατρικά δρώμενα, τη μουσική ή το βιβλίο, συμφώνησαν στην ανάγκη για εξωστρέφεια, στην ανάδειξη του δημόσιου χώρου, σε δράσεις κι εκδηλώσεις που φέρνουν σε άμεση επαφή δημιουργούς και πολίτες αποκαλύπτοντας μια νέα δυναμική των τοπικών κοινωνιών.

Οι φορείς που συμμετείχαν στην συνάντηση ήταν οι: Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΕΑΡ 17, Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινουμένων Σχεδίων (Art-EAC), ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ, Κινητήρας, Με τα λόγια [γίνεται], Μικρογεωγραφίες, ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, Όχι Παίζουμε (Urban Dig Project), Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π. (Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου), ΠΥΡΝΑ, Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, , Ύλη[matter]HYLΕ, ΦΡΜΚ, 3 137, Action Aid/Επίκεντρο, AnoMia, ARTENS, ARTWORKS, Balkans Beyond Borders, CHALLEDU, El Sistema Greece, Free Thinking Zone, Literature.gr, Locus Athens, Monamas Theatre Company, Snehta Residency, so7, State of Concept, T.A.F. / The Art Foundation, The Greek Story, Vasistas, Victoria Square Project, We Need Books, World Human Forum.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς ανταποκρίθηκαν σε ανοικτή πρόσκληση του Δικτύου Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων. Η νέα αυτή ομάδα, που αναμένεται να διευρυνθεί με περισσότερες συμμετοχές, θα συνεργαστεί και με τα 56 μέλη του Δικτύου, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Το Δίκτυο Πολιτισμού δήμου Αθηναίων Athens Culture Net δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 από τους Εριφύλη Μαρωνίτη και Φοίβο Σακαλή, με Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.