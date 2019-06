Σήμερα ξεκινά το Matala Beach Festival - Δείτε το πρόγραμμα

Ο Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Ματάλων διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ των Ματάλων με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Matala Beach Festival έχει προγραμματιστεί για τις 21,22 και 23 Ιουνίου του 2019 και αναμένεται ότι θα είναι η καλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει έως τώρα.

Στο τριήμερο Φεστιβάλ των Ματάλων εκτός από τις κυρίως συναυλίες πραγματοποιούνται παράλληλα και πολιτιστικά δρώμενα, όπως Street Painting και Music Workshops, χορός, λογοτεχνία, ποίηση, ζωγραφική κτλ. Επιπλέον πραγματοποιούνται δραστηριότητες αποκλειστικά για την ψυχαγωγία των παιδιών.

Το Φεστιβάλ των Ματάλων αποτελεί πλέον θεσμό στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα με κοινό που προέρχεται από κάθε μέρος της γης. Επίσης αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του τουρισμού στην Π.Ε. Ηρακλείου. Το Φεστιβάλ των Ματάλων αποτελεί την αναβίωση μιας εποχής που έμεινε ανεξίτηλη στην ιστορία της Κρήτης, της εποχής των «Παιδιών των Λουλουδιών». Ήταν η πρώτη μορφή απελευθέρωσης των ηθών ,στην νεότερη ιστορία, ένας τρόπος απελευθέρωσης από την καταπίεση των θεσμών. Η αγάπη για τα Μάταλα επηρέασε πολλούς ανθρώπους, που τα επισκέπτονται κάθε χρόνο 50 χρόνια μετά, για να αναβιώσουν την ξεγνοιασιά και την αθωότητα που προσφέρουν οι γνωστές σπηλιές των Ματάλων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλλαν θετικά προς την ιδέα της δημιουργίας ενός παγκοσμίου φεστιβάλ, για την αναβίωση της ιδέας του «χίπι», και 9 χρόνια μετά συνεχίζει δυναμικά.

Στόχος του Φεστιβάλ των Ματάλων είναι να εξελίσσεται κάθε χρόνο και να γίνεται πιο ανταγωνιστικό, πιο ελκυστικό και πιο καινοτόμο. Το Φεστιβάλ αντανακλά το διεθνές χαρακτήρα της Κρήτης και προωθεί τη πολιτιστική, εκπαιδευτική και οικονομική ευημερία των ανθρώπων ανεξαρτήτου ηλικίας. θα εμφανιστούν δεκάδες καλλιτέχνες που θα δώσουν λάμψη στο manifesto της κουλτούρας και του πολιτισμού. To Line Up έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 21/6

Αδάμ Τσαρούχης, George Zervos, Στέλιος Ρόκκος

Σάββατο 22/3

Glass Rebel, Xaxakes, Wedding Singers, Πυξ Λαξ

Κυριακή 23/6

The big nose attack, MC Yinka & the Fuzics , Locomondo, BnC & The disco vampire band