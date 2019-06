Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Διεθνής χορός στην Πειραιώς 260

Ο διεθνής χορός συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών. Όπως κάθε χρόνο, τα ονόματα που προκαλούν συζητήσεις στην παγκόσμια χορογραφική σκηνή έρχονται στην Πειραιώς 260 και ξεσηκώνουν το κοινό. Οι επόμενοι χορογράφοι που θα εμφανιστούν στον Χώρο Η είναι ο Ομάρ Ρατζέχ από τον Λίβανο και ο Μάρκο ντα Σίλβα Φερρέιρα από την Πορτογαλία, με δύο πραγματικά ξεχωριστές παραστάσεις χορού.

Omar Rajeh – Maqamat, #minaret

Δείτε το βίντεο της παράστασης

Μπορεί να πεθάνει μια ολόκληρη πόλη, μαζί με την ιστορία, τις αξίες και τον πολιτισμό της; Θα μπορούσε ποτέ να αναβιώσει μια πόλη; Επί μία χιλιετία, ο μιναρές του Μεγάλου Τζαμιού στο Χαλέπι υψωνόταν περήφανος πάνω από τη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας. Σήμερα, στη θέση του μνημείου έχουν απομείνει ερείπια. Η παράσταση #minaret του λιβανέζου Ομάρ Ρατζέχ (Omar Rajeh), από τις πιο δυναμικές παρουσίες του σύγχρονου χορού στη Μέση Ανατολή, αποτελεί πράξη αντίστασης ενάντια στην καταστροφή μιας από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, συνδυάζοντας τον σύγχρονο χορό με τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική παράδοση του Χαλεπιού.

Το #minaret μας μεταφέρει στην καρδιά της διαλυμένης πόλης, ανασκάπτοντας την πολιτισμική και καλλιτεχνική κληρονομιά της και φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με την έννοια της καταστροφής σήμερα, καθώς καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από εικόνες ισοπέδωσης ολόκληρων πόλεων, που απειλούν να μας βυθίσουν στην απάθεια. Ο δημιουργός αντλεί από τις μνήμες της καταστροφής της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Βηρυτού, ψάχνοντας το νήμα που συνδέει το Χαλέπι του σήμερα με τις κατεστραμμένες πόλεις του χθες. Η παράσταση έχει ζωντανή μουσική.

Από το 2002, ο Ρατζέχ και η ομάδα του, Maqamat, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του σύγχρονου χορού στη Μέση Ανατολή, διοργανώνοντας τη διεθνή πλατφόρμα χορού BIPOD που βρίσκεται πλέον στη 16η χρονιά της.

25 Ιουνίου / Συζήτηση με τον χορογράφο μετά την παράσταση

Συμπαραγωγή HELLERAU - European Center for the Arts Dresden, BIPOD Festival, Romaeuropa Festival

Υποστήριξη apap - advancing performing arts project, Tanzfabrik Berlin

Marco da Silva Ferreira, Brother

Γιατί χορεύουμε μαζί; Ο ανερχόμενος πορτογάλος χορογράφος Μάρκο ντα Σίλβα Φερρέιρα (Marco da Silva Ferreira) εξερευνά τις ρίζες του συλλογικού χορού, του «όλοι μαζί σε κίνηση», από τις αρχαίες παραδόσεις μέχρι το street dance, αναζητώντας τα κοινά χαρακτηριστικά που διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά και που επιβιώνουν και στον σύγχρονο χορό. Το Brother είναι ένας χορός για τον άνθρωπο ως «ζώο κοινωνικό» που νιώθει την επείγουσα ανάγκη να μοιραστεί πράγματα, μια παράσταση που αναβιώνει την αρχέγονη ανθρώπινη κοινότητα στην καρδιά ενός σύγχρονου αστικού τοπίου. Η ένωση γεννάει ανταγωνισμούς, δεσμούς συναδέλφωσης και την επιθυμία για ηδονή. Συνδυάζοντας το Krump, είδος street dance, με τις αφρικανικές επιρροές, οι επτά χορευτές, με κινήσεις που παραπέμπουν σε τελετουργικό χορό, επιδίδονται σε μια έκρηξη μεταδοτικής ενέργειας, σε ένα συνεχές παιχνίδι μιμήσεων. Συγχωνεύονται σε σύνολο μέσω μιας αλχημικής διεργασίας που συνεχώς κινδυνεύει να ανατραπεί.

Χορευτής και χορογράφος με ανορθόδοξη πορεία, ο Φερρέιρα ξεκίνησε από το street dance, έγινε διάσημος στη χώρα του όταν αναδείχθηκε νικητής στην τηλεοπτική εκπομπή So You Think You Can Dance και συνεργάστηκε κατόπιν με μεγάλα ονόματα, όπως ο Χόφες Σέχτερ. Το Brother (2017), όπως και η προηγούμενη δημιουργία του, Hu(r)mano (2015), καθιέρωσαν τον δημιουργό στη διεθνή σκηνή μετά και την επιλογή τους από το ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves.

29 Ιουνίου / Συζήτηση με τον χορογράφο μετά την παράσταση

Συμπαραγωγή: São Luiz Teatro Municipal (Πορτογαλία), Teatro Municipal do Porto (Πορτογαλία), Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape / Direction Yuval Pick (Γαλλία)

Residencies: Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Quinta do Rio

Υποστήριξη: República Portuguesa - Cultura I DGArtes – Direção-Geral das Artes and aerowaves – dance across europeu

Ο Marco da Silva Ferreira είναι καλλιτέχνης του Aerowaves Twenty18

