Η Έκθεση Μετά τη Βαβέλ συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18/5) με ελεύθερη είσοδο

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18/5) θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της Έκθεσης Μετά τη Βαβέλ η performance Till day you do part του καλλιτέχνη Φίλιππου Τσιτσόπουλου την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Μαΐου.

Επίσης, ο καλλιτέχνης Κύριλλος Σαρρής θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη ξενάγηση κοινού (17:00–19:00) την Παρασκευή 17 Μαΐου.

Η είσοδος στην performance και στην ξενάγηση είναι ελεύθερη.

Η μεγάλη Έκθεση Μετά τη Βαβέλ, δεύτερο μέρος της εκθεσιακής τριλογίας Η Άγραφη Βιβλιοθήκη, πραγματοποιείται με την επιμέλεια της Άννας Καφέτση, διευθύντριας του annexM, του κέντρου για τις εικαστικές τέχνες του ΜΜΑ.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Παρασκευή 17/5/2019

Ξενάγηση κοινού 17:00–19:00

Η προγραμματισμένη ξενάγηση κοινού θα γίνει με τη συμμετοχή του εικαστικού Κύριλλου Σαρρή.

Performance

Φίλιππος Τσιτσόπουλος, Till day you do part

Ερμηνευτής: Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Παρασκευή 17.5.2019, 18:00 / Επίπεδο 300 Α

Till day you do part

Filippos Tsitsopoulos 2019

Φωνές/Voices

Girl : Rachell Gammon

Mr. Krapp: Damien Ryune

Αφορά τη σχέση μεταξύ των κειμένων του Peter Handke Till day you do part και του Samuel Beckett Krapp's last tape.

Η performance είναι η προσπάθεια του ερμηνευτή ανάμεσα στην ισορροπία και την ανισορροπία των δυο κειμένων.

Ο μονόλογος Till day you do part του Handke γράφτηκε ως απάντηση στο έργο του Beckett Krapp's last tape. Η δράση αρχίζει με μια περιγραφή δυο πέτρινων μορφών. Ενώ η αρσενική μορφή παραμένει «νεκρή και εξαφανισμένη όσο μπορεί», η θηλυκή εισβάλλει στη ζωή και η ομιλία της σταδιακά επικεντρώνεται στο Krapp’s last tape.

H διάρκεια της δράσης είναι περίπου 40 λεπτά.

Ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι καλλιτέχνης που κινείται τόσο στον χώρο της ζωγραφικής, όσο και της ψηφιακής τέχνης και της τέχνης των εγκαταστάσεων. Έχει επίσης εργαστεί στο χώρο του διαδραστικού βιωματικού θεάτρου, του video theater και της εικαστικής θεατρικής ερμηνείας, εξερευνώντας τα όρια του θεάτρου και της ζωγραφικής από το 1990.

Η πρακτική του εμπλέκει τον θεατή σε ένα νέο θέατρο ή περισσότερο σε ένα σύστημα που συμπεριλαμβάνει το θέατρο ως έναν καταλύτη των καθημερινών εννοιών της ζωής. Ο ίδιος εφαρμόζει αυτές τις έννοιες στις εικαστικές τέχνες και παρατηρεί τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην «εικόνα» ως συμπεριφορά πλαστικότητας.

Οι εγκαταστάσεις βίντεο του Φίλιππου Τσιτσόπουλου έχουν παρουσιαστεί σε πολλές εκθέσεις και εκδηλώσεις. Ο ίδιος ζει στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη. Οι εγκαταστάσεις και οι εικαστικές του θεατρικές ερμηνείες είναι ευρέως γνωστές σε πολλές σημαντικές εκθέσεις παγκοσμίως, όπως The Serpentine Gallery, στο FACT Liverpool, στο Bluecoat, στο Frieze Art Fair του Λονδίνου, στην Alte Nationalgalerie του Βερολίνου, δύο φορές στην Tate Modern, στα Toynbee Studios και στο Artsadmin, στο CGAC de Santiago de Compostela,στο Chelsea Theater του Λονδίνου, και τελευταἰα στο Θεατρο Τεχνης Καρολος Κουν τον Ιανουἀριο του 2016 με την performance The End is in the Beginning, μεταξύ πολλὠν άλλων.

Σάββατο 18/5/2019

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η δική μου Βιβλιοθήκη» της εικαστικού Κατερίνας Ζαχαροπούλου.

Σάββατο 18.5.2019, 12:00-14:00

Ώρα συνάντησης: 11:45

Σημείο συνάντησης: Φουαγιέ εισόδου Κόκκαλη

To πολύ επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η δική μου βιβλιοθήκη» απευθύνεται σε νέους, οικογένειες, παιδιά άνω των 7 ετών και σε όλους όσοι θέλουν να ζήσουν ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο μιας φανταστικής βιβλιοθήκης και να ανακαλύψουν πώς σύγχρονοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έχουν εγκαταστήσει έργα τους σε άγνωστους και γνωστούς χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τους πιο απρόσμενους τρόπους. Οι συμμετέχοντες αρχίζουν έναν περίπατο, όπου συναντούν παράδοξα ταιριάσματα λέξεων και εικόνων, περνούν από φωτεινά και σκοτεινά δωμάτια στα οποία κατοικούν οι λέξεις και τα γράμματα, για να βρεθούν μπροστά σε απρόσμενες στιγμές ποιητικής απόδοσης όσων πραγμάτων γνωρίζουν και όσων τους διαφεύγουν, σχηματίζοντας έτσι τη «δική τους βιβλιοθήκη.»

Performances

Dora Garcia, Artist Without Work: A Guided Tour Around Nothing

Coach: Michelangelo Miccolis

Ερμηνεύτρια: Δανάη Λιοδάκη

Σάββατο 18.5.2019, 12:00, διάρκεια 15’

Σημείο συνάντησης: Φουαγιέ εισόδου Κόκκαλη

Φίλιππος Τσιτσόπουλος, Till day you do part

Ερμηνευτής: Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Σάββατο 18.5.2019, 13:00 / Επίπεδο 300 Α

Dora Garcia, The Sinthome Score

Coach: Michelangelo Miccolis

Ερμηνευτές: Μαρίνα Ζέρβα, Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Σάββατο 18.5.2019, 18:00-20:00

Σημείο συνάντησης: Μπαλκόνι Μουσών, Είσοδος Κόκκαλη

Μετά τη Βαβέλ

Η Έκθεση, που φιλοξενεί σε τέσσερα επίπεδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών πάνω από 100 έργα 25 διεθνώς κορυφαίων διεθνών καλλιτεχνών και χαρακτηρίστηκε «θηριώδης», «ευρηματική», «απρόσμενη», «εντυπωσιακή ως προς το μέγεθος και το περιεχόμενό» της, γεμάτη «εκπλήξεις και μεταφορικές έννοιες της σύγχρονης τέχνης», θέτει στο επίκεντρο ατέρμονους μεταφραστικούς δεσμούς μεταξύ τέχνης και λογοτεχνίας, αναδεικνύοντας κριτικές και πολιτικές όψεις και δυνατότητες ενός ευρύτατου σήμερα καλλιτεχνικού ριζοσπαστισμού, ο οποίος συχνά αυτοπροσδιορίζεται ως λογοτεχνικός ακτιβισμός.

Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, σχέδια, γλυπτά, εγκαταστάσεις και βιντεοεγκαταστάσεις, ηχητικά και διαδικτυακά έργα, βιβλία καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και νέες παραγωγές, από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της διεθνούς σύγχρονης τέχνης. Συμμετέχουν οι: Fiona Banner, Jorge Mendez Blake, Irma Blank, Benny Brunner, Ulises Carriόn, Ανδρέας Εμπειρίκος, Didem Erk, Dora García, Shilpa Gupta, Gary Hill, Βλάσης Κανιάρης, William Kentridge, Julien Levesque, Michael Mandiberg, Ράνια Μπέλλου, Rivane Neuenschwander, Γιώργος Ξένος, Nίνα Παπακωνσταντίνου, Estefania Penafiel Loaiza, Κύριλλος Σαρρής, Dayanita Singh, Michelle Stuart, Stephanie Syjuco, Thu Van Tran και Γιώργος Χατζημιχάλης.

Η Έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο και με τη στήριξη της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» δήμου Αθηναίων καθώς και με τη χορηγία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και της Vivartia.

Τιμή εισιτηρίου για την Έκθεση Μετά τη Βαβέλ

Κανονικό 5 € • Μειωμένο 3 €

Ομαδικά εισιτήρια (15 άτομα και άνω) | 3 € / άτομο

Κάθε Τετάρτη | 15:00 – 20:00 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

