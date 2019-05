Απάντηση σε θέμα του Tornos News: "Το This is Athens with a Local δεν ανταγωνίζεται τους ξεναγούς"

Η πρωτοβουλία This is Athens-With a Local στηρίζεται σε επιλεγμένους εθελοντές, που δεν προσφέρουν ξεναγήσεις, αλλά βόλτες και θεματικές περιηγήσεις στις γειτονιές τους, σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς τάσης για γνωριμία της πόλης από τους ιδιους τους κατοίκους τους και σε καμία περίπτωση δεν δρουν ανταγωνιστικά με το επάγγελμα του ξεναγού.

Την απάντηση αυτή δίνει, με επιστολή του στο Tornos News, o κ.Σπυρίδων Κάγκας και εργάζεται ως community manager στο πρόγραμμα This is Athens with a Local, απαντώντας σε άρθρο του ξεναγού με την υπογραφή Θερσίτης, που φιλοξενήσαμε στο θέμα "Τουρισμός: Το όργιο των παράνομων ξεναγήσεων καλά κρατεί - Ούτε ένα πρόστιμο, καταγγέλλουν οι ξεναγοί"

Αναλυτικά η επιστολή του κ.Κάγκα:

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή με αφορμή δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας, με ημερομηνία 15.05.2019 και τίτλο «Τουρισμός: Το όργιο των παράνομων ξεναγήσεων καλά κρατεί – Ούτε ένα πρόστιμο, καταγγέλλουν οι ξεναγοί». Συγκεκριμένα, στην 2η κατά σειρά επιστολή που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα και υπογράφεται από τον «Θερσίτη» με τίτλο: «Η ρετσινιά του επαγγελματισμού και η “εναλλακτικότητα” του ερασιτεχνισμού», γίνεται αναφορά στην «πρωτοβουλία “This is My Athens”» και στους υπεύθυνους του δήμου Αθηναίων που «θεωρούν τουριστική ανάπτυξη το να περιφέρονται μερικές χιλιάδες τζαμπατζήδες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και στους αρχαιολογικούς της χώρους».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αναφερόμενη πρωτοβουλία που ονομάζεται This is Athens-With a Local ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν Αθηναίοι εθελοντές, που σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν ξεναγήσεις, αλλά βόλτες και θεματικές περιηγήσεις λίγων ωρών στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες με στόχο να γνωριστούν μεταξύ τους, να παρουσιάσουν τις συνήθειες των κατοίκων της Αθήνας και εν τέλει την πόλη μέσα από τη δική τους ματιά. Οι βόλτες πραγματοποιούνται στις γειτονιές της ομάδας των Αθηναίων που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα, ώστε οι επισκέπτες –βάσει και και των σύγχρονων τάσεων του Τουρισμού- να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την καθημερινότητα των κατοίκων στα Σεπόλια, στην πλατεία Αμερικής, στη Γούβα και σε αρκετές ακόμη μη τουριστικές περιοχές της Αθήνας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένοι εθελοντές, οι οποίοι στο σύνολό τους έχουν επιλεχθεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσα από λεπτομερείς διαδικασίες, είναι απλοί πολίτες που σε καμία περίπτωση δεν δρουν ανταγωνιστικά με το επάγγελμα του ξεναγού. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούν ποτέ περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά ούτε και σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Θα θέλαμε εν κατακλείδι να επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος This is Athens-With a Local, βασίζεται στα πρότυπα της διεθνούς τάσης για την στρατηγική προώθηση των πόλεων που «απαντά» στην βασική ανάγκη των επισκεπτών να γνωρίσουν την πόλη και την κουλτούρα της μέσα από τους ίδιους τους κατοίκους της.

Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία της απάντησής μας στην ιστοσελίδα σας.