Süddeutsche Zeitung | Τουρισμός: Η Ελλάδα, αριστοτέχνης του αυτοσχεδιασμού

«Τί γίνεται με τις διακοπές στην Ελλάδα;» διερωτάται η Süddeutsche Zeitung, υπενθυμίζοντας παράλληλα κάποια παλαιά στερεότυπα: «Η Ελλάδα, αριστοτέχνης του αυτοσχεδιασμού, με μία ιδιαίτερη προτίμηση για το αυθόρμητο καθότι ούτως ή άλλως όλα έρχονται διαφορετικά απ' ότι τα σχεδιάζει κανείς, ξεκίνησε την τουριστική σεζόν για το 2021 με έναν σχεδιασμό που θυμίζει κινητοποίηση γενικού επιτελείου. Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης έφτασε μέχρι το ακρωτήριο Σούνιο, προκειμένου να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου. (...) Στόχος: μία ασφαλής διαμονή σε έναν από τους πιο αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης».

Η εφημερίδα του Μονάχου υπενθυμίζει ότι «ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας: 34,4 εκατομμύρια τουρίστες, 30% του ελληνικού ΑΕΠ, 26% της απασχόλησης το 2019, την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών. Ο υπουργός Τουρισμού θέλει να επανέλθει σε αυτά τα νούμερα, γι αυτό έχει ξεκινήσει διαφημιστική καμπάνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. All you want is Greece είναι το φετινό- και ελαφρώς παιδαριώδες- σλόγκαν του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Που σημαίνει: Η ανθρωπότητα χρειάζεται ένα διάλειμμα, ας πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Κατανοητό. Όπως η Γερμανία εξαρτάται από τις εξαγωγές, έτσι και η Ελλάδα εξαρτάται από τον τουρισμό».

Πηγή: DW