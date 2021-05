"Διπλοκρατήσεις" των Βρετανών για διακοπές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό - Φόβοι μαζικών last minute ακυρώσεων

Φόβους μαζικών ακυρώσεων μόλις ξεκινήσουν τα ταξίδια προκαλεί η τάση που καταγράφεται ανάμεσα στους Βρετανούς να κάνουν διπλές κρατήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν διακοπές τόσο στο Ην. Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής Εμπορικού τμήματος του παρόχου τεχνολογικών λύσεων για ξενοδοχεία Avvio, Michael De Jongh, πολλοί Βρετανοί ταξιδιώτες έχουν κάνει κράτηση για διεθνείς διακοπές αλλά και διακοπές εσωτερικού, και τα δεδομένα μας δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις διατηρούν και τις δύο.

Εάν αποφασίσουν την τελευταία στιγμή όμως να ρισκάρουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, η αναμενόμενη εισροή ακυρώσεων στο Ην. Βασίλειο θα δημιουργήσει χάος σε ολόκληρη τη βιομηχανία την ώρα που τα ξενοδοχεία πασχίζουν να γεμίσουν τα άδεια δωμάτιά τους. Πολλά εξ αυτών θα παραμείνουν άδεια, οδηγώντας σε απώλειες εσόδων που θα φτάσουν τις δεκάδες χιλιάδες λίρες.

Εκτός από τους Βρετανούς που κάνουν κρατήσεις για διακοπές στη χώρα τους αλλά και στο εξωτερικό, καταγράφεται αυξανόμενη τάςση για κρατήσεις δωματίων σε πολλαπλά ξενοδοχεία του Ην. Βασιλείου, με σκοπό την ακύρωσή τους και τη διατήρηση ενός εξ αυτών την τελευταία στιγμή. Αυτό προκαλεί τεράστικα προβλήματα στα ξενοδοχεία, όπως προκάλεσαν και οι πολλαπλές κρατήσεις στα εστιατόρια κατά την περίοδο του προγράμματος «Eat Out To Help Out».

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη των Βρετανών στα ταξίδια βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των αλλαγών τελευταίας στιγμής στις αερογέφυρες μεταξύ χωρών. Ωστόσο, ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών, Grant Shapps, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις μια μερικές εμβδομάδες πριν εάν αλλάξει η κατηγορία μιας χώρας στο σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης.