Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα - Το 50% των αδειών παραμονής σε Κινέζους επιχειρηματίες

Τις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα από κινεζικούς ομίλους θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ταξίδι που πραγματοποιεί στην Κίνα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης China International Import Expo 2019.

Προσλαμβάνοντας ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίηση της κινεζικής πρωτοβουλίας One Belt One Road, ως σημείο σύγκλισης του Οικονομικού Θαλάσσιου Δρόμου και της Οικονομικής Ζώνης του Δρόμου του Μεταξιού, και ως βασικό σημείο πρόσβασης στην και από την Ευρώπη, η χώρα μας έχει προσελκύσει ήδη το ενδιαφέρον σημαντικών Κινέζων Επενδυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το απόθεμα Ξένων Άμεσων Επενδύσεων κινεζικής προέλευσης στη χώρα μας (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και Μακάο), κατά την περίοδο 2002-2018, ήταν 1,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική αξία των ελληνικών επενδύσεων στην κινεζική επικράτεια (Ηπειρωτική Κίνα και Χονγκ Κονγκ), κατά την ίδια περίοδο, ήταν 1.8 δισ. ευρώ. Το σύνολο, σχεδόν, των ως άνω επενδύσεων (99,6%) υλοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο αποτελεί οικονομικό επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ασίας.

Οι τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών έχουν καθοριστεί από κοινού ως επενδυτικοί τομείς προτεραιότητας. Πλην τούτων, σειρά οικονομικών τομέων της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως π.χ. ο τουρισμός, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, η γεωργία, η μεταποίηση τροφίμων, τα logistics, οι βιοεπιστήμες, η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία κ.α.

Μέχρι σήμερα, σημαντικές κινεζικές επενδύσεις έχουν ανακοινωθεί ή-και υλοποιηθεί στους τομείς της ενέργειας (Hanergy, China Machinery Engineering Cooperation, State Grid, Shenhua Renewables Co. Ltd., China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd.,), των υποδομών (Cosco), του λιανικού εμπορίου (Fosun), των logistics (Huawei, ZTE), της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας (Fosun), καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Pacific Century Cyber-Works, China International Television Corporation, Shanghai Gongbao Business Consulting, KaiXinRong Group). Πλην τούτων, η κινεζική πλευρά έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς της εξόρυξης μεταλλευμάτων, της ναυπηγικής και του τουρισμού.

Βέβαια, οι περιορισμοί που έχει θέσει η κινεζική κυβέρνηση στην έξοδο επενδυτικών κεφαλαίων από τη χώρα, καθώς και ο καθορισμός επενδυτικών τομέων στο εξωτερικό, όπου «δεν ενθαρρύνεται» η υλοποίηση επενδύσεων, όπως π.χ. ο τουρισμός, η αναψυχή και η ψυχαγωγία, δρουν εν μέρει ανασταλτικά στην υλοποίηση επενδύσεων που δυνάμει θα ενδιέφεραν ιδιαιτέρως τη χώρα μας. Πολύ επιτυχημένη μορφή προσέλκυσης κινεζικών επενδύσεων στη χώρα μας είναι το λεγόμενο «Golden Visa Programme», στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται Άδειες Παραμονής διάρκειας 5 ετών σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν σε ακίνητα συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Enterprise Greece, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία του Προγράμματος, από την έναρξη του Προγράμματος, το 2013, έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2018, χορηγήθηκαν συνολικά 3.404 Άδειες Παραμονής σε επενδυτές ακινήτων και συνολικά 8.899 Άδειες Παραμονής σε επενδυτές και τα μέλη της οικογένειάς τους. Εκ τούτων, οι 1.700 Άδειες Παραμονής χορηγήθηκαν σε Κινέζους επενδυτές (ποσοστό 49,9%).

Ακολουθούν επενδυτές από τη Ρωσία (450 ή 13,2%), την Τουρκία (356 ή 10,5%), τον Λίβανο (121 ή 3,6%), και την Αίγυπτο (114 ή 3,3%). Αντίστοιχα, συνολικά 4.552 Άδειες Παραμονής χορηγήθηκαν σε Κινέζους επενδυτές και τα μέλη των οικογενειών τους (ποσοστό 51,2%). Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα εστιάζονται σε τομείς ιδιαίτερα νευραλγικούς, όπως οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η βασική στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα η οποία απέβη επιτυχής από κάθε άποψη είναι η συμμετοχή της COSCO στην επέκταση και εκσυγχρονισμό του Λιμένα Πειραιά. Ο Πειραιάς βρίσκεται, πλέον, στην 2η θέση των μεγαλύτερων λιμένων της Μεσογείου, από την 11η το 2006, ενώ διεθνείς εταιρείες όπως η ZTE, η HUΑWEI και η HP διακινούν μέσω Πειραιά τα προϊόντα τους στην Ευρώπη. Όσον αφορά την κρουαζιέρα, δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρουν ότι η COSCO βρίσκεται σε επαφές τόσο με την Carnival, την μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο, η οποία αναπτύσσει τη συνεργασία της με την Κίνα, αλλά και με τη Royal Caribbean, καθώς και τη MSC Cruises και τους υπόλοιπους μεγάλους ομίλους κρουαζιέρας, προκειμένου να αναπτυχθεί το home port.