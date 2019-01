Ρωσικός τουρισμός: Τι δείχνουν οι προκρατήσεις για Ελλάδα

Ανεβαίνει ο πυρετός κρατήσεων στη ρωσική αγορά για ταξίδια το καλοκαίρι, καθώς όπως φαίνεται από την εικόνα προκρατήσεων που μεταδίδει η ταξιδιωτική πλατφόρμα Travelata.ru, στα μέσα Ιανουαρίου οι Ρώσοι πραγματοποίησαν κατά 48% περισσότερες κρατήσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας, η Ελλάδα είναι ο τέταρτος πιο περιζήτητος προορισμός μέχρι αυτή τη στιγμή, με μερίδιο 4% στο σύνολο των κρατήσεων, ενώ η Τουρκία παραμένει αναμφισβήτητα πρωταγωνιστής καθώς συγκεντρώνει τα δύο τρίτα του συνόλου των προκρατήσεων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τυνησία (μερίδιο 9%) και την τρίτη η Κύπρος (8%). Μετά την Ελλάδα, πιο περιζήτητοι προορισμοί για τους Ρώσους είναι η Ρωσία και η Ισπανία (από 3% μεριδίου για καθεμία).

Οι Ρώσοι προτιμούν κατά κύριο λόγο πεντάστερα ξενοδοχεία, με αύξηση 8% ανά άτομο σε σχέση με πέρυσι αντιπροσωπεύοντας το 38% των κρατήσεων. Ακολουθούν τα τετράστερα ξενοδοχεία με μείωση 1% στις προτιμήσεις σε σχέση με πέρυσι και μερίδιο στο 36%. Ξενοδοχεία τριών αστέρων επέλεξε το 18% των Ρώσων πελατών της πλατφόρμας, 7% λιγότεροι από πέρυσι.

Την ίδια ώρα, η μέση δαπάνη ανά τουρίστα αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 30% σε σχέση με πέρυσι.

Η μέση δαπάνη των Ρώσων για διεθνή ταξίδια, σύμφωνα με την πλατφόρμα, αυξήθηκε από 88.000 ρούβλια σε 103.000 ρούβλια. Το μέσο όρο ανέβασε αρκετά η Τουρκία, όπου το μέσο κόστος αυξήθηκε φέτος κατά 30%, από 87.000 ρούβλια σε 102.000 ρούβλια.

Οι Ρώσοι αναζητούν επιλογές all in, το 57% των κρατήσεων για διακοπές περιλαμβάνει φαγητό στο πρότυπο all inclusive, έναντι 48% πέρυσι. Στη δεύτερη θέση έρχονται οι διακοπές «ultra all inclusive» με μερίδιο 22% έναντι 20% πέρυσι.