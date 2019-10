Explorer of the Seas: Κρουαζιέρες σε Ιταλία και ελληνικά νησιά το 2020

Με την επικείμενη ανακαίνισή του, ύψους $110 εκατομμυρίων δολλαρίων, το κρουαζιερόπλοιο Explorer of the Seas θα εμπλουτιστεί με τις «αγωνιστικές» νεροτσουλήθρες The Perfect Storm, το ιταλικό εστιατόριο Giovanni’s Italian Kitchen, έναν επανασχεδιασμένο χώρο πισινών σε στυλ resort με το signature poolside bar The Lime & Coconut καθώς και επανασχεδιασμένους ειδικούς χώρους για παιδιά και εφήβους. Ξεκινώντας στις 7 Μαίου 2020, το Explorer – το πρώτο ενισχυμένο κρουαζιερόπλοιο με αναχωρήσεις από Ρώμη (Τσιβιταβέκια) – θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες 7- και 9 διανυκτερεύσεων σε Ιταλία και ελληνικά νησιά, Σαντορίνη, Μύκονο και Κρήτη.

Συναρπαστικές δραστηριότητες εν πλώ!

Οι επιβάτες του Explorer of the Seas εκτός από το FlowRider τον προσομειωτή surf, τα γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλευ– τους τοίχους αναρρίχησης και mini-golf μπορούν να απολαύσουν:

The Perfect Storm, δύο νεροτσουλήθρες που θα σας ανεβάσουν τους παλμούς της καρδιάς, στα 3 καταστρώματα που εκτείνονται, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη! Στον Cyclone και Typhoon, τις 2 νεροτσουλήθρες που απαρτίζουν το Perfect Storm οι επιβάτες θα επιδοθούν στον απόλυτο αγώνα ταχύτητας κάνοντας ελιγμούς στο νερό.

Γαστρονομικές Απολαύσεις σε άλλο επίπεδο

Πραγματοποιώντας κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, οι επιβάτες του Explore of The Seas θα μπορούν να απολαύσουν ακόμα περισσότερες γεύσεις από όλο τον κόσμο! Η Royal Caribbean εγκαινιάζει νέα εστιατόρια, bars και lounges που περιλαμβάνουν ασιατική κουζίνα στο Izumi, το αγαπημένο Chops Grille American steakhouse, το Boleros Latin lounge, το Schooner Bar και άλλους χώρους. Πιο συγκεκριμένα:

Giovanni’s Italian Kitchen. Οι ταξιδιώτες θα μπορούν να επιλέξουν από αυθεντικά ιταλικά πιάτα στην επανασχεδιασμένη trattoria με μια πιο μοντέρνα πινελιά και πίτσες με χειροποίητη ζύμη ψημένες στον παραδοσιακό φούρνο. Όλα αυτά με συνοδεία ποικιλίας κρασιών και limoncellos

προσφέρει δίπλα στη πισίνα American favorites Starbucks προσφέρει signature menu από ροφήματα και γλυκίσματα

Περισσότερες επιλογές για παιχνίδι!

Νέες δραστηριότητες και επιλογές διασκέδασης στο ανακαινισμένο Explore of The Seas. Επιλέξτε από laser tag μέχρι τους επανασχεδιασμένους και ριζικά αναδιαμορφωμένους χώρους για εφήβους:

Glow-in-the-dark laser tag κάνει ντεμπούτο στο Studio B, έναν χώρο που μετατρέπεται επίσης σε παγοδρόμιο για τους επιβάτες και εντυπωσιακά shows.

κάνει ντεμπούτο στο Studio B, έναν χώρο που μετατρέπεται επίσης σε παγοδρόμιο για τους επιβάτες και εντυπωσιακά shows. Adventure Ocean: Αποκτά εντελώς διαφορετική όψη μετά την ανακαίνισή του σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους για βρέφη και μικρά παιδιά. Το πολυβραβευμένο πρόγραμμα για μικρούς επιβάτες και τις οικογένειές τους περιλαμβάνει συγκλονιστικές δραστηριότητες. Παιδιά 6 έως 12 ετών μπορούν να επιλέξουν την δική τους περιπέτεια ενώ μωρά και νήπια 3-5 ετών απολαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένους χώρους.

Το Explorer θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ το ενισχυμένο Allure of the Seas, της κατηγορίας Oasis Class θα πραγματοποιεί επίσης κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων στη Δυτική Μεσόγειο από Βαρκελώνη από τον Μάιο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2020.

Μετά στη καλοκαιρινή σαιζόν στην Ανατολική Μεσόγειο το Explorer θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Καραιβική. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν κρουαζιέρες 5 έως 9 διανυκτερεύσεις σε Ανατολική και Δυτική Καραιβική από και προς Miami, περιλαμβάνοντας στο δρομολόγιο στάση στο νέο ιδιωτικό νησί στη Καραιβική– Perfect Day at CocoCay..

Το Explorer of the Seas είναι το τέταρτο κρουαζιερόπλοιο στη κατηγορία Voyager Class που ανακαινίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Royal Caribbean για εκσυγχρονισμό του στόλου της! Μια επένδυση πάνω από $1 δις δολλάρια, σε 10 κρουαζιερόπλοια σε διάρκεια 4 ετών, εμπλουτίζοντας την εμπειρία και τη διαμονή των ταξιδιωτών.

Σχετικά με την Royal Caribbean International

Η Royal Caribbean International καινοτομεί για περισσότερα από 50 χρόνια. Κάθε νέα κατηγορία κρουαζιερόπλοιων είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που ενσωματώνει τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και προσφέρει τις πιο up to date guest experiences για τον περιπετειώδη ταξιδιώτη. Η εταιρεία έχει δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, περιλαμβάνοντας το ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες το CocoCay, το πρώτο ιδιωτικό νησί στο Perfect Day Island Collection. Η Royal Caribbean έχει επίσης ψηφιστεί ως καλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας “Best Cruise Line Overall” για 16 συνεχόμενα χρόνια στο Travel Weekly Readers’ Choice Awards.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας και ταυτόχρονα κορυφαίο tour operator εισερχόμενου τουρισμού με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, το Navigator εμπιστεύονται όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος marketing και πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Club Cruises και στρατηγικός συνεργάτης των Oceania Cruises, Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Lueftner Cruises, A-Rosa Cruises, Compagnie Du Ponant, Cruceros Australis,Oceanwide Expeditions,Sea Cloud Cruises, SeaDream Yacht Club,Variety Cruises, Viking Cruises, Volga Dream Cruises.