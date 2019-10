Royal Caribbean: Έρχεται το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Wonder of the Seas

Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος σήμερα καθώς η Royal Caribbean International ανακοίνωσε το λιμάνι αναχώρησης και το όνομα του 5ου κρουαζιερόπλοιου της κατηγορίας Oasis Class. Το όνομα του…. Wonder of the Seas και θα ξεκινήσει τα ταξίδια του από τη Σαγκάη. Οι λεπτομέρειες ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο και CEO της Royal Caribbean Michael Bayley στα πλαίσια ενός παγκόσμιου συνεδρίου για τις κρουαζιέρες στην Σαγκάη . Σχεδιάζεται να κάνει το ντεμπούτο του το 2021 και το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο θα εισάγει νέα εποχή στην κρουαζιέρα καθώς θα είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της κατηγορίας Oasis Class που θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

“Η Royal Caribbean είναι γνωστή για τις καινοτομίες και για το γεγονός ότι συνεχώς ξεπερνά τα όρια στο τι είναι δυνατό, και ένα κρουαζιερόπλοιο της κατηγορίας Oasis Class στην Κίνα είναι απόδειξη των παραπάνω,” δήλωσε ο κος Bayley. “Το Wonder of the Seas θα επαναπροσδιορίσει τις απόλυτες διακοπές και θα είναι επαναστατικό, σηματοδοτώντας ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο της Royal Caribbean’s από τα επόμενα που ακολουθούν!”

Σήμερα επίσης στο Saint-Nazaire, στη Γαλλία, Wonder’s ξεκίνησε η κατασκευή του με την καρίνα στο ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique , σηματοδοτώντας την αρχή της κατασκευής του νέου κρουαζιερόπλοιου. Κατά τη διάρκεια της τελετής της «τοποθέτησης της καρίνας» , ένα μπλόκ 970 τόνων ανυψώθηκε με έναν γερανό 1400 τόνων.

Το Wonder of the Seas θα είναι μέλος της οικογένειας κρουαζιερόπλοιων κατηγορίας Oasis class of ships,των μεγαλύτερων στον κόσμο , και θα συνδυάζει το κόνσεπτ των 7 γειτονιών μαζί με μια σειρά από νέες εμπειρίες, κορυφαίες επιλογές γαστρονομίας, ασύγκριτη ψυχαγωγία και την τελευταία τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια του Wonder of the Seas θα ανακοινωθούν σύντομα!

Η Royal Caribbean International καινοτομεί για περισσότερα από 50 χρόνια. Κάθε νέα κατηγορία κρουαζιερόπλοιων είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που ενσωματώνει τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας και προσφέρει τις πιο up to date guest experiences για τον περιπετειώδη ταξιδιώτη. Η εταιρεία έχει δρομολόγια σε περισσότερους από 270 προορισμούς σε 72 χώρες σε έξι ηπείρους, περιλαμβάνοντας το ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες το CocoCay, το πρώτο ιδιωτικό νησί στο Perfect Day Island Collection. Η Royal Caribbean έχει επίσης ψηφιστεί ως καλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας “Best Cruise Line Overall” για 16 συνεχόμενα χρόνια στο Travel Weekly Readers’ Choice Awards.

Navigator Travel & Tourist Services: Ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Navigator Travel & Tourist Services αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο οργανισμό στην Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας και ταυτόχρονα κορυφαίο tour operator εισερχόμενου τουρισμού με υψηλή τεχνογνωσία στην απόλυτη εξυπηρέτηση του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Από την ίδρυσή του το 1962, από τον Αναστάσιο Στυλιανόπουλο, έως σήμερα, το Navigator εμπιστεύονται όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας βιομηχανίας της κρουαζιέρας. Έτσι σήμερα, με επικεφαλής τον Ανδρέα Στυλιανόπουλο, ο Navigator είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος marketing και πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των εταιριών Royal Caribbean International, Celebrity Cruises και Azamara Club Cruises και στρατηγικός συνεργάτης των Oceania Cruises, Silversea Cruises, Paul Gauguin Cruises, Lueftner Cruises, A-Rosa Cruises, Compagnie Du Ponant, Cruceros Australis,Oceanwide Expeditions,Sea Cloud Cruises, SeaDream Yacht Club,Variety Cruises, Viking Cruises, Volga Dream Cruises.