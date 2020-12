ΙΑΤΑ: Έρχεται ψηφιακό Ταξιδιωτικό Πάσο με πληροφορίες τεστ & εμβολίων των ταξιδιωτών – Θα παραμείνει και μετά την πανδημία

H Παγκόσμια Ένωση Αερομεταφορών, ΙΑΤΑ, παρουσίασε τα βασικά σημεία του Ταξιδιωτικού πάσου ΙΑΤΑ. Πρόκειται για μια εφαρμογή κινητού που θα βοηθά τους ταξιδιώτες να διαχειρίζονται εύκολα και με ασφάλεια τα ταξίδια τους σύμφωνα με τις κυβερνητικές απαιτήσεις για τις πληροφορίες τεστ κορωνοϊού ή τα εμβόλια.

Ο γενικός διευθυντής και CEO της ΙΑΤΑ, Alexandre de Juniac, δήλωσε ότι τα τεστ αποτελούν την άμεση λύση για το ασφαλές άνοιγμα των συνόρων, και προοδευτικά αυτό θα μεταβιβαστεί στις απαιτήσεις εμβολιασμών. Σε κάθε περίπτωση, ένα ασφαλές σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών τεστ κορωνοϊού ή εμβολιασμού είναι μεγάλης σημασίας. Το IATA Travel Pass αποτελεί μια λύση που τόσο οι ταξιδιώτες όσο και οι κυβερνήσεις θα μπορούν να εμπιστεύονται. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έχοντας ως προτεραιότητες την ασφάλεια δεδομένων, την ευκολία και την ταυτοποίηση.

H IATA έδωσε έμφαση στις προτεραιότητες αυτές με τρία σημαντικά στοιχεία στην εφαρμογή…

1. Δίνοντας στους ταξιδιώτες τον έλεγχο των προσωπικών τους πληροφοριών για την ασφάλεια των δεδομένων ανώτερου επιπέδου και την προστασία των δεδομένων. Το IATA Travel Pass αποθηκεύει κρυπτογραφημένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων επαληθευμένων αποτελεσμάτων δοκιμών ή εμβολιασμού στην κινητή συσκευή του ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης ελέγχει ποιες πληροφορίες κοινοποιούνται από το τηλέφωνό τους σε αεροπορικές εταιρείες και αρχές. Καμία κεντρική βάση δεδομένων ή αποθετήριο δεδομένων δεν αποθηκεύει τις πληροφορίες. Δίνοντας στους ταξιδιώτες τον έλεγχο των πληροφοριών τους στο 100%, διασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα για το απόρρητο των δεδομένων. Το IATA Travel Pass βασίζεται επίσης στα υψηλότερα πρότυπα των νόμων περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EU GDPR).

Τεχνικά, η εφαρμογή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις αρχές Self-Sovereign Identity * (SSI). Το IATA Travel Pass έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2021 για Android και iPhone. Για το iPhone θα χρησιμοποιεί τις δυνατότητες "Secure Enclave" των συσκευών Apple και μια παρόμοια τεχνολογία κρυπτογράφησης ασφαλείας για Android.

2. Παγκόσμια πρότυπα αναγνωρισμένα από κυβερνήσεις για τη διασφάλιση της ταυτοποίησης και των πληροφοριών των τεστ/ εμβολίων.

Α. Επαληθευμένη ταυτότητα: Το ePassport που εκδίδεται από την κυβέρνηση χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη. Χρησιμεύει επίσης στη δημιουργία μιας ψηφιακής αναπαράστασης του διαβατηρίου του χρήστη για να επιτρέπει την αποστολή των πληροφοριών ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο που συνδέεται με την επαληθευμένη ταυτότητά τους. Το κλειδί για αυτό είναι τα παγκόσμια πρότυπα που αναπτύχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) που ταιριάζουν με τα δεδομένα βιομετρικών διαβατηρίων και μια selfie που έχει λάβει ο χρήστης. Έτσι δημιουργείται ένα ψηφιακό διαπιστευτήριο ταξιδιού τύπου 1 (επαληθευμένο ψηφιακό αναγνωριστικό **) σύμφωνα με τα πρότυπα ICAO.

Β. Επαληθευμένα αποτελέσματα δοκιμών ή πληροφορίες εμβολίου: Επί του παρόντος, η κύρια απαίτηση εμβολιασμού για είσοδο σε ορισμένες χώρες είναι για τον κίτρινο πυρετό. Σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας, αυτό εμπίπτει στη διαχείριση της «κίτρινης κάρτας» ή του Διεθνούς Πιστοποιητικού Εμβολιασμού και Προφύλαξης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναπτύσσει ψηφιακά πρότυπα που θα τα καταστήσουν πολύ πιο ασφαλή και θα μειώσουν δραματικά τις περιπτώσεις απάτης. Μόλις ετοιμαστεί, το IATA Travel Pass θα μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια νέα παγκόσμια πρότυπα.

Έως ότου κυκλοφορήσει ευρέως εμβόλιο COVID-19, προτεραιότητα είναι τα τεστ COVID-19. Τα εργαστήρια έχουν καθιερωμένα πρότυπα ασφαλείας για τη διαχείριση και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων των τεστ. Η IATA συνεργάζεται με επιλεγμένα και καθιερωμένα εργαστήρια για να συνδέσει με ασφάλεια τα αποτελέσματα των δοκιμών με την επαληθευμένη ταυτότητα του κατόχου του IATA Travel Pass.

3. Η ευκολία και η βιοασφάλεια θα ενισχυθούν με ενσωμάτωση σε ανέπαφες διαδικασίες ταξιδιών. Οι συστάσεις του ICAO CART για τη βιοασφάλεια περιλαμβάνουν τη χρήση διαδικασιών ταξιδιού χωρίς επαφή για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης ιών όταν πρέπει να ανταλλάσσονται έγγραφα κατά τη διαδικασία ταξιδιού.

Ο κλάδος αναπτύσσει διαδικασίες χωρίς επαφή στο πλαίσιο ενός προγράμματος μετασχηματισμού One ID εδώ και αρκετά χρόνια. Η ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης ταυτότητας IATA Travel Pass χρησιμοποιεί τις καλά ανεπτυγμένες αρχές του One ID (οι οποίες, με τη σειρά τους, βασίζονται στα πρότυπα ICAO). Για τον επιβάτη αυτό σημαίνει ότι το IATA Travel Pass θα ξεκλειδώσει επίσης τη δυνατότητα διευκολύνσεων των διαδικασιών χωρίς επαφή από το check in έως την επιβίβαση. Ως εκ τούτου, ενώ η ανάγκη για επαλήθευση πληροφοριών COVID-19 μπορεί τελικά να εξαφανιστεί όταν ξεπεράσουμε την πανδημία, το IATA Travel Pass, θα παραμείνει ως τολμηρό βήμα προόδου στην εφαρμογή των ανέπαφων ταξιδιών.