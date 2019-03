Eπετειακοί σχεδιασμοί αεροσκαφών για τα 100 χρόνια της British Airways

Η British Airways αποκάλυψε το τρίτο σχέδιο της σειράς επετειακών σχεδιασμών για τα 100 χρόνια της αεροπορικής εταιρείας – ένα Boeing 747 βαμμένο με το κλασικό σχέδιο της Landor.

H ανακοίνωση έρχεται μετά τη συγκέντρωση πλήθος κόσμου που μαζεύτηκε για να δει τον πρώτο επετειακό σχεδιασμό – ένα Boeing 747 στα χρώματα της British Overseas Airways Corporation (BOAC) – στο αεροδρόμιο Heathrow την προηγούμενη εβδομάδα, και ακολουθεί το γεγονός ότι ένα Airbus 319 βάφτηκε με τα χρώματα και σχέδια της British European Airways (BEA).

To Boeing 747-400, με αριθμό νηολογίου G-BNLY, εισήλθε στην πλατφόρμα βαψίματος στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα όπου βάφτηκε στα χρώματα και σχέδια της Landor, τα οποία και διακοσμούσαν τον στόλο της British Airways τη χρονική περίοδο 1984-1997. Τα χαρακτηριστικά του σχεδίου περιλαμβάνουν τον θυρεό της British Airways με το μότο «Πετάμε για να σας Υπηρετούμε» (To Fly. To Serve) στο τελείωμα της ουράς του αεροπλάνου, μαζί με ένα στυλιζαρισμένο τμήμα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αεροσκάφος θα μετονομαστεί σε «Πόλη του Σουόνσι», το όνομα που είχε όταν πετούσε με τα σχέδια της Landor. Ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης το λογότυπο για τα 100 χρόνια της αεροπορικής εταιρείας το οποίο «ντύνει» όλο το επετειακά διαμορφωμένο αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στο Heathrow και θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο μήνα πετώντας σε εκείνους τους προορισμούς μακρινών αποστάσεων που καλύπτει το Boeing 747, ενώ αυτός ο σχεδιασμός θα παραμείνει στο αεροσκάφος μέχρι την απόσυρσή του το 2023. Η πορεία του αεροσκάφους μπορεί να παρακολουθείται μέσω της ιστοσελίδας εντοπισμού Flightradar24 στην οποία περιλαμβάνεται μια ειδική φωτογραφία του νέου σχεδίου.

Ο Alex Cruz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British Airways είπε: «Η σημερινή ανακοίνωση ακολουθεί την εντυπωσιακή άφιξη του αεροσκάφους 747 με τα σχέδια της BOAC και την αποκάλυψη του αεροσκάφους Α319 με τα χρώματα της BEA. Το πάθος και η υπερηφάνεια που έχουμε δει για τα επετειακά μας σχέδια μέχρι στιγμής, τόσο από τους πελάτες μας όσο και από τους συναδέλφους μας, είναι τόσο εντυπωσιακά όσο και συγκινητικά. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε τη Landor ως το νέο μας κλασικό σχεδιασμό που έρχεται να προστεθεί στον στόλο μας ως μέρος των εορτασμών για τα 100 χρόνια μας, και είμαστε σίγουροι πως αυτός ο ενθουσιασμός θα αντανακλάται σε όλο τον κόσμο».

Τα σχέδια κληρονομιάς από την Landor, τη BEA και τη BOAC αποτελούν μέρος μιας ειδικής σειράς που σηματοδοτεί τα 100 χρόνια της British Airways καθώς η αεροπορική εταιρεία γιορτάζει το παρελθόν της ενώ ταυτόχρονα στρέφει το βλέμμα στο μέλλον. Ένα τελευταίο ιστορικό σχέδιο θα αποκαλυφθεί την κατάλληλη στιγμή, ενώ όλα τα καινούργια αεροσκάφη που θα ενταχθούν στο στόλο, συμπεριλαμβανομένου του Α350, θα εξακολουθήσουν να σχεδιάζονται με βάση τα σχέδια του Chatham Dockyard.

Κατά τη διάρκεια του έτους εορτασμού των 100 χρόνων της, η British Airways διοργανώνει μια σειρά από δραστηριότητες και events. Πέρα από την αναδρομή στο παρελθόν, η αεροπορική εταιρεία εγκαινιάζει το πρόγραμμα BA 2129. Το πρόγραμμα θα οδηγήσει τη συζήτηση αναφορικά με το μέλλον των αερομεταφορών, ενώ θα εξερευνήσει το μέλλον των βιώσιμων καυσίμων στις αερομεταφορές, τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές στον τομέα, καθώς και την εμπειρία του πελάτη όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο μέλλον.

Η εταιρεία θα δουλέψει μαζί με ειδικούς συνεργάτες για να εντοπίσει τους 100 καλύτερους Βρετανούς για τη British Airways (BA’s 100 Great Britons),τους ανθρώπους σε όλη τη χώρα που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της νέας εικόνας της Βρετανίας. Τέλος, μέσα στο έτος θα πραγματοποιηθούν κάποιες «ιδιαίτερες» πτήσεις καθώς και δραστηριότητες για τους πελάτες.

Η δραστηριότητα αναφορικά με τα 100 χρόνια της British Airways συμπεριλαμβάνεται στην πενταετή επένδυση ύψους £6,5 δις της εταιρείας για τους πελάτες. Σε αυτή περιλαμβάνεται η εισαγωγή εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίας Wi-Fi καθώς και υποδοχής για φόρτιση σε κάθε ατομική θέση, νέα εσωτερική διακόσμηση για 128 αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων και η παραγγελία 72 νέων αεροσκαφών. Η αεροπορική εταιρεία θα παρουσιάσει επίσης την καινούργια Club World θέση με δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στο διάδρομο αργότερα μέσα στη χρονιά.

Μια συνοπτική ιστορία της British Airways:

• Στις 25 Αυγούστου του 1919, η εταιρεία-πρόγονος της British Airways, η Aircraft Transport and Travel Limited (AT&T), λάνσαρε την παγκοσμίως πρώτη διεθνή και ημερήσια αεροπορική σύνδεση, μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού.

• Το 1924, οι τέσσερις κύριες ανερχόμενες αεροπορικές εταιρείες της Βρετανίας, που μέχρι τότε είχαν εξελιχθεί σε Instone, Handley Page, Daimler Airways (διάδοχος της AT&T) και η British Air Marine Navigation Company Limited, συγχωνεύθηκαν για να δημιουργήσουν την Imperial Airways Limited.

• Ως το 1925, η Imperial Airways εξυπηρετούσε Παρίσι, Βρυξέλλες, Βασιλεία, Κολωνία και Ζυρίχη. Εντωμεταξύ, μικρότερες βρετανικές εταιρείες είχαν ξεκινήσει πτήσεις και το 1935 συνενώθηκαν για να δημιουργήσουν την αρχικά ιδιωτική British Airways Limited, η οποία έγινε ο βασικός βρετανικός ανταγωνιστής της Imperial Airways στις ευρωπαϊκές διαδρομές.

• Κατόπιν Κυβερνητικού ελέγχου η Imperial Airways και η British Airways κρατικοποιήθηκαν το 1939, σχηματίζοντας την British Overseas Airways Corporation (BOAC). Οι ηπειρωτικές ευρωπαϊκές διαδρομές και τα δρομολόγια εσωτερικού εξυπηρετούνταν από μια νέα εταιρεία, την British European Airways (BEA) από το 1946. Η BOAC εισήγαγε δρομολόγια προς Νέα Υόρκη το 1946, προς Ιαπωνία το 1948, προς Chicago το 1954 και προς τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών το 1957. Η BEA ανέπτυξε ένα δίκτυο προορισμών εσωτερικού σε διάφορα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου του Μπέλφαστ, του Εδιμβούργου, της Γλασκόβης και του Μάντσεστερ.

• Από το 1946 έως το 1960, η BOAC και η BEA ήταν οι βασικές βρετανικές αεροπορικές εταιρείες με προγραμματισμένες διεθνείς υπηρεσίες πτήσης επιβατών και φορτίων - και διατηρούσαν την πρωτοπόρα θέση της Βρετανίας στην βιομηχανία. Η δεκαετία του 1950s είδε τον κόσμο να μπαίνει στην εποχή του επιβατικού jet και την BOAC σε ηγετικό ρόλο, με το αεροσκάφος Comet να πετάει για Γιοχάνεσμπουργκ το 1952, μειώνοντας τον μέχρι τότε χρόνο πτήσης στο μισό.

• Επιπλέον αεροπορικές εταιρείες άρχισαν να περνούν στην ιδιοκτησία της BEA και το 1967 η κυβέρνηση πρότεινε ένα συμβούλιο χαρτοφυλακίου να αναλάβει την ευθύνη της BOAC και της BEA, με την δημιουργία μιας δεύτερης αεροπορικής εταιρείας, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία της British Caledonian το 1970.

• Δύο χρόνια αργότερα οι λειτουργίες της BOAC aκαι της BEA συνδυάστηκαν κάτω από την επίβλεψη του νεοσυσταθέντος British Airways Board, με τις επιμέρους εταιρείες να ενοποιούνται ως British Airways το 1974.

• Τον Ιούλιο του 1979 η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει τα μερίδιά της στην British Airways και το Φεβρουάριο του 1987 η British Airways ιδιωτικοποιήθηκε.

H British Airways είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου, που προσφέρει ποιότητα, επιλογές και ευκολία στα ταξίδια σε 45 εκατομμύρια πελάτες κάθε χρόνο. Το βασικό κέντρο επιχειρήσεών της είναι το Λονδίνο, με σημαντική παρουσία στα αεροδρόμια του Heathrow, Gatwick και London City. Το κεντρικό σημείο της British Airways στο Heathrow είναι το Terminal 5, που ψηφίζεται συχνά ως ο καλύτερος τερματικός σταθμός αεροδρομίου σε έρευνες διεθνών επιβατών.

Λειτουργώντας ένα από τα πιο εκτεταμένα διεθνή δρομολόγια τακτικών αεροπορικών γραμμών, σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές συμπράξεις της και τους συνεργάτες franchise και codeshare, η British Airways πετά σε περισσότερους από 200 προορισμούς σε σχεδόν 80 χώρες, με ένα στόλο σχεδόν 300 αεροσκαφών. Η αεροπορική εταιρεία τα επόμενα πέντε χρόνια θα επενδύσει £6,5δις σε νέα αεροσκάφη, νέες καμπίνες, νέα σαλόνια, νέα τρόφιμα και νέα τεχνολογία - συμπεριλαμβανομένου και κορυφαίου στον κλάδο WiFi .

Η British Airways είναι ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας αεροπορικών εταιρειών oneworld, η οποία εξυπηρετεί 1.000 προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.