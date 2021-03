Χάρης Θεοχάρης: Δράσεις για την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας

Τις δράσεις ενίσχυσης της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας και επενδυτικές δυνατότητες που παρέχει ο ελληνικός τουρισμός σε επιχειρηματίες (και) από τη Σαουδική Αραβία ανέλυσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε χαιρετισμό του στο 9ο Ελληνο-αραβικό Φόρουμ.

Αναλυτικά η ομιλία του κ.Θεοχάρη:

Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στις εργασίες του Σαουδαραβο-ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο κύριο Χάρη Γερονικόλα και τον Γενικό Γραμματέα κύριο Ρασάντ Μάγκμπερ για την διοργάνωση.

Χαιρετίζουμε το έργο που επιτελεί το Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, διότι συμβάλλει ενεργά στην διεύρυνση των διμερών εμπορικών σχέσεων της Ελλάδος και Αραβικών κρατών καθώς και στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών.

Οι παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις της Ελλάδας και Αραβικού κόσμου προσφέρουν την βάση για την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τουρισμό με την ανάληψη από κοινού δράσεων για την βελτίωση της εναέριας συνδεσιμότητας, την παρουσίαση εκατέρωθεν επενδυτικών ευκαιριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας στο πεδίο των ειδικών μορφών τουρισμού.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί αναμφισβήτητα προτεραιότητα για την Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού. Το Μνημόνιο Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδος και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Σαουδικής Αραβίας υπογράφηκε το 2014 και αποτελεί την βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι συνέργειες των δύο χωρών μας.

Η ουσιαστική ωστόσο προώθηση των τουριστικών σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας προϋποθέτει την ανάληψη από κοινού δράσεων για την βελτίωση της εναέριας συνδεσιμότητας: Αθήνα και Ριάντ δεν συνδέονται με απευθείας αεροπορικές πτήσεις, παρά μόνο μέσω ενδιάμεσων προορισμών, όπως η Τζέντα, το Ντουμπάι και η Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα, η Αθήνα συνδέεται με την πόλη της Τζέντα με απευθείας αεροπορικές πτήσεις της Aegean Airlines και της Saudi Arabian Airlines, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Δεδομένης της κοινής πρόθεσης για περαιτέρω διείσδυση στην ελληνική και σαουδαραβική αγορά, θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας-Ριάντ η οποία είχε εγκαινιαστεί τον Ιούλιο 2015 και σταμάτησε να λειτουργεί τα επόμενα χρόνια. Στόχος η τόνωση των τουριστικών ροών, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Εξίσου σημαντική είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών/τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Σαουδική Αραβία στο πεδίο των ειδικών μορφών τουρισμού δίνοντας έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, τον γαστρονομικό και θρησκευτικό τουρισμό. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι σε θέση να προωθήσει βασικούς άξονες του «Saudi Vision 2030», όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων που συνδέονται με τον Προσκυνηματικό τουρισμό.

Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας θα μπορούσε να γίνει μέσω της διοργάνωσης Εργαστηρίων (Workshops) και με επιπλέον εστίαση στον αστικό τουρισμό (City breaks), τον συνεδριακό τουρισμό (MICE), τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό πολυτελείας, και τον αθλητικό τουρισμό.

Ελλάδα και Σαουδική Αραβία συνεργάζονται ήδη στενά (α) στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων, τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και την κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στον τουρισμό, β) στην αποσαφήνιση του καθεστώτος συνεργασίας με τα τουριστικά γραφεία και τους ξεναγούς, γ) στον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα τουριστικά καταλύματα (hostels, αγροτουριστικά καταλύματα, κάμπινγκ), δ) στις μεθόδους τουριστικού marketing και προβολής, καθώς και ε) στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών.

Με τον ομόλογο μου κ. Ahmad Akeel Khateeb έχουμε συμφωνήσει και εργαζόμαστε πάνω στη διαμόρφωση ενός Κοινού Προγράμματος δράσης Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η αντίληψη της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας ως τουριστικών προορισμών.

Η Ελλάδα επίσης συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (U.N.W.T.O.) με τη μεν Ελλάδα να αποτελεί ενεργό μέλος της Επιτροπής για την Ευρώπη (U.N.W.T.O. Commission for Europe – CE.U.). και τη Σαουδική Αραβία να μετέχει στις εργασίες της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή (UNWTO Commission for the Middle East).

Οι δύο χώρες μας επίσης συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία του ΠΟΤ «Δρόμος του Μεταξιού» με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την τουριστική ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες του Δρόμου του Μεταξιού, και την παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων και στην προώθηση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών διαδρομών του Μεταξιού.

Λόγοι επένδυσης στην Ελλάδα, στον τομέα του τουρισμού

Επιχειρηματίες από τη Σαουδική Αραβία έχουν πολλούς λόγους να επενδύσουν στην χώρα μας. Συγκεκριμένα:

Η Ελλάδα αποτελεί έναν αγαπημένο τουριστικό προορισμό με μακρά ιστορία, ανάμεσα στις 20 μεγαλύτερες τουριστικές αγορές στον κόσμο

Μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις υποδομές, την τοποθεσία, το τοπίο, το κλίμα, την ιστορία και τον πολιτισμό

Η επέκταση της τουριστικής περιόδου προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την αύξηση των τουριστικών επισκέψεων

Το χαμηλό ποσοστό ξενοδοχείων 5 * και 4 * αποτελεί επενδυτική ευκαιρία

Σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τα ολοκληρωμένα/σύνθετα τουριστικά καταλύματα και νέο πρόγραμμα χορήγησης άδειας παραμονής

Επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρείες αγροτουρισμού και τροφίμων για την προώθηση της παγκοσμίου φήμης ελληνικής γαστρονομία.

Υπάρχει σημαντική δυνατότητα επενδυτικής ανάπτυξης σε πολλούς υποτομείς της ελληνικής τουριστικής αγοράς, μεταξύ των οποίων:

Αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων με σεβασμό πάντα στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Ανάπτυξη και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού

Αξιοποίηση της νομοθεσίας (ολοκληρωμένα/σύνθετα τουριστικά καταλύματα, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) – άδειες παραμονής).

Οι τομείς δυνητικών επενδύσεων διακρίνονται σε:

Ακίνητα: Τουριστικά καταλύματα (Σύνθετα τουριστικά καταλύματα, Condos)

Μαρίνες

Κρουαζιέρα Homeports

Θεματικά πάρκα

Υποδομές υγείας (ιατρικός τουρισμός) και άθλησης

Ελλάδα My Residence – Χρυσή Βίζα: Δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και στα μέλη των οικογενειών τους που προβαίνουν στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα000 Ευρώ. Ένας σύντομος οδηγός σχετικά με τις άδειες παραμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εκδόθηκε από την Enterprise Greece και διατίθεται και στα αραβικά.

Επιπλέον η Ελλάδα πρωτοπορεί στην τουριστική βιώσιμη ανάπτυξη και είναι σε θέση να μοιραστεί με τη Σαουδική Αραβία την απαραίτητη τεχνογνωσία που θα επιτρέψει την ενίσχυση προγραμμάτων διαφοροποίησης της οικονομίας της, και της δημιουργίας μίας εναλλακτικής και αξιόπιστης πηγής εσόδων, περιορίζοντας την εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες.

Σε κάθε περίπτωση, στηρίζουμε συνέργειες στον τουρισμό που εκτιμάται ότι φέρουν θετικό οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα τόσο για την Ελλάδα όσο και τη Σαουδική Αραβία τα επόμενα χρόνια.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τους διοργανωτές του Σαουδαραβο-ελληνικού επιχειρηματικού φόρουμ. Σας διαβεβαιώ ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας έχουν σφυρηλατηθεί σε σταθερές βάσεις και είμαστε αποφασισμένοι να τις ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο στα χρόνια που έρχονται.