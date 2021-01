Υπ. Τουρισμού: Τι ισχύει για τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά λεωφορεία, σκάφη αναψυχής & πτήσεις

Διευκρινίσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το τι ισχύει τον Ιανουάριο στη λειτουργία των ξενοδοχείων, εστιατορίων, τουριστικών λεωφορείων και πτήσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού σε μορφή ερωταπαντήσεων.

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να έχουν λάβει σήμα πιστοποίησης «Health First» και να τηρούν τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται με την υπ. αριθμ. 1881/29.5.2020 κ.υ.α. (Β’ 2084), όπως ισχύει.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τις αεροπορικές πτήσεις εσωτερικού από το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021 έως την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19, έχει ανακοινώσει στο επιβατικό κοινό (δελτίο τύπου 09.01.2021 http://www.ypa.gr/news/epikairopoihsh-aeroporikhs-odhgias-gia-pthseis-eswterikoy), την παράταση της αεροπορικής οδηγίας (notam) για τις πτήσεις εσωτερικού έως την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα, παρατείνεται έως τις 18.01.2021 και ώρα 06:00 το πρωί η αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις εσωτερικού (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights, commercial and general/business aviation), η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

Από την οδηγία εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

*Κρατικές πτήσεις (state flights).

*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

*Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

*Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα του (ferry flights).

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τις αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 έως και την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 τα μεσάνυχτα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19, έχει ανακοινώσει στο επιβατικό κοινό (δελτίο τύπου 08.01.2021 http://www.ypa.gr/news/nea-01) τη νέα αεροπορική οδηγία που αφορά όλες τις αφίξεις επιβατών από διεθνή αεροπορικά δρομολόγια και προβλέπει 7ήμερη καραντίνα. Παράλληλα ανακοινώνει και τις επεκτάσεις των υφιστάμενων Covid-19 οδηγιών για πτήσεις εξωτερικού, οι οποίες θα ισχύουν έως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 τα μεσάνυχτα.

Ειδικότερα, η νέα οδηγία που έχει ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από τη νόσο COVID-19, προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου 2021 από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά (7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρηση τους. Επίσης στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξη τους βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Ειδικά για τους εισερχόμενους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνεται σε όλους και rapid test κατά την άφιξη. Παράλληλα, προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι επιβάτες από το Ην. Βασίλειο θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.

Όσον αφορά τις επεκτάσεις των υφιστάμενων αεροπορικών οδηγιών για τις πτήσεις εξωτερικού παρατείνονται μέχρι τις 21/1/2021 οι ακόλουθες:

*Διεθνείς αφίξεις μόνο με αρνητικό τεστ 72 ωρών: Όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους. Στους επιβάτες θα γίνεται και δειγματοληπτικό τεστ κατά την είσοδο τους βάση του PLF.

* Passenger Locator Form: Υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς Ελλάδα. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αναχωρούν από τα αεροδρόμια της χώρας μας.

*Τουρκία / Καταλονία: Οι αεροπορικές οδηγίες που αφορούν την αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μεταξύ Ελλάδας και της περιοχής της Καταλονίας στην Ισπανία.

*Αλβανία / Βόρεια Μακεδονία: Όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα διεξάγονται μόνο στο Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος».

*Ισραήλ: Η αεροπορική οδηγία για τους μόνιμους κατοίκους Ισραήλ με ανώτατο όριο εισόδου 10.000 ταξιδιωτών ανά εβδομάδα σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας.

*Ρωσία: Η αεροπορική οδηγία για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι), η οποία προβλέπει αφίξεις μόνο στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 500 επιβατών την εβδομάδα.

*Νon EU Citizens: Επίσης παρατείνεται η αεροπορική οδηγία που προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών (Non EU Citizens). Εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 9 χωρών: Ην. Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ) εντός τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται σε αναστολή της λειτουργίας τους από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30), από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 17 της ως άνω κ.υ.α.).

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα τουριστικά λεωφορεία και τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοιχτού ή κλειστού τύπου κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30), για τα τουριστικά λεωφορεία ισχύει μέγιστη πληρότητα 65% (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 19 της ως άνω κ.υ.α.).

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222), κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30), στα Ε.Ι.Χ. οχήματα επιτρέπεται μέχρι ένας επιβάτης πλέον του οδηγού. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του. Στα τύπου ΒΑΝ οχήματα επιτρέπονται μέχρι δύο άτομα πλέον του οδηγού. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 19 της κ.υ.α.).

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τη διοργάνωση συνεδρίων κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30), η οργάνωση συνεδρίων αναστέλλεται (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 27 της κ.υ.α.).

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα χιονοδρομικά κέντρα κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30), η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων αναστέλλεται (βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 35 της κ.υ.α.).

9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τίθενται περιορισμοί για τα σκάφη αναψυχής και για τα κρουαζιερόπλοια κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30):

Απαγορεύεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας. Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, κυβερνησία και λοιπές συναφείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού,

ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α’ 92).

Απαγορεύεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας για τη διενέργεια κρουαζιέρας. Κρουαζιερόπλοια, τα οποία ήδη κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της ανωτέρω κ.υ.α., βρίσκονται ήδη εν πλω εντός της ελληνικής Επικράτειας για διενέργεια κρουαζιέρας δύνανται να τη συνεχίσουν χωρίς αποβίβαση των επιβατών στους λιμένες προσέγγισης της Χώρας, πλην του προγραμματισμένου τελικού λιμένα της κρουαζιέρας, εφόσον αυτός είναι ελληνικός. Μετά τον κατάπλου των πλοίων, απαγορεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής Επικράτειας.

10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας προστασίας κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30), υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.