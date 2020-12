ΣΕΤΕ: Οnline conference για την επικοινωνία του τουρισμού στη μετά-covid εποχή

Ο ΣΕΤΕ και η Marketing Greece διοργανώνουν την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 - 18:30 το Destination Greece | Communication in challeging times, ένα online conference αφιερωμένο στην επικοινωνία του τουρισμού στη μετά-covid εποχή, με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον line up ομιλητών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι κ.κ. Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ., Γιώργος Χατζημάρκος, Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού ΕΝ.ΠΕ, Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων θα καταθέσουν τις απόψεις τους απαντώντας στα ερωτήματα που τους θέτει η δημοσιογράφος Χριστίνα Πουτέτση (Protagon).

Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας του τουρισμού θα δώσει πολύτιμο feedback και θα διατυπώσει τις θέσεις του για την προβολή της Ελλάδας μέσω έρευνας που εκπόνησε η MRB Hellas στα μέλη του ΣΕΤΕ, ενώ ο κλάδος της επικοινωνίας και της διαφήμισης θα αναδείξει τη σημασία της στρατηγικής στην επικοινωνία και θα μοιραστεί την τεχνογνωσία του. Καταξιωμένοι επαγγελματίες ο καθένας στον τομέα του από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα δώσουν το παρόν και θα προσπαθήσουν να δώσουν μια νέα προοπτική για την επικοινωνία του τουρισμού την επόμενη μέρα.

 Ο Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος MRB Hellas, θα αποκρυπτογραφήσει τις απαντήσεις των μελών ΣΕΤΕ

 Ο βραβευμένος σύμβουλος στρατηγικής Simon Anholt, ιδρυτής & εκδότης του at The Good Country Index, θα αναλύσει τη σημαντικότητα το «nation brand» με συνομιλητή τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη

 Με επιτυχημένη καριέρα διεθνώς, ο Αντώνης Κόχειλας, Executive Partner, Global Brand Strategy Lead at Ogilvy θα συνομιλήσει με τον επί 32 χρόνια στην πρώτη γραμμή της διαφήμισης, Θανάση Παπαθανασίου, Πρόεδρο & Eπικεφαλής Δημιουργικού της Frank & Fame για το πως αντέδρασαν τα brands στην πανδημία

 Ο Jeremy Jayce, δημιουργός του Beautiful Destinations, ενός από τα μεγαλύτερα travel online community με 25 εκατ. followers, θα συζητήσει με την Κατερίνα Κατώπη και θα μοιραστεί μαζί μας την οπτική του ως ένας διεθνής traveller

 Ενώ ο κορυφαίος brand strategist, Peter Economides, μαζί με τον Θανάση Παπαθανασίου και την Ιωάννα Δρέττα, CEO της Marketing Greece, θα ολοκληρώσουν το συνέδριο με τα closing remarks και τα σχόλια τους, και με moderator τη δημοσιογράφο Χριστίνα Πουτέτση (Protagon)

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ και ο Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού, ενώ την παρουσίαση του συνεδρίου θα αναλάβει η δημοσιογράφος, Μάιρα Μπάρμπα.

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι χωρίς κόστος: links.destinationgreece.events/registration

Line UP Συνεδρίου

Παρουσίαση online conference: Μάιρα Μπάρμπα, δημοσιογράφος

Χαιρετισμοί

Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού

Μέρος Α απαντούν τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου Χριστίνας Πουτέτση (Protagon) οι:

Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ.

Γιώργος Χατζημάρκος, Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού ΕΝ.ΠΕ, Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων

Μέρος Β παρουσίαση έρευνας στα μέλη ΣΕΤΕ

Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος MRB Hellas

Μέρος Γ συνεντεύξεις

Simon Anholt, Founder and Publisher at The Good Country Index συνομιλεί με τον Απόστολο Μαγγηριάδη, πολιτικό συντάκτη

Αντώνης Κόχειλας, Executive Partner, Global Brand Strategy Lead at Ogilvy συνομιλεί με τον Θανάση Παπαθανασίου, Πρόεδρο & Eπικεφαλής Δημιουργικού Frank & Fame

Jeremy Jauncey, Founder, Chief Executive Officer at Beautiful Destinations συνομιλεί με την Κατερίνα Κατώπη

Closing Remarks

Peter Economides, Brand Strategist at Felix BNI

Θανάσης Παπαθανασίου, Πρόεδρος & Επικεφαλής Δημιουργικού Frank & Fame

Ιωάννα Δρέττα, CEO Marketing Greece

moderator: Χριστίνα Πουτέτση, δημοσιογράφος (Protagon)