ΙΝΣΕΤΕ: Ξεκίνησε η νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα “The INSETE Webinar Series”

Το ΙΝΣΕΤΕ ξεκίνησε, σήμερα 10 Απριλίου, τη νέα εκπαιδευτική δραστηριότητά του, «The INSETE Webinar Series». Περισσότεροι από 350 επαγγελματίες του τουρισμού, από όλη την Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά το πρώτο Webinar της σειράς, με τίτλο «Digital Marketing in the age of coronavirus-What travel brands need 2 know» και εισηγητή τον Βασίλη Πολύζο, Brand Strategist & Digital Marketing Expert.

Ο σκοπός του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ είναι μέσα από το The INSETE Webinar Series, να δημιουργήσει μία online κοινότητα και να συνεχίσει να προσφέρει γνώση, διασύνδεση, αξιόπιστες λύσεις, ενημέρωση και έμπνευση στον σύγχρονο επαγγελματία του τουρισμού.

Πρόκειται για μία σειρά εκπαιδευτικών και ενημερωτικών Webinars που θα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

«The Training Series», όπου ένας Subject Expert θα παρουσιάζει με εκπαιδευτική μορφή μία επιλεγμένη θεματική ενότητα, όπως για παράδειγμα Digital Marketing, Εξυπηρέτηση πελατών ή Ηγεσία

και

«The Expert Series», στην οποία καλεσμένοι επαγγελματίες του τουρισμού θα συζητάνε επίκαιρα θέματα, με την μορφή Online Conference Panel.

Στόχος και προτεραιότητα του ΙΝΣΕΤΕ, όπως σε κάθε εκπαιδευτική δράση που έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής, είναι να αναδεικνύει σύγχρονα θέματα που απασχολούν τον επαγγελματία του τουρισμού, προσφέροντας νέες ιδέες, δεξιότητες και γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εργασίας του, να αναβαθμίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και να εξελίξει την επιχείρηση ή την καριέρα του.

Μπορεί σήμερα να #μένουμε_σπίτι και να παρακολουθούμε με αγωνία τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, συνεχίζουμε όμως να εργαζόμαστε μεθοδικά, να μαθαίνουμε, να διατηρούμε τη θετική ενέργεια, τη δημιουργικότητα, το πάθος μας για τον ελληνικό τουρισμό και τη διάθεσή μας να παραμένουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Για το πρόγραμμα του The INSETE Webinar Series δείτε ΕΔΩ, εγγραφείτε σε όσα σας ενδιαφέρουν και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα Webinars κάθε εβδομάδα!

TILL THEN #KeepLearning & #StaySafe