Στην αγαπημένη τους Ρόδο οι πρώτοι Βρετανοί τουρίστες σήμερα

«Κανείς περιορισμός και καμία καραντίνα δεν μπορεί να μας σταματήσει από το να επισκεφθούμε το αγαπημένο μας νησί και να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, το καλό φαγητό, όπως κάνουμε για 20 και πλέον χρόνια, μα πάνω απ΄ όλα να δούμε και πάλι τους φίλους μας και να χαρούμε τη ροδίτικη φιλοξενία» ή «η Ρόδος αποτελεί για μας επιλογή ζωής για αυτό και αποφασίσαμε να παντρευτούμε στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα», είναι μερικές από τις δηλώσεις των πρώτων Βρετανών τουριστών που αφίχθησαν σήμερα το μεσημέρι στη Ρόδο, δείχνοντας με σαφή τρόπο την αγάπη τους για το νησί.

Η εδραίωση της Ρόδου, επί σειρά ετών, στη συνείδηση των Βρετανών επισκεπτών, ως ξεχωριστού, αγαπημένου και ασφαλούς προορισμού, ενός τόπου διακοπών που σου προσφέρει ότι επιθυμήσεις, είναι ισχυρότερο κίνητρο από τις απαγορεύσεις, τους περιορισμούς και την 10ήμερη υποχρεωτική καραντίνα και τα τεστ μετά την επιστροφή τους.

Οι πρώτοι 180 Βρετανοί τουρίστες έφθασαν στη Ρόδο σήμερα στη μία το μεσημέρι με δύο πτήσεις της TUI από Μπέρμιγχαμ και Μάντσεστερ (αναμένεται άλλη μία πτήση στις 5:30 το απόγευμα από Λονδίνο με άλλους 79 επιβάτες), επέλεξαν το σμαραγδένιο νησί για διακοπές από την έναρξη κιόλας της τουριστικής περιόδου και παρά τις προτροπές της κυβέρνησης τους να αποφεύγουν χώρες ενταγμένες στην πορτοκαλί λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Ελλάδα, λόγω της πανδημίας.



Παράδοση απόλυτα συνυφασμένη με την παροιμιώδη φιλοξενία των Ροδίων προς όλους τους επισκέπτες του νησιού, αποτελεί πλέον η θερμή υποδοχή που επεφύλαξε στους πρώτους Βρετανούς τουρίστες η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Τουρισμού Κώστα Ταρασλιά, παρόντος και του ειδικού συμβούλου Τουρισμού και Πολιτισμού Δήμου Ρόδου Σάββα Πάττα, ενώ στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού και του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων μοίρασαν δώρα και έντυπο υλικό.

Είναι γνωστό ότι η Ρόδος κατατάσσεται χρόνια τώρα στις πρώτες θέσεις της προτίμησης των Βρετανών για διακοπές, ενώ η βρετανική αγορά αποτελεί διαχρονικά τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά για τον ροδιακό τουρισμό, μετά τη γερμανική, αν και το 2019 οι Βρετανοί επισκέπτες κατέλαβαν την πρώτη θέση στη λίστα με τις περισσότερες αφίξεις τουριστών στο νησί και το 2020, μεσούσης της πανδημίας, τη δεύτερη θέση.

Σαφώς ικανοποιημένος από τον ενθουσιασμό των επισκεπτών από την Βρετανία εμφανίσθηκε ο αντιδήμαρχος Κώστας Ταρασλιάς υπογραμμίζοντας: “Οι πρώτοι Βρετανοί τουρίστες κατέφτασαν σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, παρά τη σύσταση της κυβέρνησής τους να αποφύγουν τις πορτοκαλί χώρες και γνωρίζοντας ότι πρέπει να παραμείνουν σε δεκαήμερη καραντίνα στη χώρα τους μετά από διακοπές στο εξωτερικό. Η επιλογή της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Ρόδου είναι συγκινητική και επιβεβαιώνει την καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για το καλοκαίρι 2021 με σύνθημα «All you want is Greece», όμως μας δημιουργεί την υποχρέωση να τηρήσουμε ακόμα πιο αυστηρά τα μέτρα προστασίας και το πρόγραμμα εμβολιασμού”.