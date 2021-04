Η Πάρος επίκεντρο διεθνών τηλεοπτικών παραγωγών

Στο επίκεντρο διεθνών τηλεοπτικών παραγωγών βρίσκεται η Πάρος που θα δώσουν ώθηση στην παγκόσμια προβολή του νησιού, όπως γράφει ο parianostypos.gr

Οι άνθρωποι της παραγωγής του γερμανικού reality show «Are You The One?» που γυρίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Πάρο, έμειναν ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα να λάβουν απόφαση να το επαναλάβουν με διαφορετικό concept.

Ομάδα της παραγωγής έχει ήδη φθάσει ήδη στο νησί και μεταφέρει εξοπλισμό σε υπερπολυτελή βίλα η οποία έγινε το «σπίτι» του reality για τους παίκτες του «Are You the One?» του Οκτωβρίου και προβλήθηκε στις αρχές του 2021 στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι RTL.

To νέο παιχνίδι τύπου Μεγάλου Αδερφού προβλέπει κάλυψη στο σπίτι συμβίωσης των παικτών αλλά και εξωτερικά γυρίσματα σε παραλίες και όμορφα σημεία της Πάρου, ξεκινά γυρίσματα μετά το Πάσχα.

Παράλληλα, η ίδια εταιρία παραγωγής ετοιμάζει ένα ακόμα reality με Ολλανδούς, αυτή τη φορά, παίκτες που επίσης θα γυριστεί στην Πάρο και για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι της ολλανδικής "εκδοχής" βρίσκονται στο νησί για τις σχετικές ετοιμασίες.