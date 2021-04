This is Athens & Partners: Νέα καμπάνια για τουρίστες από την κεντρική & δυτική Ευρώπη | "Love Letters from Athens" (video)

Mε έξι καρτ ποστάλ σε μορφή βίντεο, η Αθήνα στέλνει το δικό της μήνυμα στους διεθνείς ταξιδιώτες: «Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε!».

Το μήνυμα περιλαμβάνεται στη νέα ψηφιακή καμπάνια του This is Athens and Partners του δήμου Αθηναίων και εκπροσώπων του τουρισμού, με τίτλο «Love Letters from Athens».

Η καμπάνια αντλεί έμπνευση από προσωπικές επιστολές γεμάτες ενθουσιασμό που πάντα έστελναν οι άνθρωποι μεταξύ τους σε δύσκολους καιρούς.

Τα σύντομα μηνύματα βίντεο με προσωπικό χαρακτήρα εκφράζουν πόσο έχουν λείψει η οι επισκέπτες στην Αθήνα και καθένα από αυτά έχει την υπογραφή «In Liebe, Athen».

Στόχος της καμπάνιας είναι να διεγείρει τη διάθεση για ταξίδια σε δυνητικούς επισκέπτες της Αθήνας. Τα μηνύματά της είναι γεμάτα με ελπίδα και πόθο για τη μεγάλη επανένωση και στοχεύουν ιδιαίτερα στους πραγματικούς λάτρεις της πόλης, ξυπνώντας συναισθήματα νοσταλγίας και κτίζοντας μιαπροσωπική σχέση μεταξύ της Αθήνας και του επισκέπτη της.

Περιλαμβάνει έξι σύντομα βίντεο που προβάλλουν τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αθήνας, την πολύχρωμη ζωή στην πόλη, τον πλούσιο πολιτισμό, την ασύγκριτη τέχνη και αρχιτεκτονική καθώς και τη μοναδική ιστορία της Αθήνας.

Η καμπάνια «τρέχει» σε ψηφιακά κανάλια στα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά και στοχεύει σε ταξιδιώτες από την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη.

Δείτε τα βίντεο...