Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εικονική πλατφόρμα προβολής/ εκπαίδευσης των ξένων t.o's

Oλοκληρώθηκε η δημιουργία «Eικονικής πλατφόρμας προβολής - εκπαίδευσης των ξένων Tour Operators και διαγωνισμού τουριστικών στοιχείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για επαγγελματίες τουρισμού του εξωτερικού» που αφορά την ανάδειξη και ψηφοφορία της καλύτερης παραλίας της ΠΔΕ, στο σύνδεσμο: https://westerngreececontest.netourwork.com/

Η εικονική πλατφόρμα προβολής-τηλεκπαίδευσης αποτελεί μια πολυμεσική και πολυτροπική παρουσίαση των παραλιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που παρέχει:

-Δυνατότητα εκπαίδευσης και γνωριμίας των επαγγελματιών τουρισμού του εξωτερικού (τουριστικών πρακτόρων, τουριστικών συντακτών), με τις παραλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

-Δυνατότητα ψηφοφορία εκ μέρους των επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη της «καλύτερης» επιλογής-παραλίας.

Οι στόχοι που καλύπτει η παραπάνω πλατφόρμα είναι:

-Η εικονική προσέγγιση και γνωριμία με τους επαγγελματίες τουρισμού την περίοδο των περιορισμών covid-19.

-Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος «Ήλιος-Θάλασσα» της Δυτικής Ελλάδας και με υπόλοιπα στοιχεία του συνολικού τουριστικού προϊόντος.

-Η γνωριμία και η εκπαίδευση των επαγγελματιών τουρισμού μέσω του εικονικού online training.

-Η Ενίσχυση του Brand Name της Δυτικής Ελλάδας μέσα από τα προωθητικά εργαλεία.

-Η Διεύρυνση της κοινότητας των συνεργασιών με τους επαγγελματίες τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, από την εικονική πλατφόρμα προβολής-ψηφοφορίας παρουσιάζονται, μέσω εικονικής 360ο περιήγησης (εικόνα και βίντεο), δέκα (10) παραλίες της Δυτικής Ελλάδας οι οποίες εμπλουτίστηκαν πολυμεσικά με περιεχόμενο του συνολικού τουριστικού προϊόντος του προορισμού (over all tourism product) όπως τα αξιοθέατα, οι εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, η προσβασιμότητα, κα.

Οι 10 εμπλουτισμένες εικονικές και πολυμεσικές παρουσιάσεις των παραλιών της Δυτικής Ελλάδας εστάλησαν ηλεκτρονικά στους επαγγελματίες τουρισμού του εξωτερικού έτσι ώστε να τις γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν σε τρόπους προώθησής τους και περαιτέρω να ψηφίσουν για την καλύτερη επιλογή.

Για την ολοκλήρωση του έργου ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού Νίκος Κοροβέσης δήλωσε: «Σε αυτή την περίοδο των περιορισμών που βιώνουμε λόγω της πανδημίας covid-19, ως Περιφερειακή Αρχή επιδιώκουμε με τρόπους καινοτόμους να είμαστε διαρκώς σε επαφή με τους επαγγελματίες τουρισμού διεθνώς, να τους γνωρίσουμε ψηφιακά τις παραλίες μας, να τους «ταξιδέψουμε» εικονικά και με ασφάλεια σε αυτές, να δημιουργηθεί το κίνητρο, η ανάγκη, η επιθυμία και η προσδοκία για συνεργασία με τον προορισμό μας.

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης καλεί τους διαδικτυακούς χρήστες να επισκεφθούν την πλατφόρμα westerngreececontest.netourwork.com/ για να ψηφίσουν την αγαπημένη τους παραλία.