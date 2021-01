Τo Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή διαδικτυακή συνάντηση

Την ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε ανταγωνιστικό προορισμό προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών υποστήριξε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στη διεθνή διαδικτυακή συνάντηση “Conventa Trend Bar New Europe 2021” (20-21 Ιανουαρίου 2021). Το πρόγραμμα της διοργάνωσης καταρτίστηκε σε συνεργασία με οργανισμούς προώθησης συνεδριακού τουρισμού (convention bureaus) από την κεντρική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στην εκδήλωση ως προσκεκλημένος φορέας του Thessaloniki Convention Bureau.

Η διήμερη συνάντηση “Conventa Trend Bar New Europe 2021” είναι μια διαδικτυακή πρωτοβουλία των διοργανωτών της μεγάλης έκθεσης συνεδριακού τουρισμού “Conventa”, που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Σλοβενία, η οποία, αν και μετέθεσε τη φετινή διεξαγωγή της για τον Αύγουστο του 2021, διοργάνωσε ένα διαδικτυακό διήμερο δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων και επαγγελματιών του συνεδριακού τουρισμού. Με το σύνθημα «Περιφερειακή γνώση, το κλειδί για τη διεθνή επανεκκίνηση» (“Regional knowledge For Global Re:Start”), η “Conventa Trend Bar New Europe 2021” επικεντρώθηκε στους τρόπους διαχείρισης των σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στον τομέα του τουρισμού από τις Περιφέρειες και τους Δήμους στις αγορές της λεγόμενης «Νέας Ευρώπης» (κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη), προσκαλώντας ειδικούς και επαγγελματίες του χώρου να παρουσιάσουν τη στρατηγική τους για την αντιμετώπιση της κρίσης και τα σχέδιά τους για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην περιοχή τους στη μετά covidεποχή.

Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενίσχυσε την παρουσία του παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία και τις δράσεις του για την ανάδειξη των μοναδικών τοποθεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας σε ιδανικό προορισμό για κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γυρίσματα και την προσέλκυση επενδύσεων σε οπτικοακουστικές παραγωγές, τα ανταγωνιστικά επενδυτικά κίνητρα στον οπτικοακουστικό τομέα στην Ελλάδα, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει το Film Office σε οπτικοακουστικές παραγωγές που υλοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οπτικοακουστικά έργα που υποστήριξε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το τελευταίο διάστημα, ενώ δόθηκε έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης του γραφείου ως εναλλακτικού τρόπου ανάδειξης των προορισμών της περιοχής, που θα συμβάλει στην ανάκαμψη του τουριστικού τομέα, στην προώθηση του κινηματογραφικού τουρισμού και στη συνολική περιφερειακή ανάπτυξη.

«Οι προορισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας διατηρούν την ανερχόμενη δυναμική τους στις προτιμήσεις των επαγγελματιών του τουρισμού, ακόμη και στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Με την υποστήριξη του Thessaloniki Convention Bureau, το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική πρόσκληση, συμμετείχαμε σε μια σημαντική διαδικτυακή διοργάνωση, την “Conventa Trend Bar New Europe 2021”. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους ξανασχεδιάζουμε την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, μέσα και από την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών και την προβολή του κινηματογραφικού τουρισμού.

Το Film Office αποτελεί για μας ένα μοναδικό εργαλείο εξωστρέφειας, που προσφέρει νέα πεδία συνεργειών και ευκαιριών για την Κεντρική Μακεδονία, νέες προοπτικές δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς και επαγγελματίες, ώστε να ξεπεράσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας και να προωθήσουμε την ανάπτυξη της περιοχής μας σε διεθνή κόμβο οπτικοακουστικών παραγωγών», υπογράμμισε ο Tομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.