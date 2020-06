Περιφέρεια Κρήτης: Τουριστική προβολή μέσω των συστημάτων Διάχυτης Νοημοσύνης «Creative Crete»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης αποφάσισε την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των διαδραστικών συστημάτων Διάχυτης Νοημοσύνης «Creative Crete», τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου και στους Λιμένες Ηρακλείου και Σούδας, στο πλαίσιο των δράσεων για την τουριστική προβολή του νησιού.

Τα διαδραστικά συστήματα Διάχυτης Νοημοσύνης «Creative Crete», εγκαταστάθηκαν το 2013 στις κύριες πύλες εισόδου της Κρήτης από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ-ΙΠ) μετά από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 4 διαδραστικά εκθέματα (Be there now, Infocloud, Media Gallery, Panoptes) που συνδυάζουν φουτουριστική τεχνολογία με την τέχνη και τα μέσα ενημέρωσης. Μέσα από τα εκθέματα, οι εισερχόμενοι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσω της αλληλεπίδρασης την ιστορία, τη φύση, τα προϊόντα, τον πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης, αλλά και τα παγκοσμίως γνωστά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματά της.

Τα εν λόγω εκθέματα έχουν λάβει ενθουσιώδη υποδοχή από τους ταξιδιώτες που καταφθάνουν στο νησί, οι οποίοι έχουν τραβήξει και στείλει μέσω e-mail χιλιάδες φωτογραφίες όπου τα απολαμβάνουν, ενώ με τον τρόπο αυτό προβάλλονται τα κρητικά προϊόντα και το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν του νησιού με αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης, την οικονομική ενδυνάμωση της ενδοχώρας και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη την μακροχρόνια φθορά από τη συνεχή λειτουργία – για περισσότερα από 6 χρόνια – κρίθηκε σκόπιμη η αναβάθμιση των διαδραστικών συστημάτων της δράσης “Creative Crete”, προκειμένου για την απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία τους με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη αξιοπιστία.