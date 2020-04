ΕΑΤΑ: Διαδικτυακή καμπάνια για την Αθήνα

Διαδικτυακή καμπάνια για την Αθήνα κατά την περίοδο του lockdown δημιουργεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, όπως ενημερώνει τα μέλη της ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευάγγελος Βλάχος.

Ο κ.Βλάχος τονίζει στην ενημέρωση:

Κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τουριστικός και συνεδριακός κλάδος της χώρας αλλά και της Αθήνας ιδιαίτερα, σας στέλνουμε ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που εξήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων https://www.cityofathens.gr/node/34662

Επιπλέον, θέλοντας να εκφράσουμε και εμπράκτως την υποστήριξη μας, προχωράμε σε δράσεις που έχουν ως στόχο να διατηρήσουν θερμό το ενδιαφέρον για τον προορισμό, αυτή την δύσκολη περίοδο, και να ενισχύουν την περαιτέρω προώθησή του στο εξωτερικό .

Συγκεκριμένα προχωράμε σε:

-Δημιουργία καμπάνιας διαδικτυακής για την Αθήνα κατά την περίοδο του lockdown. Μπορείτε να μοιράζεστε στα Social Media τα μηνύματα που προβάλλονται από τα επίσημα τουριστικά κανάλια του ΔΑ και της ΕΑΤΑ - this is Athens & this is Athens Convention & Visitors Bureau. Μπορείτε να δείτε δείγμα της καμπάνιας εδώ

(https://www.facebook.com/887963494724715/posts/1414789625375430/?d=n)

-Δημιουργία ειδικών αφηγηματικών podcasts για την πόλη μας και τις εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ένας επισκέπτης στην πόλη μας από διακεκριμένες προσωπικότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

-Διενέργεια Συνεντεύξεων από διακεκριμένους επιστήμονες στον τομέα του τουρισμού και συνεδρίων σχετικά με τους τρόπους που μπορούν τα μέλη του ACVB να ανακάμψουν από τη δύσκολη αυτή περίοδο.

-Διενέργεια διαδικτυακών συναντήσεων με όλες τις κατηγορίες μελών εντός των επόμενων εβδομάδων.

-Προχωράμε στον επαναπροσδιορισμό και προσαρμογή του προγράμματος δράσεων και προβολής, όπου κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τα δεδομένα που ορίζει η παγκόσμια πραγματικότητα στον κλάδο του ταξιδιών, του τουρισμού και της βιομηχανίας των συναντήσεων.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το 2020 δεν θα υπάρξει τιμολόγηση της συνδρομής μελών του ACVB στα υφιστάμενα μέλη.