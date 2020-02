Το Σχολείο Τουρισμού OnTour στη Ρόδο

Το βανάκι του Σχολείου Τουρισμού OnTour έκανε την πρώτη του στάση στη Ρόδο, στο «Pallas 5 Cinemas Center» την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Το Σχολείο Τουρισμού OnTour (ΣΤΟΤ) είναι μία εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική δράση, της οποίας την εθνική διοργάνωση επιμελείται το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς διοργανωτές. Η δράση γεννήθηκε το 2018 και είναι εμπνευσμένη από το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας.

Οι επιβάτες του όλοι καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο τους, μετέδωσαν τις γνώσεις τους σε πάνω από 350 συμμετέχοντες, σε μια σειρά από σύγχρονα θέματα που αφορούν τον χώρο του Τουρισμού και όχι μόνο.

O κος Ανδρέας Ζαγάκος, Επιχειρηματίας Επισιτισμού και Συνιδρυτής ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, με την ομιλία του: “Γίνε ο Concierge της περιοχής σου” υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του να νιώσουμε και να γίνουμε πραγματικοί πρεσβευτές του τόπου μας.

Ο κος Σωτήρης Μυλωνάς, ιδρυτής της Msolutions Management and Sustainability Solutions, μίλησε για το πως μπορεί να επιτευχθεί η αειφορία σε ξενοδοχειακές μονάδες μέσα από την ομιλία του, “Sustainability in Hospitality, βέλτιστες πρακτικές”.

Η κα Λία Ζαμπέτογλου Hospitality Expert, Διευθύντρια εκπαίδευσης του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, αναφέρθηκε σε τεχνικές του Upselling/ Crosseling και tips επιτυχημένης πώλησης, μέσα από την ομιλία της: “ Η μαγεία του Upselling στην υπηρεσία του επαγγελματία του Τουρισμού”.

Η Δρ. Ηλιάνα Κατσαρίδου, Expert in Service Excellence, επισήμανε τα πρότυπα εξυπηρέτησης και γιατί είναι σημαντικό να καθορίζονται και να εφαρμόζονται από μία επιχείρηση, μέσα από την ομιλία της “Πρότυπα Εξυπηρέτησης VS Προσωποποιημένη Εξυπηρέτηση”.

Ο κος Δημοσθένης Μπρούσαλης, Γενικός Διευθυντής της DASC Branding, ενημέρωσε για το πως ανακαλύπτουμε την ταυτότητα του προορισμού και πως την διαχειριζόμαστε σωστά, μέσα από την ομιλία του: “Ταυτότητα Προορισμού (Destination Branding)” Πού ‘κρύβεται’ το τουριστικό brand μας;.

Η κα Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος, Coach, Ψυχοθεραπεύτρια και Ιδρύτρια του Be YourSelf, ενημέρωσε για τις ομοιότητες, τις διαφορές και τα χαρακτηριστικά των πελατών ανά γενιά, μέσα από την ομιλία “Generation Mix and Customer Experience”.

Τέλος, ο κος Δημήτρης Σεραφειμίδης, Customer Service Expert και ιδρυτής της CustomerServiceGreece.gr, μίλησε για το πως διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα παράπονα των πελατών μας, μέσα από την ομιλία του: “Πως θα βγάλετε ΧΡΥΣΑΦΙ από τα παράπονα των πελατών σας!”.

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα 3 workshop: «Customer Experience» από την Δρ. Ηλιάνα Κατσαρίδου, «Coaching & Communication» από την κα Ελισάβετ Γεωργίου και «Tαυτότητα Προορισμού (Destination Branding)» H εικόνα του τόπου στον κόσμο! από τον κο Δημοσθένη Μπρούσαλη, τα οποία παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 60 συμμετέχοντες.

Οι παραπάνω ομιλίες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος, καθώς ο σύγχρονος τρόπος παρουσίασης αλλά και η διά δράση που χρησιμοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην περιοχή μας σε τέτοια εκδήλωση, έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό να θέσει ερωτήσεις αλλά και να ψηφίσει στα ερωτήματα των εισηγητών.